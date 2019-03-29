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14:58 29 Mart 2019
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    Erdoğan, Kılıçdaroğlu, Bahçeli

    Liderlerin oy kullanacağı sandıklar belli oldu

    © AA /
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1013)
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    Türkiye, 31 Mart'ta yerel yöneticilerini belirlemek üzere sandık başına gitmeye hazırlanırken, siyasi parti liderlerinin oy kullanacakları yerler de belli oldu.

    Türkiye pazar günü belediye başkanları, belediye ve il genel meclis üyeleri ile mahalle muhtarlarını belirlemek üzere sandık başına gitmeye hazırlanırken, liderlerin oy verecekleri yerler de açıklandı.

    31 Mart yerel seçimi- Oy pusulası
    © Fotoğraf : İHA
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    Buna göre Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, her seçimde olduğu gibi bu seçimde de oyunu İstanbul Saffet Çebi Ortaokulu'nda kullanacak.

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Çankaya'daki Ahmet Andiçen İlkokulu'nda oy kullanacak.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da daha önceki seçimlerde oyunu kullandığı Ankara Çukurambar'daki Arjantin İlkokulu'nda, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Ankara Anıttepe Ortaokulu'nda sandık başına gidecek.

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Üsküdar Hacı Sabancı Anadolu Lisesi 2132 sandıkta oyunu kullanacak.

    Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Çankaya Lisesi'nde, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Ankara Etlik Uygur Özel Eğitim Uygulama, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal ise memleketi Afyonkarahisar'da sandık başına gidecek. Uysal, Afyonkarahisar merkez Selçuklu İlkokulu 1201 numaralı sandıkta oyunu kullanacak.

    Seçim - sandık - oy
    © AA / Evrim Aydın
    10 adımda seçim günü rehberi
    DSP Genel Başkanı Önder Aksakal Üsküdar Şeyh Şamil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek İstanbul'da Beşiktaş Gayrettepe Şair Nedim Ortaokulu'nda oy verecek.

    AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da İstanbul'da sandık başına gidecek. Kurtulmuş, İstanbul Fatih'teki 29 Mayıs İlkokulu'nda oy verecek.

    AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Tuzla Aydınlı Emlak Konut Cemil Meriç İlk ve Ortaokulu'nda oy kullanacak.

    CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ise Beylikdüzü'ndeki Haldun Taner İlkokulu'nda sandık başına gidecek.

    AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Sofuoğlu İlkokulu 1031 No'lu sandıkta oy kullanacak.

    CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş ise Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi'nde oy verecek.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1013)

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    Etiketler:
    Sandık, Oy, 31 Mart 2019 yerel seçimleri, Saadet Partisi, DP, BBP, CHP, MHP, AK Parti, İYİ Parti, DSP, Millet İttifakı, Cumhur İttifakı, Temel Karamollaoğlu, Mustafa Destici, Gültekin Uysal, Mansur Yavaş, Mehmet Özhaseki, Binali Yıldırım, Numan Kurtulmuş, Fuat Oktay, Doğu Perinçek, Önder Aksakal, Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye
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