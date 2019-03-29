Güne Antalya’da uyanan Zaharova, balkonunda kuşlarla buluştu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov’un bugün yapacağı görüşme öncesinde Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Antalya’daki otel odasına gelen kuşların görüntülerini paylaştı. Zaharova, balkondaki cam yüzünden dışarı çıkamayan bir kuşu da eliyle kurtarmaya çalıştı.