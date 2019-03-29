Yargıtay savcısı, Emrah Serbes'in itirazını yerinde bulmadı

Yargıtay savcısı, İzmir — Aydın yolunda, otomobillerine arkadan çarptığı 3 kişinin ölümüne neden olan, ‘Behzat Ç.'nin senaristi yazar Emrah Serbes'e verilen 13 yıl 4 ay hapis cezasının onanmasını istedi.
Serbes'in avukatı Yargıtay'a itirazda bulunmuştu. Dosya üzerinde ayrıntılı inceleme yapan Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı'nca Emrah Serbes'in avukatının itirazını yerinde bulunmayıp, cezanın aynı şekilde onanması istenerek, dosya, Yargıtay 12. Ceza Dairesi'ne gönderildi. Ceza Dairesi'nin dosyayı inceleyeceği ve Emrah Serbes ile ilgili son kararı vereceği belirtildi.
İTİRAF ETMİŞTİ
Kazanın ardından otomobili kendisinin kullandığını söyleyen Kenan Doğru tutuklanmıştı. Delillerin toplandığı süreçte, ‘Behzat Ç.'nin senaristi, yazar Emrah Serbes, kazadan 6 gün sonra, sosyal medya hesabından itiraf mektubu paylaşarak, sürücünün kendisi olduğunu açıklamıştı. Torbalı Adliyesi'ne gelen Serbes, suçunu itiraf ederek, teslim olmuştu. Bunun üzerine Emrah Serbes tutuklanmış, Kenan Doğru ise tahliye edilmişti. Kazada ilk önce sürücü olduğunu söyleyen tutuksuz sanık Kenan Doğru 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
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