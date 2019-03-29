Ankara'da kağıt toplayan Afganların kaldığı metruk binada yangın: 5 ölü, 11 yaralı

Ankara'nın Altındağ ilçesi İskitler Ata Sanayi Sitesi'nde 3 katlı metruk binada sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye, itfaiye ekipleri ve UMKE personeli ile çok sayıda ambulans sevk edildi.

Bina etrafında çevre güvenliği alındı, itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürerek soğutma çalışmalarına başladı.

Çoğunluğunu Afganistan uyrukluların oluşturduğu kağıt toplayacılarının kaldığı belirlenen binanın alt katının depo, üst katının ise barınma amaçlı kullanıldığı öğrenildi.

Yangında, ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti. Dumandan etkilenen 11 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Ankara Valisi Vasip Şahin, "Yangında 5 kişi hayatını kaybetti, 11 yaralı var" dedi.