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13:22 29 Mart 2019
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    Emrah Serbes

    Yargıtay savcısı, Emrah Serbes'in itirazını yerinde bulmadı

    DHA
    Türkiye
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    Yazar Emrah Serbes'in 13 yıl 4 ay hapis cezasına itirazını yerinde görmeyen Yargıtay savcısı onama istedi. Emrah Serbes, İzmir - Aydın yolunda, otomobillerine arkadan çarptığı 3 kişinin ölümüne neden olmuştu.

    Yargıtay savcısı, İzmir — Aydın yolunda, otomobillerine arkadan çarptığı 3 kişinin ölümüne neden olan, ‘Behzat Ç.'nin senaristi yazar Emrah Serbes'e verilen 13 yıl 4 ay hapis cezasının onanmasını istedi.

    Emrah Serbes tutuklandı
    © AA / Cem Öksüz
    Emrah Serbes'in 13 yıl 4 aylık cezası onandı
    Emrah Serbes hakkında, ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak' suçundan 22.5 yıla kadar hapis cezası istenmişti. İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi Serbes'e önce 10 yıl hapis cezası verdi, ardından ‘bilinçli taksirle öldürme' hükümlerini uygulayıp cezayı 13 yıl 4 aya çıkarmıştı. Karar geçen yıl kasım ayında İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi'nce onanmıştı.

    Serbes'in avukatı Yargıtay'a itirazda bulunmuştu. Dosya üzerinde ayrıntılı inceleme yapan Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı'nca Emrah Serbes'in avukatının itirazını yerinde bulunmayıp, cezanın aynı şekilde onanması istenerek, dosya, Yargıtay 12. Ceza Dairesi'ne gönderildi. Ceza Dairesi'nin dosyayı inceleyeceği ve Emrah Serbes ile ilgili son kararı vereceği belirtildi.

    İTİRAF ETMİŞTİ

    Emrah Serbes tutuklandı
    © AA / Cem Öksüz
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    Kaza 22 Eylül 2017 tarihinde saat 04.30 sıralarında, Torbalı kavşağı yakınlarında meydana gelmişti. İzmir'den Aydın yönüne giden Ayhan Özçelik yönetimindeki otomobile, arkadan gelen otomobil çarpmış, sürücü Ayhan Özçelik ve kızı Zeynep Özçelik olay yerinde, Nilgün Özçelik ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

    Kazanın ardından otomobili kendisinin kullandığını söyleyen Kenan Doğru tutuklanmıştı. Delillerin toplandığı süreçte, ‘Behzat Ç.'nin senaristi, yazar Emrah Serbes, kazadan 6 gün sonra, sosyal medya hesabından itiraf mektubu paylaşarak, sürücünün kendisi olduğunu açıklamıştı. Torbalı Adliyesi'ne gelen Serbes, suçunu itiraf ederek, teslim olmuştu. Bunun üzerine Emrah Serbes tutuklanmış, Kenan Doğru ise tahliye edilmişti. Kazada ilk önce sürücü olduğunu söyleyen tutuksuz sanık Kenan Doğru 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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    Etiketler:
    savcı, kaza, İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtay, Ayhan Özçelik, Emrah Serbes, Aydın, İzmir
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