Pakdemirli'nin konuşması sırasında 'Ben PKK'lıyım' diyen kişi: Tepki göstermek istedim

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin "Miting alanında bir kişi, ben PKK'lıyım diyerek provokasyon yaptı" dediği şahsın videosunu paylaştı. Söz konusu kişi, "CHP'ye oy veren arkadaşlarım ve akrabalarım olduğu için 'Her CHP'ye oy veren PKK'lıysa ben de PKK'lıyım' diyerek tepki göstermek istedim" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, geçen günlerde kullandığı "Bu adilere sandıkta gereken cevabı verecek misiniz?" ifadesi için "Konuşmam sırasında miting alanına gelen bir kişinin 'Ben PKK'lıyım' diye provokasyon yapması (konuşmanın bütününe bakıldığında görülecektir) ve son dönemde kamuoyuna da yansıyan, bazı partilerin listelerinde terör örgütü bağlantılı çok sayıda kişinin yer aldığının ortaya çıkması üzerine, 'Bu adilere dersini sandıkta verecek misiniz?' diye seslendim" demişti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, kişisel Twitter hesabında söz konusu kişiye dair bir video yayınladı.

BİR GERÇEK DAHA ORTAYA ÇIKTI!



BAKAN PAKDEMİRLİ'NİN PKK'LI DEDİĞİ VATANDAŞ 2010 YILINDAN BERİ AKP ÜYESİ ÇIKTI!



Bakan Pakdemirli'nin Amasya'da PKK'lı dediği vatandaşın 2010 yılından beri AKP üyesi olduğu ortaya çıktı. Kendi seçmenlerinin itirazlarına bile tahammülleri yok! pic.twitter.com/gdoCu969iL — Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) March 28, 2019

​Videoda açıklamalarda bulunan kişi, "Bakan konuşmasında CHP İzmir belediye meclis üyeleri arasında PKK'lıların olduğunu söyledi. Bunların zihniyeti belli, bunlara oy verenler de aynı zihniyeti taşıyorlar, deyince ben de CHP'ye oy veren arkadaşlarım ve akrabalarım olduğu için her CHP'ye oy veren PKK'lıysa ben de PKK'lıyım diyerek tepki göstermek istedim. PKK'ya karşı bir sempatim elbette yok. Bakanın sözlerine karşı ben böyle konuştum" dedi.

Cebinden bir belge çıkaran kişi, 10 yıldır AKP'nin üyesi olduğunu söyledi ve "Sayın bakanım biz kimin kimlerle kol kola gezdiğini biliyoruz. Ben 10 yıldır cumhurbaşkanımla kol kola yürüdüm" ifadelerini kullandı.