Kayıt
08:47 29 Mart 2019
Canlı Yayın
    Arama
    AK Parti, miting, seçmen

    CHP'li adayın 'PKK'lı' denen ağabeyi: Ben AK Partiliyim

    © AA / Cumhurbaşkanlığı / Cem Öksüz
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (993)
    0 50

    Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, bazı medya organlarında istihbarat fişlerine dayanılarak "CHP listesindeki PKK'lılar" diye yayınlanan isimlerden Fevzi Ala'nın ağabeyi Haydar Ala ile konuştu. PKK ile iltisaklı olduğu ileri sürülen Ala, AK Partili olduğunu ve 31 Mart'taki seçimde görev yapacağını söyledi.

    Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, "Bakın şu seçim skandallarına" başlığıyla yayımlanan yazısında "Seçimlerle ilgili ilginç gelişmeler oluyor. Hükümete yakınlığı ile bilinen gazetelerde, CHP ve İYİ Parti'den belediye başkan ya da belediye meclis üyeliğine aday yapılanların bölücü terör örgütüyle bağlantıları ortaya konulmaya çalışıyor" ifadesini kullandı.

    Öztürk, PKK ile iltisaklı olduğu ileri sürülen Haydar Ala'nın açıklamalarına da yer verdiği yazısına şöyle devam etti:

    Temel Karamollaoğlu
    © AA / Ali Balıkçı
    Karamollaoğlu'ndan PKK iddialarına tepki: Yalan söylemekte hiç tereddüt etmiyorlar
    "Anlaşılıyor ki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya diğer partinin adaylarıyla ilgili sağlıklı bilgi verilmiyor. Böylece hem onlar, hem toplum yanıltılıyor. Devletin hemen bütün birimleri seçim çalışmasında. Bürokratlar, görevli olmamalarına rağmen memleketlerine ‘seçim çalışması' için gönderilmiş. Onlar da alanlarıyla ilgili vaatlerde bulunuyor.

    'ADAY OLUNCA ORTAYA ÇIKTI'

    CHP'nin Adana-Yüreğir İlçe Belediye Meclis Üyesi adayı Fevzi Ala hakkında, hükümete yakınlığı ile bilinen gazetelerde fotoğraflı olarak şu bilgi yer aldı:

    ‘PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet gösterirken İstanbul ilinde yakalanan Barış Işık'ın, ifadesinde kardeşi Haydar Ala'nın PKK/KCK terör örgütüne işbirlikçilik yaptığı gerekçesiyle 21 Haziran 1999 tarihinde Muş Jandarma Komutanlığı'nca gözaltına alındı.'

    AK Parti, seçmen, bayrak
    © REUTERS / Osman Orsal
    'CHP listesindeki PKK'lı' denilen isim: Ben siyasete AK Parti'de başladım
    İyi de aday olan Fevzi Ala'nın ne suçu var? Ağabeyi Haydar Ala, köyünde muhtar olduğu dönemde yakalanan bir teröristin ifadesine dayanılarak 33 kişiyle birlikte gözaltına alınmış da sonra ne olmuş? Üç ay sonra hakkında beraat kararı verilmiş. Ama hakkında beraat kararı verilmiş olsa da tam 20 yıl önce gözaltı gerçekleşse de kardeşi CHP'den meclis üyeliğine aday olunca, karşısına çıkarıldı.

    'AKP ÜYESİ, SANDIK GÖREVLİSİ'

    Muş'un Varto İlçesi'ne bağlı Gölyayla Köyü'nde ikamet eden eski muhtar Haydar Ala'yı aradım. ‘Ne benim, ne de kardeşim Fevzi'nin PKK ile en ufak bir ilişkimiz yok. Muhtar olduğum dönemde bunları yakalattığımız zaman, mutlaka bizlere iftira atarlar, kendilerine yardımcı olduğumuzu söylerlerdi. Bu bir taktikti. 20 yıl önceki olayla kardeşimi de, beni de PKK'lı gösteriyorlar. Kardeşim bir karakol yüzü bile görmemiştir. Aday olunca bunların karşısına çıkarılması hiç yakışık almıyor. Üstelik o CHP'li, ben AKP'liyim' dedi.

    Abdülkadir Selvi
    © Fotoğraf : YouTube
    Selvi: Anket şirketleriyle konuşuyorum, kararsız seçmenin ağırlığının AK Parti seçmeninde olduğu söyleniyor
    Kardeşi Fevzi Ala, 2002 yılında CHP'ye üye olmuş. Gelelim Haydar Ala'ya. Haydar Ala, AKP'nin Muş-Varto ilçe başkanlığının kayıtlı üyesi. 31 Mart'ta yapılacak seçimde de AKP tarafından seçim kuruluna verilen listede Ala, Gölyayla Köyü Onpınar İlkokulu'nda AKP'nin sandık görevlisi olarak yer alıyor.

    Seçim Kurulu Başkanı Hakim Emel Dulkadir Çelebi'nin düzenlediği 5 Mart 2019 tarihli belgede de bu kişinin AKP tarafından görevlendirildiği yazılı. Fazla söze ne gerek var? Şu anlaşılıyor ki Cumhurbaşkanı'na, İçişleri Bakanı'na bile yanlış bilgiler veriliyor. İçişleri Bakanı da, gerekli araştırmayı yapmadan bunları açıklıyor. Fevzi Ala'ya bir özür borcunuz yok mu?"

    Bazı medya organlarında 'İşte CHP'nin PKK ile bağlantılı adayları' başlığıyla yayımlanan haberin Fevzi Ala ile ilişkili bölümü
    © Fotoğraf :
    Bazı medya organlarında 'İşte CHP'nin PKK ile bağlantılı adayları' başlığıyla yayımlanan haberin Fevzi Ala ile ilişkili bölümü
    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (993)
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Rusya'da Ren Geyiği Çobanı Günü kutlamaları
    Sibirya’daki Ren Geyiği Çobanı Günü kutlamalarından renkli kareler
    Karikatür
    Suriye'den Golan Tepeleri'ne 'alternatif' öneri: ABD iki eyaletini İsrail'e versin
    İnfografik
    İşgal altındaki Golan tepeleri'nin haritası
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet