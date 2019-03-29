Lavrov Antalya'da konuştu: ABD'nin Golan kararı uluslararası hukukun açık ihlali

Antalya'da Türk mevkidaşı Çavuşoğlu'yla görüştükten sonra basın toplantısında konuşan Lavrov, ABD'nin, İsrail'in işgalci olduğu Golan Tepeleri'ndeki egemenliğini tanımasının uluslararası hukukun açık bir ihlali söyledi. Lavrov ayrıca bunun ABD'nin uluslararası hukukun onaylamadığı keyfi davranışlarının kasıtlı örneği olduğunu ekledi.
Antalya'da bir araya gelen Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov görüşmeleri sonrasında basın toplantısı düzenledi.
Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'nde işgalci İsrail'in egemenliğini kabul eden kararı sorulunca şu ifadeleri kullandı: "Bunun (ABD'nin) davranışlarında sınırsız ve pervasız bir biçimde özgür olduğuna inanmasının bir göstergesi olduğunu hissediyorum. ABD bu keyfiliğini tehditler, ültimatomlar ve yaptırımlarla birleştirerek bu araçları uluslararası sahada kullanıyor. Buna tanık olmak çok üzücü."
Trump'ın kararının uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğuna vurgu yapan Lavrov, ABD'nin uluslararası hukuka karşı bu tutumunu her yerde görmenin mümkün olduğunu söyledi. Buna örnek olarak da ABD'nin İran'la varılan uluslararası nükleer anlaşmadan çekilmesini ve Venezüella'da parlamento başkanı Juan Guaido'yu devlet başkanı olarak tanımış olmasını gösterdi.
Rus Dışişleri Bakanı ayrıca, Çavuşoğlu ile Antalya'daki görüşmelerinde, Suriye'nin yeni anayasasını hazırlayacak komisyonun oluşturulması sürecini hızlandırma konusunda anlaştıklarını söyledi.
"Bu anayasa komisyonunun oluşturulması Batılı meslektaşlarımızın dillerinden düşürmediği Cenevre süresinin sonunda başlatılmasına yardımcı olacağına inanıyoruz" diyen Lavrov, "Kim engellemeye çalışmış olursa olsun şu anda Astana süreci hala Suriye sorununun çözülmesi için etkili olan tek mekanizma" vurgusunu yaptı.
Lavrov Suriye'nin kuzeydoğu ve Fırat Nehri'nin doğusundaki duruma ilişkin bir soruya da şu yanıtı verdi: "Suriye'nin kuzeydoğusundaki durumu, şüphesiz ki Türk dostlarımızla dışişleri bakanlıkları, savunma bakanlıkları ve istihbarat teşkilatları aracılığıyla sürekli konuşuyoruz. Bu sorun hakkında aynı yaklaşıma sahibiz. Bu duruma, Suriye'nin egemenliği ile toprak bütünlüğüne saygı çerçevesinde, Türkiye'nin güvenlik çıkarlarını tamamen hesaba katarak bir çözüm bulunmalı."
'ARAP AŞİRETLERİ, ABD'NİN SURİYE TOPRAKLARINI İSTİLASINDAN ÖNCE YAŞADIKLARI YERLERE DÖNMELİ'
Rus Dışişleri Bakanı sözlerine şunları da ekledi: "Fırat'ın doğusundan bahsetmişken, ABD'lilerin buradan söyledikleri gibi çekilmesi gerekiyor. Bunun gerekli olmasının sebeplerinden biri de, ABD'nin Suriye topraklarını istila etmesinden önce burada var olan tarihi durumu eski haline döndürmek. Arap aşiretlerinin yüz yıllardır yaşamış oldukları topraklara geri dönmelerinden bahsediyorum. Bu, 2254 numaralı (BM Güvenlik Konseyi) kararının yerine getirilmesi bakımından önemli."
'TÜRK AKIMI VE AKKUYU PROJELERİNİN ZAMANINDA TESLİM EDİLECEKLERİNE EMİNİM'
Bunların yanı sıra Lavrov, Türk mevkidaşı ile görüşmelerinde, Türkiye'ye S-400 hava savunma sistemi bataryaları sevkiyatı için varılan anlaşmanın hayata geçirilme süreci de dahil olmak üzere, iki ülke arasında yapılan askeri teknik işbirliğini olumlu değerlendirdiklerini kaydetti. Rus Dışişleri Bakanı Antalya'daki görüşmelerinde Türk Akımı doğalgaz boru hattı ve Akkuyu nükleer güç santralinin gerçekleştirilme sürecini de analiz ettikleri ekledi: "Her iki proje de planlanan takvime uygun olarak hayata geçiriliyor, zamanında teslim edileceklerine eminim."
'VİZE SERBESTİSİ UYGULANMASI KONUSUNU YAKIN ZAMANDA ÇÖZECEĞİZ'
Lavrov, Çavuşoğlu ile görüşmelerinde ülkeleri arasındaki vize uygulamalarını da ele aldıklarını belirtti: "Vize rejiminin daha da serbestleştirilmesi konusunda yapılabilecekleri ele aldık. Hizmet ve hususi pasaport sahibi olan Türkiye vatandaşları için, ayrıca uluslararası taşımacılık yapan TIR şoförleri için Rusya'ya girişlerinde vize serbestisi uygulanması konusunu yakın zamanda çözeceğiz."
Lavrov İdlib'de silahsızlandırılmış bir tampon bölge oluşturulmasına ilişkin Türkiye ile vardıkları Soçi Mutabakatı'na ilişkin bir soru sorulunca ise şunları söyledi: "Memorandumun (Soçi mutabakatı) yerine getirilmesinde belirleyici rol oynayan askeri yetkililerimiz (Rus ve Türk askeri yetkililer) her gün yakın temas içinde. İdlib'de oluşmuş olan karmaşık ve zor durumu da göz önünde bulundurunca, mutabakatın imzalanması ile verilmiş olan görevi adım adım ilerleyerek yerine getireceğimizden eminim. Bu görev, ilk aşama olarak üç adet ortak devriye bölgesi oluşturulmasını da kapsıyor."
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