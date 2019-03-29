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13:23 29 Mart 2019
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    Mevlüt Çavuşoğlu - Sergey Lavrov

    Çavuşoğlu: Putin, resmi pasaport ve TIR şoförlerine vize kolaylığını imzaladı

    © AA / Fatih Aktaş
    Türkiye
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    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'yla vize probleminin halledilmesi konusunda mevkidaşı Sergey Lavrov'la çalıştıklarını belirterek, "Resmi pasaport ve TIR şoförlerine yönelik vize kolaylığı konusunda bir belgeyi Sayın Putin imzaladı. Beklentimiz vatandaşlarımıza vizenin tamamen kalkması" dedi.

    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya Belek'te görüştüğü Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, Türkiye-Rusya Federasyonu Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısı'nın 7. düzenlediklerini ve bundan dolayı Lavrov ve heyetini Antalya'da, Türkiye'de ağırlamaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu- Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
    © AA / Cem Özdel
    Lavrov Antalya'da Çavuşoğlu ile bir araya geldi
    Lavrov ile her fırsatta bir araya geldiklerini belirten Çavuşoğlu, ikili ilişkileri, bölgesel konuları değerlendirdiklerini ifade etti.

    Toplantının iki amacı olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Tüm ilişkilerimizin tüm konularını birlikte ele almak. Dışişleri bakanlıkları olarak bunların koordinasyonunu gerçekleştirmek. Bu mekanizma esasen Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi Toplantı'sının alt mekanizmasıdır. Dolayısıyla bu toplantıların bir an önce de üst düzey iş birliği konsey toplantısının hazırlıklarını yapmaktır" dedi.

    Liderlerin eş başkanlığındaki konsey toplantısın öncesinde birçok ikili mesele ve konuların ele alındığına işaret eden Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

    "Ticaretten enerjiye kültürden turizme birçok konuyu liderlerimiz ve ilgili bakanlarımız o zirve toplantısında ele alacak. Biz de bugün bu toplantıda bunların hazırlığını yaptık. Arkadaşlarımız o güne kadar birlikte çalışacaklar. Ruhsar Pekcan Hanımefendi, Ticaret Bakanımız, bugün Karma Ekonomi Komisyonun eş başkanlığına getirildi. Kendisi de bu zirveden önce Moskova'ya giderek muhataplarıyla görüşecek ve tüm hazırlıkları o düzeyde yapacak. Biz Rusya ile ikili ilişkilerimizin her geçen gün gelişmesinden mutluyuz. Ekonomik ilişkilerden kültüre kadar her alanda ilişkilerimiz daha iyiye gidiyor. Çok önemli projeleri hayata geçiriyoruz."

    'BEKLENTİMİZ VİZENİN TAMAMEN KALKMASI'

    Rusya'dan Türkiye'ye gelen turist sayısında artış görmekten mutluluk duyduklarını, bugünkü ortak stratejik planlama grubu toplantısında vize konularını görüştüklerini belirten Çavuşoğlu, şunları söyledi:

    Rusya bayrağı
    © AFP 2019 / ZACH GIBSON
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    "Vize probleminin halledilmesi konusunda liderlerimizin ortaya koyduğu irade çerçevesinde Sergey Lavrov ile çalışıyoruz. Bir noktadan başladık. Resmi pasaport ve TIR şoförlerine yönelik vize kolaylığı konusunda bir belgeyi Sayın Putin imzaladı. Bunun uygulamasıyla ilgili çalışmaları sürdürüyoruz. Beklentimiz vatandaşlarımıza vizenin tamamen kalkması. Bunun için ne yapabiliriz, hangi adımları atabiliriz bunları değerlendirdik ve bu konuda birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

    2019-2020 yıllarını kapsayan istişareler planını imzaladıklarını da belirten Çavuşoğlu, "Rusya ile sadece ikili ilişkilerimizi geliştirmiyoruz, bölgesel konulardaki iş birliğimizi de güçlendiriyoruz. Sadece Suriye ve belirli ülkeler kapsamında değil, Balkanlar, Orta Asya dahil birçok alanda Rusya ile istişareler yapıyoruz" dedi.

    S-400 KRİZİ: İKİ ÜLKE ARASINDAKİ ANLAŞMAYA ÜÇÜNCÜ ÜLKENİN KARŞI ÇIKMASI ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRI

    Joseph Dunford
    © AFP 2019 / Brendan Smialowski
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    Çavuşoğlu, "100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimiz var. Geçtiğimiz yıl ticaret hacmimizin yüzde 14 artması iyiye doğru gittiğimizin göstergesidir" diye konuştu.

    ABD Senatosu'na, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri aldığı gerekçesiyle Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının transferlerinin durdurulmasını öngören yasa tasarısının sunulmasına ilişkin Çavuşoğlu, "Prensip olarak iki ülke arasındaki anlaşmaya üçüncü bir ülkenin karşı çıkması ve başka bir karar alması uluslararası hukuka aykırıdır. 'Ben böyle istiyorum böyle olacak' zihniyetinin geçerli olmadığını tüm dünyanın görmesi lazım. Bu anlaşmaya bağlıyız, üçüncü ülkeye satma gibi bir şey yok. Kendi ihtiyacımız için alıyoruz" ifadesini kullandı.

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    Etiketler:
    Ekonomi, Pasaport, Vize, F-35, S-400, ABD Senatosu, Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi, Ticaret Bakanlığı, Ruhsar Pekcan, Mevlüt Çavuşoğlu, Sergey Lavrov, Vladimir Putin, Belek, Suriye, Antalya, Türkiye, ABD, Rusya
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