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14:58 29 Mart 2019
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    AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özhaseki

    Özhaseki: 'Kürdistan' diyenlerle aynı sandığa oy atmayın

    © AA / Erçin Top
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1013)
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    AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özhaseki, "CHP'li sosyal demokrat kardeşlerime sesleniyorum; İYİ Parti'de milliyetçi olduğunu söyleyen kardeşlerime sesleniyorum; elinizi vicdanınıza koyun. Allah, bu 'Kürdistan' diyenleri sevindirmesin. 'Kürdistan' diyenlerle aynı sandığa lütfen oy atmayın" dedi.

    Mehmet Özhaseki
    © AA / Muhammed Yaylalı
    Özhaseki'den Yavaş'a: Yurt dışında böyle bir adam aday değil sokağa çıkamaz
    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Gölbaşı'nda düzenlenen ‘Kanaat önderleri buluşması' programına katıldı.

    21 yıllık Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yaptığını hatırlatan Özhaseki, Ankara'yı farklı alanlarda büyütmek için yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olduğunu kaydetti.

    ‘ŞEHİRLERİN TAŞTAN, TOPRAKTAN İBARET YAPILAR DEĞİL'

    Özhaseki, şehirlerin taştan, topraktan ibaret yapılar değil, insan gibi bir ruhu olduğunu, bakıma, gözetime ihtiyaç duyduğunu ve bu doğrultuda sorumluluğun belediyelere verildiğini aktardı.

    Şehirlerin geleceğinin yerel yöneticilerin ufuklarıyla ve bilgileriyle doğru orantılı olduğunu belirten Özhaseki, "Eğer yerel yöneticiler akıllı ve ufuk sahibi insanlarsa, şehri nereye taşıyacaklarını biliyorlarsa o şehirlerin geleceği aydınlıktır" dedi.

    ‘HANGİ ÖZELLİĞİYLE 600 BİN DOLARLIK İŞ YAPTIĞINI KAMUOYUNA AÇIKLAMALI'

    Özhaseki, konuşması sonrası partililerin isteği üzerine Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aradı.
    © AA / Gökhan Balcı
    Özhaseki: HDP'nin değil Kürt vatandaşlarımızın oyuna talibiz
    Katıldığı tüm toplantılarda her zaman projeler ve icraatlar üzerinde konuştuğunu anlatan Özhaseki, Ankara için aday olan diğer isimlerin projelerinin bulunmadığını ifade etti.
    CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'ın ‘sahte senet' iddialarına yönelik halka yanıltıcı cevaplar verdiğini ve ‘mağdur' rolüne soyunduğunu belirten Özhaseki, Yavaş'ın hangi özelliğiyle 600 bin dolarlık iş yaptığını kamuoyuna açıklaması gerektiğini vurguladı.

    ‘MAZLUM KÜRT KARDEŞLERİM BİR YIL BOYUNCA DIŞARIDA, ÇADIRLARDA YATTILAR'

    Mehmet Özhaseki, bakanlığı döneminde gönüllü olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde çalışma yaptığına işaret ederek, "Gariban insanların evini barkını adeta yıktılar, yaktılar. Mazlum Kürt kardeşlerim bir yıl boyunca dışarıda, çadırlarda yattılar. Cumhurbaşkanımıza 'en hızlı ben yaparım' dedim ve o bölgenin koordinatörü oldum. Bir sene içerisinde 30 bin civarında ev yaptım, 70 bin evin ise hasarını giderdim" diye konuştu.

    Türkiye'de bir beka sorunu bulunduğuna işaret eden Özhaseki, şunları söyledi:

    ‘ALLAH BU 'KÜRDİSTAN' DİYENLERİ SEVİNDİRMESİN’

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki
    © AA / Sercan Küçükşahin
    Bakan Özhaseki: Kürt halkı diye tutturmuşlar, karnımız tok
    "Bir grup Güneydoğu'da çıkıyor, paçavrasını asıyor. Devlet ilan ediyor. Ne yapalım bunları seyredelim mi? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'nı tanıyacaklarına yönelik açıklama yapıyor. Bu Doğu ve Güneydoğu'da federasyonu ya da bağımsız bir yapıyı tanımak anlamına gelir. Ellerine silah almış, çukurlar kazmış, 'buraya devlet giremez' diyen çapulcular yok muydu? Bunlar bağımsız bir devlet peşinde değiller mi? Terör örgütünün siyasi temsilcilerinin 'Kürdistan' diye bağırdıkları bir ortamda bunları görmemezlikten mi gelelim? Ben CHP'li sosyal demokrat kardeşlerime sesleniyorum; İYİ Parti'de milliyetçi olduğunu söyleyen kardeşlerime sesleniyorum; elinizi vicdanınıza koyun. Allah bu 'Kürdistan' diyenleri sevindirmesin, bu ülkeyi bölmek isteyenlere fırsat vermesin. 'Kürdistan' diyenlerle aynı sandığa lütfen oy atmayın."

    Programa MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, AK Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan ve AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin de katıldı.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1013)
    Etiketler:
    Kürtler, Kanaat önderleri buluşması, İYİ Parti, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi, CHP, AK Parti, Ali İhsan Arslan, Fatih Şahin, Mehmet Özhaseki, Kemal Kılıçdaroğlu, Kürdistan, Gölbaşı, Doğu, Güneydoğu, Ankara
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