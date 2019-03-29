Yeni Şafak: Amerika Denizcilik Enstitüsü'nün yayınladığı kitapta 6. Filo Türk donanmasına saldırıyor

Yeni Şafak'ta "6. Filo Türkiye’ye saldıracak" başlığıyla yayımlanan haberde NATO ve ABD askeri çevrelerinde Türkiye'yi hedef alan askeri senaryoların sayısının arttığı belirtildi.
Kıymet Sezer imzalı haber, şöyle devam etti:
Amerikan donanmasında önemli görevlerde bulunmuş emekli Yüzbaşı Wayne P. Hughes Jr. ve emekli Amiral Robert P. Girrier'in kaleme aldığı kitapta, harekât alanı olarak belirlenen Ege Denizi'nde Türk Deniz Kuvvetleri ile ABD 6. Filosu'nun savaşı canlandırıldı.
Senaryoya göre Yunanistan, Güney Kıbrıs'a taktik balistik füzeler yerleştirme kararı alıyor. Türkiye, bunun olmaması yönünde Atina'yı sert şekilde uyarıyor. Geri adım atmayıp Kıbrıs'a doğru dümen kıran Yunan gemileri Türk ordusunca batırılıyor.
‘DOST GÖRÜNÜMLÜ GÜÇLÜ BİR DÜŞMAN'
Kitabın ‘Ege Savaşı' başlıklı 15. bölümünde, senaryolaştırılan olaylarda Türkiye'nin gerçek coğrafi haritaları kullanıldı. Türk ve Yunan yetkililerin ortaya koyabileceği düşünce ve davranışları tahmin ederek hikayeleştirme yapıldı. Kitapta Türkiye, ‘uzun süredir dostluk içinde olunan güçlü bir düşman' olarak tasvir edildi. Kıyı hattı sınırlandırılmış bir harekât alanında karşılaşılabilecek zorluklar üzerine kurgulanan savaş senaryosunda, ‘ezeli iki düşman' olarak tarif edilen Türkiye ile Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki muhtemel bir savaşının ABD tarafından önlenmesi çabaları işlendi.
Yeni Şafak: Amerika Denizcilik Enstitüsü'nün yayınladığı kitapta 6. Filo Türk donanmasına saldırıyorhttps://t.co/dEZm6jRzZg pic.twitter.com/6KnOm2zFmP— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 29, 2019
Amerikan donanmasının bölgede görevli 6. Filosu'nun Türk Deniz Kuvvetleri'yle karşı karşıya geldiği senaryo uyarınca, Kıbrıs nedeniyle ilişkileri iyice gerilmiş durumdaki Ankara-Atina arasında sıcak bir çatışma çıkması, ardından ABD'nin Yunanistan'ı destekler bir pozisyon alması anlatıldı. Kitaba göre, olası bir Türkiye-Yunanistan savaşında ABD 6. Filosu, Türk donanmasına karşı Yunan saflarında olacak.
ABD'Lİ AMİRALİN BAŞUCU ESERİ
Kitabın ikinci sürümünde ise tehlikeli sularda harekât icra eden bir komutanın içinde bulunduğu durum çerçevesinde senaryolar çizilmişti. Türkiye-ABD deniz savaşını konu alan son kitap ise serinin üçüncü sürümü. Mevcut çağın tehditleri ve ileri teknoloji kullanım gereksinimlerinden bahseden Orgeneral Richardson, çağımızda deniz kuvvetlerinin uzaklarda savaşmak zorunda kalacağını belirterek, ‘Deniz kontrol oyunu tekrar başladı ve harekete geçmemiz gerekiyor. Bu konuda yeni taktikler yol gösterici olacak' ifadelerini kullandı. Richardson, ‘Yüzbaşı Hughes bizi taktiklerimizi en iyi şekilde güncelleme yolunda yeni strateji ve politik düşünceler konusunda bilgilendirdi' diye yazdı.
OTORİTE GÖRÜLÜYOR
Kitabın diğer yazarı emekli Amiral Robert P. Girrier ise birkaç yıl öncesine kadar Amerikan donanmasında önemli görevlerde bulunmuş ve kaleme aldığı yayınlarla donanmanın politika üretimine ciddi katkılar sunmuş. Bu yönüyle Donanma Taktikleri ve Deniz Harekâtı kitabı, Türkiye ve Yunanistan arasında olası bir savaşta Amerika'nın konuya ilişkin yaklaşımlarına yönelik açık ipuçları verdiği gibi, Amerikan düşünce kuruluşlarınca, ABD ile NATO üyesi bir ülke arasında çatışma çıkabileceğinin öngörüldüğünü de ortaya koydu."
Haberde kitabın içeriğine dair bilgiler şöyle aktarıldı:
- Senaryoya göre Yunanistan, Güney Kıbrıs'a taktik balistik füzeler yerleştirme kararı alıyor. Türkiye, bunun olmaması yönünde Atina'yı sert şekilde uyarıyor. Geri adım atmayıp Kıbrıs'a doğru dümen kıran Yunan gemileri Türk ordusunca batırılıyor.
- Kıbrıs güneyindeki ABD uçak gemisi Harry S. Truman ile Doğu Akdeniz'deki Amerikan savaş gemileri Türkiye'ye karşı pozisyon alıyor.
- Kuzeyde Sakız, güneyde ise Amorgos adalarında üslenen Amerikan birlikleri Ayvalık, İzmir, Çeşme, Kuşadası ve Bodrum'u hedef alıyor. Girit kuzeyindeki takımadalar çevresinde de Türk donanmasıyla 6. Filo'nun muharebeleri öngörülüyor.
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