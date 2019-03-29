Ahmet Hakan: Tepkini bana değil de şu ikisine göster kurban

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, okurlarının kendisine değil, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cengiz Topel Yıldırım'a tepki göstermesi gerektiğini söyledi.

Ahmet Hakan, Hürriyet'te "Tepkini bana değil de şu ikisine göster kurban" başlığıyla yayımlanan yazısında "Mansur Yavaş'ı iktidar sözcülerinden bile daha ağır biçimde eleştiren Cengiz Topel Yıldırım CHP'li mi? Evet, CHP'li. Kılıçdaroğlu'na danışmanlık yapmış mı? Evet, yapmış. CHP'nin kurultay delegesi mi? Evet, delegesi. Ankara aday adayı olmuş mu? Evet, olmuş" hatırlatmasında bulundu.

Hakan şöyle devam etti:

"Böyle bir adam…

'Mansur Yavaş'ın senet işi, çok pis iş' diyorsa ve ben de gazeteci olarak bunu yazıyorsam…

Tepkini bana değil de şu ikisine göstereceksin kurban:

BİR: Partisinin adayını yerden yere vurmakta hiçbir beis görmeyen bu Cengiz Topel Yıldırım adlı CHP kurultay delegesine…

İKİ: Böyle bir adamı kendisine danışman yapıp makam arabasıyla CHP Ankara Kurultayı'na getiren liderin Kemal Kılıçdaroğlu'na…

'YEMİŞİM BEN BÖYLE TARAFSIZLIK ANLAYIŞINI'

Yazımda…

Tarım Bakanı'nın rakiplerine 'adiler' demesini eleştirdiğimde…

'Süper tarafsız gazeteci' oluyorum.

© AFP 2019 / Adem Altan EMAX Araştırma İstanbul, Ankara ve İzmir için anket sonuçlarını açıkladı

Yazımda…

Partili arkadaşının Mansur Yavaş'a attığı golden söz ettiğimde…

'Acayip taraflı gazeteci' oluyorum.

Kısacası…

Bakan'a laf edince… Alkış!

Yavaş'a laf edince… Auuuu!

Yerim ben böyle tarafsızlık anlayışını."