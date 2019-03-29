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11:48 29 Mart 2019
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    Kemal Kılıçdaroğlu

    Kılıçdaroğlu: Erdoğan'ın 'Bay Kemal' demesine niye sinirleneyim ki?

    © AA / Volkan Kaşik
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1002)
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu oldu. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'bay Kemal' açıklamalarına kızmadığını söyledi.

    Seçime son üç gün kala CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programına katıldı.

    Mansur Yavaş
    © Fotoğraf : DHA
    ATO Başkanı Baran, Yavaş konuşurken salondan çıktı
    ​Dün CHP tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Mansur Yavaş'ın konuşması sırasında ev sahibi olduğu salonu terk eden Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran'ı eleştiren Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

    "Doğru değil. Ya hiç davet etmeyeceksiniz ya da davet ediyorsanız dinleyeceksiniz. Bu insanı bir davranıştır. Kaybeden salonu terk eden olur."

    Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

    ‘SEÇİME GİRMEK SERBEST KAZANMAK YASAK'

    Kemal Kılıçdaroğlu - Meral Akşener
    © AA / Ali Atmaca
    Kılıçdaroğlu: Bedava aldıkları sebzeleri fakir fukaraya sattılar
    — Beni en çok üzen şu; bir belediye başkanı gelmiş, bir dönem adaylık süreci de yaşamış, sonra Ak Parti gelmiş teklifini kabul etmemiş sonra CHP'den aday olmuş, kıyamet kopuyor. İki belediye başkanı karşılıklı oturmuş birbirini suçluyorlar ben bunu anlarım. Ama tarafsızlığı üzerine yemine den bir kişi kalkar da nasıl olur da belediye başkanları için ağza alınmayacak özel suçlamalar yapar. Cumhurbaşkanlığı bu sıradan bir makam değil. Bu makamın bir ağırlığı olması lazım, tamam senin yok ama Cumhurbaşkanlığı makamı. Mansur Yavaş tehdit ediliyor (Küçükkaya: Seçimi kazanması halinde görevden alınma gibi bir ihtimal olabilir mi?) Seçime girebilirsin serbest ama kazanmak yasak. Ankara'da Mansur Yavaş alır ve görevinin başına gelir. Mansur Yavaş ayrımcılık yapmaz.

    ‘NEDEN BAY KEMAL DİYOR?'

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
    © AA / Serhat Çağdaş
    Kılıçdaroğlu: Bay Kemal olmak için tapusuz vatandaşa tapu vermek lazım
    — Ben düşüncelerimi ifade ettim o beni karalamakla meşgul. İki Trakya büyüklüğünde alan ekilmiyor niçin? Yunanistan'dan 2018'de 28 milyon dolarlık buğday ithal ettik; 13 milyon dolarlık da tütün ithal ettik, bunlara cevap var mı? Yok. (Neden Bay Kemal diyor?) Beni kızdırmak için. Niye sinirleneyim ki. Ben konuştuğum için neden Kılıçdaroğlu konuşuyor. Ben konuşmak zorundayım. Çiftçinin durumu çok iyi ama ben çiftçiyle konuşuyorum.

    ‘TRT İKTİDARIN KONTROLÜ ALTINDA'

    Yüzde 90'ı iktidarın elinde. Şöyle bir tablo çıkıyor, sizin izleyişiniz artıyor. Her görüşten insan tarafsız haber dinlemek için sizleri izliyorlar. Yine de her şeye rağmen izlenebilecek alanlar var. (TRT'de ben Ekrem İmamoğlu'nu, Mansur Yavaş'ı göremedim) 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra Saray'a gittik. Konuşma sırasında Erdoğan'a şunu söyledim; darbe girişimi bize büyük bir iyiliği oldu, TRT bana kapılarını açtı. Dünyanın kanalı var, tümüyle iktidarın kontrolü altında, onların propagandasını yapıyor.

    ‘İSTİHDAMI ŞİMDİ YARATSANA OY ALIRSIN'

    Kemal Kılıçdaroğlu
    © AA / Mustafa Çiftçi
    Kılıçdaroğlu: Damat asla işsizlik nedir bilmiyor, bir eli yağda bir eli balda yetişti
    — Erdoğan'ın güzel bir itirafı var, Türkiye'nin ekonomisini belediye başkanlarının düzeltme ihtimali var mı yok diyor Türkiye'nin ekonomisinin sorumlusu benim diyor. Kendisine teşekkür ediyorum. Bu ekonomik krizden nasıl çıkacağımızı 13 madde halinde saydım. Belirtirken de ekonomik krize iktidar neden oldu demedim. İyi niyetlerle 13 maddeyi saydım, Türkiye krizden çıkar dedim. Şunu söyleyebilirlerdi 13 maddenin şu kadar yanlış. Aksine hakaret içeren bir sürü laf. Damat kalktı açıklama yaptı, seçimlerden sonra 2,5 milyon kişiye istihdam yaratacağız. Şimdi yaratsana, oy alırsın. Arka kapıdan IMF ile görüşüyorlar, biz biliyoruz bunu.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1002)

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    Etiketler:
    Fox TV, ATO, Ankara Ticaret Odası, CHP, Recep Tayyip Erdoğan, İsmail Küçükkaya, Gürsel Baran, Mansur Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu
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