Yeni Zelanda Başbakanı Ardern'den Büyükerşen’e teşekkür mektubu

Yeni Zelanda'da yaşanan cami saldırısı sonrası gösterdiği tavır ve insani tutum nedeniyle Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern’e mesaj yazarak teşekkür eden Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’e yanıt geldi. Nazik sözleri için Büyükerşen’e teşekkür eden Ardern, "İleride, hepimizin korumak için çok çalışacağımız değerlerin olduğunu biliyorum" dedi.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde yaşanan ve 50 kişinin hayatını kaybettiği cami saldırısı sonrası yaptığı açıklamalar ile herkesin takdirini kazanan Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, geçen günlerde kendisine mesaj gönderen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e teşekkür mektubu yolladı.

"Düşüncelerim, sevdiklerini kaybeden ve şuan anlatılmaz şekilde büyük bir acı ve keder yaşayan ailelere yöneliktir. Bu acıyı ortadan kaldıramasam da, pek çok Yeni Zelandalı gibi Müslüman topluluğa sevgilerimi ve onlara destek olmak için elimden geleni yapacağımın sözünü veriyorum. Amacım, etkilenen insanların ihtiyaç duydukları ilgi ve desteği sadece şimdi değil, gelecek aylarda ve yıllarda da aynı şekilde sağlamaktır.

Bu trajik bir zaman ve Yeni Zelanda'nın tümü bu etkiyi hissediyor. Bir millet olarak,daha önce yaşamadığımız bir acı ve öfke ile boğuşurken, topluluk etkinliklerinde, sosyal medyada ve ülkenin dört bir yanındaki insanlar tarafından gösterilen şefkat ve insaniyet bize bir millet olduğumuzu gösteriyor.

İleride, hepimizin korumak için çok çalışacağımız değerlerin olduğunu biliyorum.

İletişimde bulunduğunuz için teşekkür ederim"