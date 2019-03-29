Kayıt
11:48 29 Mart 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Tunç Soyer

    Soyer: 1 Nisan'dan itibaren bir belediye ananız olacak

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1002)
    162

    CHP tarafından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Tunç Soyer, yerel seçime dair açıklamalarda bulundu. Soyer, "Bizim bir devlet babamız var ya, bazen devlet baba öfkelenir, sertleşir, kızar ve hatta döver. 1 Nisan'dan itibaren bir belediye ananız olacak, yani evlatları arasında ayrım yapmayan bir belediye ananız olacak" dedi.

    Yenişehir Mahallesi'nde, Konak Belediye Meclis Üyesi Ali Yangir, tarafından düzenlenen 'Roman Şenliği'nde Hamdi Atakay ve orkestrası çaldığı birbirinden haraketli parçalar ile eğlenceli dakikalar yaşattı.

    Etkinliğe CHP'nin İzmir adayı Tunç Soyer, CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu ve Konak Belediye Başkan adayı Abdül Batur da katıldı.

    'İZMİR'İ RENKLENDİREN SİZSİNİZ'

    Coşkuyla karşılanan Soyer, sahneye oynayarak çıktı.
    © Fotoğraf : DHA
    Coşkuyla karşılanan Soyer, sahneye oynayarak çıktı.

    Sahneye oynayarak çıkan Soyer, konuşmasına Roman vatandaşları selamlayarak başladı. Soyer, "Sevgili kardeşim dedi ki; bizim bir milletvekilimiz var, ama yetmiyor. Bende buradan sevgili vekilim ile beraber huzurunuzda söz veriyorum. Sizi 1 Nisan'dan itibaren bir büyükşehir belediye başkanınız olacak, Konak belediye başkanınız olacak. Sevgili kardeşlerim, bizim kampanyadaki sloganımızı hatırlayacaksınız 'Çok renk, çok ses ve çok nefes' sloganımızdaki o çok renk sizsiniz, İzmir'i renklendiren sizsiniz" dedi.

    'BELEDİYE ANANIZ OLACAK'

    İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 1 Nisan'dan sonra bir anne gibi ayrım yapmadan çalışmalar yapacağını belirten Soyer, sözlerine şöyle devam etti:

    Tunç Soyer
    © Fotoğraf : DHA
    CHP İzmir adayı Soyer: Bu yaşam kalitesini hak etmiyoruz, yaraları iyileştirmeye geliyorum
    "Şimdi bizim bir devlet babamız var ya, bazen devlet baba öfkelenir, sertleşir, kızar ve hatta döver. 1 Nisan'dan itibaren bir belediye ananız olacak, yani evlatları arasında ayrım yapmayan, hepsini birden kucaklayan, hepsine aynı şefkati gösteren ve hepsini ileriye gitmesin için canla başla çalışan bir belediye ananız olacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi, belediye ana dönemini başlatacak. Bu neden önemli biliyor musunuz, bugüne kadar ihmal edilmiş, unutulmuş, görülmemiş ve duyulmamış roman kardeşlerim bu memleketin öz evlatları olarak yaşayacaklar. Onun için diyoruz ki önce arka sıradan, Tepecik'ten başlayacağız."

    'MÜTEAHHİT DEĞİL, SİZ ZENGİN OLACAKSINIZ'

    Yenişehir Mahallesi'nde kentsel dönüşüm olduğunda vatandaşların karlı çıkacağını ifade eden Soyer, şunları kaydetti:

    Tunç Soyer
    Twitter
    Soyer: Kazanırsam ilk gün, en düşük oy aldığım mahalleye gideceğim
    "Kentsel dönüşümü buradan başlatacağız, bu mahallenin ürettiği rant var ya herkesin gözünü üzerine diktiği o rantı size vereceğiz. Bu kentsel dönüşüm müteahhiti değil, sizi zengin edecek. Ama ilk önce çatımız yok dediniz ya, ilk önce bizler o çatıyı kuracağız. Çünkü olağanüstü güzel bir şey yapıyorsunuz, hakikaten her dinlediğimde bir kere daha hayran oluyorum. Bütün arkadaşlarıma onların bu hikayeyi sürdürebilmesi için Büyükşehir Belediyesinin imkanı neyse sonuna kadar zorlayacağız. Bunu bütün kalbimle söylüyorum, şu 1 Nisan sabahını dört gözle bekliyorum. O 1 Nisan sabahı lafı bırakıp çalışmaya başlayacağız ve önce buradan başlayacağız."

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1002)
    Etiketler:
    Roman, Renkler, aday, belediye, yerel seçim, İzmir Büyükşehir Belediyesi, CHP, Tunç Soyer, İzmir, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Rusya'da Ren Geyiği Çobanı Günü kutlamaları
    Sibirya’daki Ren Geyiği Çobanı Günü kutlamalarından renkli kareler
    Karikatür
    Suriye'den Golan Tepeleri'ne 'alternatif' öneri: ABD iki eyaletini İsrail'e versin
    İnfografik
    İşgal altındaki Golan tepeleri'nin haritası
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet