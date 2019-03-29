Güne Antalya’da uyanan Zaharova, balkonunda kuşlarla buluştu

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'un yapacağı görüşme öncesinde Antalya'daki otel odasından bir paylaşım yaptı.
Zaharova "Antalya'da uyandım ve odamda kırlangıca benzer rengârenk kuşlar var… Birini elimle uğurlamam gerekti" ifadelerini kullandı.
Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 29 Mart'ta Antalya'da düzenlenecek Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi'nin (ÜDİK) alt birimi Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun 7. toplantısına başkanlık edecek.
Toplantıda, Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin kapsamlı görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.
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