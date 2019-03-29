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11:48 29 Mart 2019
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    ABD Deniz Kuvvetleri 6. Filo bayrak gemisi USS Mount Whitney Akdeniz

    Yeni Şafak: Amerika Denizcilik Enstitüsü'nün yayınladığı kitapta 6. Filo Türk donanmasına saldırıyor

    © AP Photo / Efrem Lukatsky
    Türkiye
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    Yeni Şafak'ta yayımlanan haberde, "Amerika Denizcilik Enstitüsü’nün yayınladığı 'Donanma Taktikleri ve Deniz Harekatı' kitabında Türkiye ve ABD, Ege’de savaştırılırken, 6. Filo Türk donanmasına saldırıyor" ifadesine yer verildi.

    Yeni Şafak'ta "6. Filo Türkiye’ye saldıracak" başlığıyla yayımlanan haberde NATO ve ABD askeri çevrelerinde Türkiye'yi hedef alan askeri senaryoların sayısının arttığı belirtildi.

    Kıymet Sezer imzalı haber, şöyle devam etti:

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    "Doğu Akdeniz enerjisini Avrupa'ya ulaştıracak projelerde Türkiye'yi dışlayan ittifaklara açık destek veren Amerika'da skandal bir savaş senaryosu kaleme alındı. Amerikan deniz piyadelerine taktik ve strateji üreten ve daha önce NATO SACEUR (Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargâhı) görevinde de bulunmuş emekli Oramiral James Stavridis'in başkanlığını yaptığı ‘The US Naval Enstitute' (Denizcilik Enstitüsü) tarafından 2018 yılında yayımlanan ‘Fleet Tactics and Naval Operations' (Donanma Taktikleri ve Deniz Harekâtı) adlı kitapta ‘Ege Savaşı' başlıklı bir bölüm açıldı.

    Amerikan donanmasında önemli görevlerde bulunmuş emekli Yüzbaşı Wayne P. Hughes Jr. ve emekli Amiral Robert P. Girrier'in kaleme aldığı kitapta, harekât alanı olarak belirlenen Ege Denizi'nde Türk Deniz Kuvvetleri ile ABD 6. Filosu'nun savaşı canlandırıldı.

    Senaryoya göre Yunanistan, Güney Kıbrıs'a taktik balistik füzeler yerleştirme kararı alıyor. Türkiye, bunun olmaması yönünde Atina'yı sert şekilde uyarıyor. Geri adım atmayıp Kıbrıs'a doğru dümen kıran Yunan gemileri Türk ordusunca batırılıyor.

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    ‘DOST GÖRÜNÜMLÜ GÜÇLÜ BİR DÜŞMAN'

    Kitabın ‘Ege Savaşı' başlıklı 15. bölümünde, senaryolaştırılan olaylarda Türkiye'nin gerçek coğrafi haritaları kullanıldı. Türk ve Yunan yetkililerin ortaya koyabileceği düşünce ve davranışları tahmin ederek hikayeleştirme yapıldı. Kitapta Türkiye, ‘uzun süredir dostluk içinde olunan güçlü bir düşman' olarak tasvir edildi. Kıyı hattı sınırlandırılmış bir harekât alanında karşılaşılabilecek zorluklar üzerine kurgulanan savaş senaryosunda, ‘ezeli iki düşman' olarak tarif edilen Türkiye ile Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki muhtemel bir savaşının ABD tarafından önlenmesi çabaları işlendi.

    ​Amerikan donanmasının bölgede görevli 6. Filosu'nun Türk Deniz Kuvvetleri'yle karşı karşıya geldiği senaryo uyarınca, Kıbrıs nedeniyle ilişkileri iyice gerilmiş durumdaki Ankara-Atina arasında sıcak bir çatışma çıkması, ardından ABD'nin Yunanistan'ı destekler bir pozisyon alması anlatıldı. Kitaba göre, olası bir Türkiye-Yunanistan savaşında ABD 6. Filosu, Türk donanmasına karşı Yunan saflarında olacak.

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    Kitabın girişinde, içeriğin tamamen yazarların kendi görüşleri olduğu ve ABD Savunma Bakanlığı ile bağlılarının bakışını yansıtmadığı notu düşüldü. Ancak gerek yayımcı kuruluşun Amerikan donanmasına taktik ve strateji üreten bir enstitü oluşu, gerek kitabın yazarlarının kimliği, gerekse ABD Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral John M. Richardson'un kitabın önsözünü yazarak verdiği destek düşünüldüğünde sözkonusu yayında işlenenlere ‘raslantı' gözüyle bakılmıyor. Richardson, üç serisi yayımlanan kitapların kütüphanesindeki en değerli yayımlar arasında olduğunu söyledi. Türkiye üzerine senaryolar yazılan askeri kitabın ilk sürümünde ABD ve Sovyet Deniz Kuvvetleri arasında hayali bir deniz harbi konu edilmişti.

    Kitabın ikinci sürümünde ise tehlikeli sularda harekât icra eden bir komutanın içinde bulunduğu durum çerçevesinde senaryolar çizilmişti. Türkiye-ABD deniz savaşını konu alan son kitap ise serinin üçüncü sürümü. Mevcut çağın tehditleri ve ileri teknoloji kullanım gereksinimlerinden bahseden Orgeneral Richardson, çağımızda deniz kuvvetlerinin uzaklarda savaşmak zorunda kalacağını belirterek, ‘Deniz kontrol oyunu tekrar başladı ve harekete geçmemiz gerekiyor. Bu konuda yeni taktikler yol gösterici olacak' ifadelerini kullandı. Richardson, ‘Yüzbaşı Hughes bizi taktiklerimizi en iyi şekilde güncelleme yolunda yeni strateji ve politik düşünceler konusunda bilgilendirdi' diye yazdı.

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    Kitabın yazarlarından emekli Yüzbaşı Wayne P. Hughes Jr., Kaliforniya, Monterey'deki Donanma Yüksek Lisans Okulu İşletme ve Bilişim Bilimleri Enstitüsü'nün onursal profesörü. Hughes, kaleme aldığı yayınlarla Amerika'da deniz taktiği konusunda önde gelen otoritelerden biri olarak ün salmış bir isim.

    Kitabın diğer yazarı emekli Amiral Robert P. Girrier ise birkaç yıl öncesine kadar Amerikan donanmasında önemli görevlerde bulunmuş ve kaleme aldığı yayınlarla donanmanın politika üretimine ciddi katkılar sunmuş. Bu yönüyle Donanma Taktikleri ve Deniz Harekâtı kitabı, Türkiye ve Yunanistan arasında olası bir savaşta Amerika'nın konuya ilişkin yaklaşımlarına yönelik açık ipuçları verdiği gibi, Amerikan düşünce kuruluşlarınca, ABD ile NATO üyesi bir ülke arasında çatışma çıkabileceğinin öngörüldüğünü de ortaya koydu."

    Haberde kitabın içeriğine dair bilgiler şöyle aktarıldı:

    • Senaryoya göre Yunanistan, Güney Kıbrıs'a taktik balistik füzeler yerleştirme kararı alıyor. Türkiye, bunun olmaması yönünde Atina'yı sert şekilde uyarıyor. Geri adım atmayıp Kıbrıs'a doğru dümen kıran Yunan gemileri Türk ordusunca batırılıyor.
    • Kıbrıs güneyindeki ABD uçak gemisi Harry S. Truman ile Doğu Akdeniz'deki Amerikan savaş gemileri Türkiye'ye karşı pozisyon alıyor.
    • Kuzeyde Sakız, güneyde ise Amorgos adalarında üslenen Amerikan birlikleri Ayvalık, İzmir, Çeşme, Kuşadası ve Bodrum'u hedef alıyor. Girit kuzeyindeki takımadalar çevresinde de Türk donanmasıyla 6. Filo'nun muharebeleri öngörülüyor.
    Etiketler:
    savaş, saldırı, ABD 6. Filosu, Yeni Şafak, NATO, Kıymet Sezer, Yunanistan, Türkiye, ABD
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