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10:16 29 Mart 2019
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    konut, İstanbul

    Seçmen artışında rekor Esenyurt'un

    © AA /
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (997)
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    İstanbul'da 10 milyon 560 bin 963 seçmen, 39 ilçede kurulacak 31 bin 124 sandıkta oylarını kullanacak. 2014 yerel seçim verilerine göre İstanbul'da seçmen sayısı 9 milyon 997 bin 24 kişiydi. 31 Mart seçiminde Esenyurt'ta seçmen sayısı 144 bin 899 kişi artışla 556 bin 619'a ulaştı.

    Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerinden derlenen bilgiye göre, Türkiye genelinde 57 milyon seçmen, 194 bin 390 sandıkta oy kullanacak. 31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 18 yaşını dolduran 1 milyon 156 bin seçmen de ilk kez sandığa gidecek.

    Taksim, İstiklal Caddesi, Beyoğlu, kalabalık
    © AA / Onur Çoban
    1 milyon 156 bin genç ilk defa oy kullanacak
    YSK tarafından, kesinleşen seçmen listeleri 23 Mart itibarıyla yeniden gözden geçirildi. Süreçte askere giden, kısıtlılar, vefat eden veya Türk vatandaşlığından çıkarılanlar tespit edilerek Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce sandık seçmen listelerine bu kişilerle ilgili 'oy kullanamaz' şerhi düşüldü.

    YSK Başkanı Sadi Güven, bu durumdaki seçmen sayısının 146 bin 669 olduğunu açıklamıştı. Türkiye'nin en büyük metropolü İstanbul'da ise 10 milyon 560 bin 963 seçmen, 39 ilçede kurulacak 31 bin 124 sandıkta oylarını kullanacak.

    SEÇMEN ARTIŞI 563 BİN 945

    YSK Başkanı Sadi Güven
    © AA / Metin Aktaş
    YSK Başkanı Güven: 146 bin 669 seçmen oy kullanamayacak
    2014 yerel seçim verilerine göre İstanbul'da 32 bin 165 sandık kurulurken, seçmen sayısı 9 milyon 997 bin 24 kişi olarak kayıtlara geçti. Kentteki seçmen sayısı bir önceki seçime göre, 563 bin 945 kişi arttı.

    Bu yılki seçimlerde İstanbul'da en çok seçmenin bulunduğu ilçe 556 bin 619 kişiyle Esenyurt olurken, bunu 539 bin 925 seçmenle Küçükçekmece, 498 bin 314 seçmenle Bağcılar takip ediyor. İstanbul'da en az seçmen 12 bin 608 kişi ile Adalar olurken, bu ilçeyi 29 bin 285 kişi ile Şile, 56 bin 668 kişi ile Çatalca izliyor.

    KADIKÖY'DE SEÇMEN SAYISI 43 BİN AZALDI

    Seçim - sayım - oy
    © AA /
    31 Mart yerel seçiminde oy pusulaları nasıl sayılacak?
    Bir önceki yerel seçimlerde 1313 sandıkta 411 bin 720 seçmenin yer aldığı Esenyurt, 144 bin 899 kişiyle bu seçimlerde en çok seçmen artışının yaşandığı ilçe oldu.

    Sancaktepe'de 2014'te 201 bin 880 olan seçmen sayısı 75 bin 867 artarak, 277 bin 747'ye çıktı.

    Beylikdüzü'nde bir önceki seçimde 172 bin 949 olan seçmen sayısı, bu seçimde 55 bin 130 artarak 228 bin 79'a ulaştı.

    Kadıköy'de 2014 yılında 415 bin 907 olan seçmen sayısı, 43 bin 536 azalarak 372 bin 371'e düştü.

     

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (997)

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    Etiketler:
    31 Mart 2019 yerel seçimleri, YSK, Sadi Güven, Sancaktepe, Beylikdüzü, Bağcılar, Adalar, Kadıköy, Esenyurt, İstanbul
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