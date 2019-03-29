Lavrov Antalya'da Çavuşoğlu ile bir araya geldi

Bakan Çavuşoğlu, Turizm Merkezi Belek'te, Rus mevkidaşı Lavrov ile bir araya geldi.
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Görüşme öncesinde iki bakan tokalaşarak basına poz verdi. Bakan Lavrov, "İyi makineler kullanıyorsunuz, flaşlarınız çok keskin" diye espri yaptı. Görüşme, basına kapalı devam etti.
Türkiye-Rusya Federasyonu Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısı'na katılacak olan Çavuşoğlu ile Lavrov, ardından basın toplantısı düzenleyecek.
During the 7th meeting of the Joint Strategic Planning Group, co-chaired by the 🇷🇺&🇹🇷 FMs Sergey #Lavrov met with @MevlutCavusoglu pic.twitter.com/YUuiT9YjKZ— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) March 29, 2019
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