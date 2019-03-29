Kılıçdaroğlu: Erdoğan'ın 'Bay Kemal' demesine niye sinirleneyim ki?

Seçime son üç gün kala CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programına katıldı.
FOX TV’de “İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat” programının konuğuyum. https://t.co/xSiBOqbag9— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) March 29, 2019
"Doğru değil. Ya hiç davet etmeyeceksiniz ya da davet ediyorsanız dinleyeceksiniz. Bu insanı bir davranıştır. Kaybeden salonu terk eden olur."
Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:
‘SEÇİME GİRMEK SERBEST KAZANMAK YASAK'
‘NEDEN BAY KEMAL DİYOR?'
‘TRT İKTİDARIN KONTROLÜ ALTINDA'
— Yüzde 90'ı iktidarın elinde. Şöyle bir tablo çıkıyor, sizin izleyişiniz artıyor. Her görüşten insan tarafsız haber dinlemek için sizleri izliyorlar. Yine de her şeye rağmen izlenebilecek alanlar var. (TRT'de ben Ekrem İmamoğlu'nu, Mansur Yavaş'ı göremedim) 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra Saray'a gittik. Konuşma sırasında Erdoğan'a şunu söyledim; darbe girişimi bize büyük bir iyiliği oldu, TRT bana kapılarını açtı. Dünyanın kanalı var, tümüyle iktidarın kontrolü altında, onların propagandasını yapıyor.
‘İSTİHDAMI ŞİMDİ YARATSANA OY ALIRSIN'
Erdoğan'ın güzel bir itirafı var, Türkiye'nin ekonomisini belediye başkanlarının düzeltme ihtimali var mı yok diyor Türkiye'nin ekonomisinin sorumlusu benim diyor. Kendisine teşekkür ediyorum. Bu ekonomik krizden nasıl çıkacağımızı 13 madde halinde saydım. Belirtirken de ekonomik krize iktidar neden oldu demedim. İyi niyetlerle 13 maddeyi saydım, Türkiye krizden çıkar dedim. Şunu söyleyebilirlerdi 13 maddenin şu kadar yanlış. Aksine hakaret içeren bir sürü laf. Damat kalktı açıklama yaptı, seçimlerden sonra 2,5 milyon kişiye istihdam yaratacağız. Şimdi yaratsana, oy alırsın. Arka kapıdan IMF ile görüşüyorlar, biz biliyoruz bunu.
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