Kılıçdaroğlu: Erdoğan'ın 'Bay Kemal' demesine niye sinirleneyim ki?

Seçime son üç gün kala CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programına katıldı.

FOX TV’de “İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat” programının konuğuyum. https://t.co/xSiBOqbag9 — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) March 29, 2019

© Fotoğraf : DHA ATO Başkanı Baran, Yavaş konuşurken salondan çıktı

​Dün CHP tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Mansur Yavaş'ın konuşması sırasında ev sahibi olduğu salonu terk eden Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran'ı eleştiren Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Doğru değil. Ya hiç davet etmeyeceksiniz ya da davet ediyorsanız dinleyeceksiniz. Bu insanı bir davranıştır. Kaybeden salonu terk eden olur."

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

‘SEÇİME GİRMEK SERBEST KAZANMAK YASAK'

© AA / Ali Atmaca Kılıçdaroğlu: Bedava aldıkları sebzeleri fakir fukaraya sattılar

‘NEDEN BAY KEMAL DİYOR?'

© AA / Serhat Çağdaş Kılıçdaroğlu: Bay Kemal olmak için tapusuz vatandaşa tapu vermek lazım

‘TRT İKTİDARIN KONTROLÜ ALTINDA'

— Yüzde 90'ı iktidarın elinde. Şöyle bir tablo çıkıyor, sizin izleyişiniz artıyor. Her görüşten insan tarafsız haber dinlemek için sizleri izliyorlar. Yine de her şeye rağmen izlenebilecek alanlar var. (TRT'de ben Ekrem İmamoğlu'nu, Mansur Yavaş'ı göremedim) 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra Saray'a gittik. Konuşma sırasında Erdoğan'a şunu söyledim; darbe girişimi bize büyük bir iyiliği oldu, TRT bana kapılarını açtı. Dünyanın kanalı var, tümüyle iktidarın kontrolü altında, onların propagandasını yapıyor.

‘İSTİHDAMI ŞİMDİ YARATSANA OY ALIRSIN'