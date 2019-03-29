Demirtaş'tan 31 Mart çağrısı: Sandığa giderken yanınıza günlük sığ siyasi tartışmaları almayın lütfen

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla HDP seçmenine çağrıda bulundu.

© Fotoğraf : HDP Demirtaş'tan seçim tahmini

Demirtaş, "Bu seçimin belirleyicisi direkt olarak sizsiniz. Belirleyici etkimizi sadece kayyumlardan geri alacağımız şehirlerde değil, her yerde göstermek için tarihi bir fırsat var kapımızda. Aday çıkarmadığımız şehirlerde kullanacağımız stratejik oylar, gücümüzün göstergesi olacak" dedi.

Demirtaş'ın avukatları aracılığıyla Twitter hesabından verdiği mesajlar şöyle:

"Herkese merhabalar. Biliyorum, seçim sürecinde zaman zaman çok öfkelendiniz, isyan ettiniz. Haklısınız da. Ama artık bunları aşan bir durumdayız. Pazar günü sandıklar kuruluyor. Sandığa giderken, yanınıza günlük sığ siyasi tartışmaları almayın lütfen. Onları geride bırakın.

1- Herkese merhabalar. Biliyorum, seçim sürecinde zaman zaman çok öfkelendiniz, isyan ettiniz. Haklısınız da. Ama artık bunları aşan bir durumdayız. Pazar günü sandıklar kuruluyor. Sandığa giderken, yanınıza günlük sığ siyasi tartışmaları almayın lütfen. Onları geride bırakın. — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) March 29, 2019

​Geçmiş tümden önemsiz değildir. Geçmişi, gördüklerimizi ve yaşadıklarımızı kesinlikle unutmayalım. Ama gelecek daha önemlidir. Daha iyi bir gelecek için, tüm seçmenlerimizi, partimiz HDP'nin seçim stratejisine destek olmaya çağırıyorum.

2- Geçmiş tümden önemsiz değildir. Geçmişi, gördüklerimizi ve yaşadıklarımızı kesinlikle unutmayalım. Ama gelecek daha önemlidir. Daha iyi bir gelecek için, tüm seçmenlerimizi, partimiz HDP'nin seçim stratejisine destek olmaya çağırıyorum. — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) March 29, 2019

​Bu seçimin belirleyicisi direkt olarak sizsiniz. Belirleyici etkimizi sadece kayyumlardan geri alacağımız şehirlerde değil, her yerde göstermek için tarihi bir fırsat var kapımızda. Aday çıkarmadığımız şehirlerde kullanacağımız stratejik oylar, gücümüzün göstergesi olacak.

3- Bu seçimin belirleyicisi direkt olarak sizsiniz. Belirleyici etkimizi sadece kayyumlardan geri alacağımız şehirlerde değil, her yerde göstermek için tarihi bir fırsat var kapımızda. Aday çıkarmadığımız şehirlerde kullanacağımız stratejik oylar, gücümüzün göstergesi olacak. — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) March 29, 2019

​Partimiz HDP'nin aday çıkarmadığı yerlerde, partimizin gösterdiği adaya oy vererek hem bulunduğunuz yerin hem de genelin seçim sonuçlarını bizzat siz belirleyeceksiniz.

4- Partimiz HDP'nin aday çıkarmadığı yerlerde, partimizin gösterdiği adaya oy vererek hem bulunduğunuz yerin hem de genelin seçim sonuçlarını bizzat siz belirleyeceksiniz. — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) March 29, 2019

​Özellikle ilk kez oy kullanacaklar olmak üzere tüm genç arkadaşlar. Sizlere sesleniyorum. Sakın 'Benim oyum neyi değiştirir ki' diye düşünmeyin. Lütfen sandığa gidin ve oyunuzu kullanın. Sizlere güveniyorum.

5- Özellikle ilk kez oy kullanacaklar olmak üzere tüm genç arkadaşlar. Sizlere sesleniyorum. Sakın,"Benim oyum neyi değiştirir ki" diye düşünmeyin. Lütfen sandığa gidin ve oyunuzu kullanın. Sizlere güveniyorum. — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) March 29, 2019

​Değerli yurttaşlarım; seçim akşamı belki sizlerle yan yana olamayacağım ama Edirne'deki hücremden, sizlerle aynı ekrana bakacağım. Hepimizi mutlu edecek oylarınızı, o ekrana gelecek seçim sonuçlarında görmek üzere sevgiler, selamlar…"