CHP'li adayın 'PKK'lı' denen ağabeyi: Ben AK Partiliyim

Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, "Bakın şu seçim skandallarına" başlığıyla yayımlanan yazısında "Seçimlerle ilgili ilginç gelişmeler oluyor. Hükümete yakınlığı ile bilinen gazetelerde, CHP ve İYİ Parti'den belediye başkan ya da belediye meclis üyeliğine aday yapılanların bölücü terör örgütüyle bağlantıları ortaya konulmaya çalışıyor" ifadesini kullandı.
Öztürk, PKK ile iltisaklı olduğu ileri sürülen Haydar Ala'nın açıklamalarına da yer verdiği yazısına şöyle devam etti:
'ADAY OLUNCA ORTAYA ÇIKTI'
CHP'nin Adana-Yüreğir İlçe Belediye Meclis Üyesi adayı Fevzi Ala hakkında, hükümete yakınlığı ile bilinen gazetelerde fotoğraflı olarak şu bilgi yer aldı:
‘PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet gösterirken İstanbul ilinde yakalanan Barış Işık'ın, ifadesinde kardeşi Haydar Ala'nın PKK/KCK terör örgütüne işbirlikçilik yaptığı gerekçesiyle 21 Haziran 1999 tarihinde Muş Jandarma Komutanlığı'nca gözaltına alındı.'
'AKP ÜYESİ, SANDIK GÖREVLİSİ'
Muş'un Varto İlçesi'ne bağlı Gölyayla Köyü'nde ikamet eden eski muhtar Haydar Ala'yı aradım. ‘Ne benim, ne de kardeşim Fevzi'nin PKK ile en ufak bir ilişkimiz yok. Muhtar olduğum dönemde bunları yakalattığımız zaman, mutlaka bizlere iftira atarlar, kendilerine yardımcı olduğumuzu söylerlerdi. Bu bir taktikti. 20 yıl önceki olayla kardeşimi de, beni de PKK'lı gösteriyorlar. Kardeşim bir karakol yüzü bile görmemiştir. Aday olunca bunların karşısına çıkarılması hiç yakışık almıyor. Üstelik o CHP'li, ben AKP'liyim' dedi.
Seçim Kurulu Başkanı Hakim Emel Dulkadir Çelebi'nin düzenlediği 5 Mart 2019 tarihli belgede de bu kişinin AKP tarafından görevlendirildiği yazılı. Fazla söze ne gerek var? Şu anlaşılıyor ki Cumhurbaşkanı'na, İçişleri Bakanı'na bile yanlış bilgiler veriliyor. İçişleri Bakanı da, gerekli araştırmayı yapmadan bunları açıklıyor. Fevzi Ala'ya bir özür borcunuz yok mu?"
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