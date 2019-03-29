Kayıt
13:22 29 Mart 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Alper Taş

    Taş: Bu tek bir seçim işi değil, bir kez kucaklaştık, bir daha ortadan kaybolmayacağız

    © Fotoğraf : CHP
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1006)
    0 80

    CHP tarafından Beyoğlu Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Alper Taş, yerel seçime dair değerlendirmelerde bulundu. Taş, "Bu tek bir seçim işi değil, bir kez kucaklaştık, bir daha ortadan kaybolmayacağız" dedi.

    Ayşen Şahin Aksakal, Birgün'de "Aşkın hikâyesi mi? Peki sevgi neydi?" başlığıyla yayımlanan yazısında yerel seçime dair izlenimlerini aktardı.

    Aksakal'ın Taş'ın açıklamalarına da yer verdiği yazısının ilgili bölümü şöyle:

    "Beni kırmadı, kahvaltıda ağırladı.

    Abdülkadir Selvi
    © Fotoğraf : YouTube
    Selvi: Anket şirketleriyle konuşuyorum, kararsız seçmenin ağırlığının AK Parti seçmeninde olduğu söyleniyor
    Kahvaltı tabağımız Beyoğlu projeksiyonu gibiydi. Rize'nin Kurçi'si, Kars'ın kaşarı, Dersim'in tulumu, yoksulun sofrasına konulduğu gibi taneyle zeytin ve semtin batıya dönük yüzü kruvasan. Beyoğlu'nun özeti gibi, tabaklarımız bile ayrı desen.

    Halkla birlikte yöneteceğiz diyen Alper Taş'a kefil olduysam, biraz da aynı tabaktan yumurtaya birlikte ekmek banabildiğimden, paylaşım denilen şeyi bir kavram olmaktan çıkarıp hayatının her anına yaydığını gözümle gördüğümdendir.

    Sordum, seçim güvenliği ne olacak diye, 507 sandıkta, 220 avukat ve 1600 müşahit ile hazırız, diyor.

    Bunların belediyeciliği 'yıkım belediyeciliği, ihanet belediyeciliği' diyor.

    Sözün burasında aklıma yine "Bir Aşk Hikayesi" sloganı geldi. Yıkıcı bir aşktı onlarınki, ihanetin affedilmezliğiyle bitiyor diye diledim içimden.

    Mehmet Özhaseki
    © Fotoğraf : Twiter
    Özhaseki'den anket tepkisi: 200 bin TL verin, istediğiniz sonucu ortaya çıkarsınlar
    "Biz sadece belediyeyi yönetmeye talip değiliz aynı zamanda toplumsal ve sınıfsal çelişkilerin keskin berrak olduğu Beyoğlu'nda yerel demokrasiyi inşa edebilirsek, bu model ülkeye öncülük edebilir ve bunu başarabileceğimize dair tarihsel referanslarımız çok güçlü. Beyoğlu halkı sadece karar ve yönetime katılmakla kalmayıp belediyeyi de denetleyecek.

    Ne kuracaksak zaten birlikte yapacağız, diyor.

    Benim aklım yine Yeşilçam filmlerine gidiyor: mahallelinin el birliği ile köhne bir evi ya da toprak bir sahayı göz alıcı hale getirdiği sahnelere.

    O camları kırık, balkonu çökük, rabıtaları delik ev, elbirliği ile bir müstakil köşke dönerdi hani.

    Ya da sahaya elleriyle çimler ekerler, ince çubuklu formalar evdeki dikiş makinelerinden çıkar, kale direkleri boyanır, soyunma odasının musluklarından temiz su akmaya başlardı.

    Seçim - oy - sandık
    © AA / Özkan Bilgin
    Sonar Araştırma Başkanı Bayrakçı yerel seçim anket sonuçlarını açıkladı
    O maçı alırdı mahallenin çocukları, o evde kucaklaşılırdı.

    Öyle değişirdi ki ortam, Mercedesli milyardere kendini sorgulatır, diz çöktürüp özür diletirdi.

    Üzerimizde bir efkar bulutu, yılgınlığın tozu vardı nicedir.

    Cep delik, kalp kırık, gelecek flu: biz ne için nefes aldığımızı unuttuk. Amacını kaybetmişlerin öfkesi sinmişti günlük hayata, mutlu olmak şımarıklık sayılan bir lükstü.

    Seçim kampanyası başladığından beri mutluyum ben. Semt de öyle.

    Alper Taş
    Twitter
    CHP'nin Beyoğlu adayı Taş: Soylu gibi 10 yıl önce söylediğini unutan siyasetçilerden değilim
    Çalışmaları takip ettim. İnsanın devrimcilerle yan yana olmasının iyi yanı, azimle dolması, emeğin değerini yeniden hatırlaması, paylaşıma, kolektif çalışmaya, çalışırken gülüşebilmeye tanık olması. Yeniden güvenilir insanlarla olmanın huzurunu tatması.

    Alper Taş diyor ki, 'Seçimin sonucu ne olursa olsun, gezdiğimiz her yere yeniden gideceğim, dokunduğumuz herkese, bize güvendikleri, kapılarını açtıkları, dinledikleri için teşekkür edeceğim. Bunu onlara borçluyuz. Bu tek bir seçim işi değil, bir kez kucaklaştık, bir daha ortadan kaybolmayacağız'."

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1006)
    Etiketler:
    anket, yerel seçim, seçim, yazı, AK Parti, CHP, Ayşen Şahin Aksakal, Alper Taş, İstanbul, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Rusya'da Ren Geyiği Çobanı Günü kutlamaları
    Sibirya’daki Ren Geyiği Çobanı Günü kutlamalarından renkli kareler
    Karikatür
    Suriye'den Golan Tepeleri'ne 'alternatif' öneri: ABD iki eyaletini İsrail'e versin
    İnfografik
    İşgal altındaki Golan tepeleri'nin haritası
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet