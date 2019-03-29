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11:48 29 Mart 2019
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    31 Mart yerel seçimi- Oy pusulası

    Yerel seçimde mühür basarken dikkat: Oy pusulası nasıl geçerli ya da geçersiz sayılacak?

    © Fotoğraf : İHA
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1002)
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    31 Mart pazar günü yapılacak yerel seçimlerde bütünlüğü bozacak şekilde yırtılmış veya koparılmış, çizilmiş veya işaretlenmiş oy pusulaları geçersiz sayılacak. Seçmenler, oy pusulalarını tek zarfa koyarak sandığa atacak, zarftan çıkan oy pusulalarında bir seçim türüne ait olanının geçersiz olması, diğerinin geçersiz sayılmasını gerektirmeyecek.

    Türkiye'de 57 milyon seçmen, yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek.

    Seçim - sayım - oy
    © AA /
    31 Mart yerel seçiminde oy pusulaları nasıl sayılacak?
    Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimde oyların hangi hallerde geçerli, hangi hallerde geçersiz sayılacağını belirledi. YSK Genelgesi'ne göre, şu şekildeki oy pusulaları geçersiz sayılacak:

    — Sandık kurulunca verilen biçim ve renkte olmayan, arkasında sandık kurulu mührü ve Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı bulunmayan oy pusulaları

    — Hiçbir yerine 'evet' ya da 'tercih' mührü basılmamış oy pusulaları.

    — Siyasi partilere veya bağımsız adaylara ayrılan alanlardan birden fazlasına mühür basılmış oy pusulaları.

    — Birden fazla siyasi partiye veya bağımsız adaya ayrılan alana taşmış 'tercih' veya 'evet' mührü basılan oy pusulaları.

    — Sandığın ait olduğu seçim çevresinden başka bir seçim çevresi için düzenlenmiş oy pusulaları.

    — Bütünlüğü bozulacak şekilde yırtılmış veya koparılmış oy pusulaları.

    — 'Tercih' veya 'evet' mührü dışında herhangi bir özel işaret, herhangi bir isim, imza kaşesi, mühür veya parmak izi basılmış oy pusulaları.

    — Siyasi partilere veya bağımsız adaylara ait bölümleri belirgin bir şekilde ve özel olarak karalanmış, çizilmiş veya işaretlenmiş oy pusulaları.

    — Pusulada yer alan matbu yazıların ve şekillerin dışında yazılar, harfler, sayılar yazılmış veya şekiller çizilmiş birleşik oy pusulaları.

    OY PUSULALARINI GEÇERSİZ KILMAYACAK DURUMLAR

    31 Mart yerel seçimi- Oy pusulası
    © Fotoğraf : İHA
    31 Mart'ta kullanılacak oy pusulaları tanıtıldı
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    YSK genelgesinde, oy pusulalarını geçersiz kılmayacak durumlar da şöyle sıralandı:

    — Zarfların açılması veya oyların okunması sırasında oy pusulasının yırtılması, bütünlüğü bozulmaksızın bir kısmının kazayla yırtılması.

    — Herhangi bir şekilde pusulanın lekelenmiş olup da bunun özel olarak işaret koymak amacıyla yapıldığının anlaşılamaması.

    — Pusulanın katlanarak zarfa konulması sebebiyle 'tercih' veya 'evet' mührü veya arkasına basılan sandık kurulu mühür izinin oy pusulasının diğer kısımlarına geçmesi.

    — Bir siyasi parti veya bağımsız aday alanına basılan 'tercih' veya 'evet' mührünün alanları ayıran çizgili bölgeye taşmış olması.

    — Başka bir siyasi parti veya bağımsız adayın alanına taşmamak kaydıyla siyasi parti veya bağımsız aday alanına birden çok 'tercih' veya 'evet' mührü basılması.

    — Yetkili seçim kurullarınca gönderilen ve Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı bulunan oy pusulalarının arkasının sandık kurullarının ihmaliyle mühürlenmemiş olması.

    Öte yandan, zarftan çıkan oy pusulalarında bir seçim türüne ait olanının geçersiz olması, diğerinin geçersiz sayılmasını gerektirmeyecek.

    İPTAL HALİNDE YENİLEME SEÇİMLERİ 2 HAZİRAN'DA YAPILACAK

    YSK, 31 Mart 2019 Pazar günü gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin bazı yerlerde iptal edilmesi halinde, yenileme seçimlerinin 2 Haziran Pazar günü yapılmasına karar verdi.

    Devlet Bahçeli
    © AA / Eren Bozkurt
    Bahçeli: Erken seçim yok
    YSK'nın Resmi Gazete'de yayımlanan kararında, 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetler Seçimi Hakkında Kanun gereği, bir seçim çevresindeki seçimin, seçim işlemleri sebebiyle iptaline karar verildiği takdirde, o seçim çevresinde yeniden seçim yapılacağı, bunun da 2019 yılının haziran ayının ilk pazar günü olması gerektiği belirtildi.

    Kararda bu nedenle, '31 Mart 2019 günü seçimi yapılamamış belediye seçimleri, muhtar ve ihtiyar meclisi/heyeti üyeliği seçimleri ile 1 Ocak 2019'dan bu yana oluşan mahalli idare birimlerinden olan köylerin muhtar ve ihtiyar meclisi üyeliği seçimleri'nin 2 Haziran Pazar günü yapılmasının gerektiği kaydedildi.

    Kararda, yeniden yapılması gereken seçimlerin, bu seçimin tekrarı ve seçimin devamı niteliğinde olduğu, bu nedenle sadece oy verme işlemlerinin tekrarlanması gerektiği vurgulandı.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1002)

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    Etiketler:
    Seçmen, Oy pusulası, 31 Mart 2019 yerel seçimleri, YSK, Türkiye
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