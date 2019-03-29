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16:31 29 Mart 2019
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    CHP Beyoğlu Belediye Başkan adayı Alper Taş

    CHP'nin Beyoğlu adayı Alper Taş: Yarışa girdiğimiz zamanki 9 puanlık farkı kapattık

    © Sputnik / Elif Sudagezer
    Türkiye
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    Elif Sudagezer
    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1020)
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    Aralarında Genco Erkal, Edip Akbayram Füsun Demirel ve Levent Üzümcü'nün de bulunduğu çok sayıda sanatçı, CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş'a destek vermek amacıyla ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Taş "Yarışa girdiğimiz yüzde 9 olan fark vardı. Biz bu farkı kapattık" dedi.

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    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş'a destek vermek amacıyla sanatçılar, yazar, şair ve aydınlar Beyoğlu Seçim Koordinasyon Ofisi'nde bir araya geldi. CHP'nin Beyoğlu adayı Taş ile birlikte, tiyatro sanatçısı Genco Erkal, Sanatçı Nur Sürer, Müzisyen Edip Akbayram, Oyuncu Füsun Demirel, film yapımcısı Baran Seyhan, şair Yaşar Miraç, oyuncu Levent Yılmaz ve CHP'den Şişli Belediyesi Meclis Üyesi Adayı olan oyuncu Levent Üzümcü ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

    Toplantıda konuşan Taş, seçimleri kazanacakları konusunda "son derece umutlu" olduklarına işaret ederek "Gönül arkadaşlarımızla birlikte şu 50 günde güzel bir çalışma yürüttük. Bize Dindar, milliyetçi, muhafazakar vatandaşlarımızın yaşadığı mahallelere nasıl gireceksiniz?' dediler. Biz ise bu eleştirileri yapanlara ‘Biz bu halkın evladıyız, bu mahallelere girmeyi en çok hak edenler ve bu memleketin devrimcileriyiz' yanıtını verdik. Çünkü hep halkımız için mücadele ettik. Halkımız için hiçbir çıkar beklemeden bedel ödedik. Halkla kurduğumuz muhabbeti kıskananlar, bize engel olmaya çalışsalar da bunu başaramadılar. Yarışa iz bırakmak için girdik ve iz bıraktık da… Şimdi ise artık kazanma noktasındayız. İz bırakmanın ötesinde, kalıcı bir iz bırakma noktasındayız. Çünkü yarışa girdiğimiz yüzde 9 olan fark vardı. Biz bu farkı kapattık" ifadelerini kullandı.

    ‘OSMANLI DÖNEMİNDE BİLE EĞLENCENİN OLDUĞU ESKİ BEYOĞLU'NU GERİ GETİRECEĞİZ'

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    Taş "Sanatçılarımızı hakir gördüler. Bunu, halktan, milletten kopanlar, tepede olanlar, sırça köşkte yaşayanlar, halktan yabancılaşanlar, kibirli olanlar, kaymak tabaka olanlar yaptı. Kazandığımızda, herkes bizden eski Beyoğlu'nu, yeşil Beyoğlu'nu istiyor… Yani sokaklarında tiyatro ve sinema afişlerinin bolca görülebildiği bir Beyoğlu….Biz Beyoğlu yeniden çeşitli tartışmaların, toplantıların, sohbetlerin olduğu bir yer olsun istiyoruz. Çünkü burası Osmanlı'dan beri zaten böyle. Bunlar Osmanlı'nın yapmadığını Beyoğlu'na yaptılar. Osmanlı'nın bile daha özgür bıraktığı, kültür-sanat, eğlencenin olduğu bir yer olan Beyoğlu'nun bu özelliklerini kapatmaya çalıştılar. Kendi zihniyetlerine uygun bir Beyoğlu yaratmaya çalıştılar. Ama Beyoğlu kadim bir kültüre, köklü bir tarihe sahip. Beyoğlu'nu geri alırken, sanatçılarımız, yazarlarımız, düşünürlerimizle Beyoğlu'nu yeniden var etmeyi onlarla birlikte tasarlayacağız. Onlar yeni Beyoğlu'nun izlerini yaratacaklar. Onlarla birlikte çalışacağız. Beyoğlu'nda yeniden neşe, sevinç, güzellik, paylaşma, dayanışma, kültür, sanat, sinema, tiyatro olacak. Her şey olacak. Beyoğlu güzellik olacak" diye konuştu.

    CHP'nin Beyoğlu Belediye Başkan adayı Alper Taş
    © Sputnik / Elif Sudagezer
    CHP'nin Beyoğlu Belediye Başkan adayı Alper Taş

    EDİP AKBAYRAM: 70 YAŞINA GELMİŞ BİR ‘SANATÇI MÜSVEDDESİYİM' 9 CUMHURBAŞKANI GÖRDÜM

    Müzisyen Edip Akbayram "Ben Alper Taş'ın hem kişilik olarak hem siyaset olarak Beyoğlu için çok büyük bir umut olduğuna inanıyorum. Çünkü halkın içinden gelen bir siyasetçi. Biz türkülerimizi, sanatımızı yıllarca ezilen halklar için söyledik. Onun için de bu doktrinin içinden gelen Sevgili Alper Taş'ın halkıyla beraber Beyoğlu'nun eski günlerini yaşatacağını, kültürün, sanatın buram buram koktuğu bir ilçe olacağını inandığım için bugün buradayım. İnanmadığım bir insanın yanında durmam. Çünkü 70 yaşına gelmiş bir ‘sanatçı müsveddesiyim' bu ülkede. Sanatçı müsveddeliği olmak kolay değil, evde hesabını yaptım. Saydım şöyle; 9 tane cumhurbaşkanı, 12-13 tane başbakan, sayısız bakan ve milletvekilleri gelmiş geçmiş. Ama ben hala sanatçı müsveddeliğine devam ediyorum" dedi.

    GENCO ERKAL: ÖMRÜM BEYOĞLU'NDA GEÇTİ, RAHATSIZ OLDULAR VE BURANIN RUHUNU ÖLDÜRDÜLER

    AK Parti, miting, seçmen
    © AA / Cumhurbaşkanlığı / Cem Öksüz
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    Genco Erkal da "Çocukluğumdan itibaren ömrüm Beyoğlu'nda geçti. Sanat hayatımın çoğu da Beyoğlu'nda geçti. Beyoğlu'nda oynamadığım tiyatro yok. Beyoğlu'nun en güzel zamanlarını yaşadım. Son 15 yılda Beyoğlu'nun ruhunu öldürdüklerini düşünüyorum. Çünkü onların kafalarındaki dünya ile Beyoğlu bağdaşmıyor. Maalesef, uyuşmuyor. Öldürdüler, oysa Beyoğlu bugüne kadar hep kültür-sanatın gözbebeği, merkezi oldu. İstanbul'un da gözbebeği olarak kaldı. En seçkin etkinliklerin yapıldığı bir yer olarak bulundu. Boydan boya tiyatrolar, sinemalar, edebiyatçıların buluştuğu pastaneler, içki evleri, yeniden içilen, hayatın tadının çıktığı bir bölgeyken, buranın ruhunu öldürdüler malesef. Rahatsız oldular. Burada tüm eylemleri yaşadık birlikte. Halkın yanında olan sosyalist eylemleri yaşadık, bağımsızlık özlemini birlikte yaşadık, paylaştık. Bugünlerin geri gelmesini istiyorum ve burada mutlaka bir sosyalist eli gerektiğini düşünüyorum. O nedenle Alper Taş'ın adaylığını destekledim, duyduğum ilk andan beri. Çok başarılı olacağına inanıyorum" diye konuştu.

    FÜSUN DEMİREL: ALPER TAŞ BİR KARDELEN

    Oyuncu Füsun Demirel de "2008'e kadar Beyoğlu Cihangir'de yaşadım. Sonra yeşilliğin olduğu Sarıyer gibi ilçelere taşındım. Çünkü o yıllarda hakikaten yeşil alan veya çocuk parkı kalmamıştı. Hatta Cihangir'de yürüyebilecek kaldırım dahi yoktu. O nedenle Cihangir'den ayrılmak zorunda kaldım. Beyoğlu bizim ikinci evimizdi. İstanbul Uluslararası Film Festivali, tiyatro festivali ve Emek Sineması…Bütün bu değerler, güzellikler birer birer elimizden alındı. Benim hakikaten yüreğim paramparça, aslında içim patlayacak bir bomba gibi ama Alper Taş bize çok büyük bir umut oldu. Alper Taş bir kardelen gibi. Uzun bir kış sonrası dağların, kayaların içinden çıkan ve baharı görebilen bir kardelen çiçeği gibi. O kardelenin umudunu taşıyorum. Pazar günü hep birlikte, yeniden bayram yapacağız. Beyoğlu yeniden eski günlerine dönecek" dedi.

    LEVENT ÜZÜMCÜ: BÜTÜN İNSANLIĞI KENDİNE KIBLE YAPMIŞ BİR ADAY

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    © Fotoğraf : Twitter
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    CHP'den Şişli Belediyesi Meclis Üyesi Adayı olan oyuncu Levent Üzümcü de "Bazı yerler vardır, onlar sembol olmuşlardır. Türkiye'de herkes orada olanlarla ilgili merak içindedir. İşte Beyoğlu, bu yerlerden birisi. Aklı, fikri, vicdanı hür insanlar bundan 5 sene önce Beyoğlu'nun göbeğinde seslerini duyurmaya, dertlerini anlatmaya, var olan küçücük bir yeşilliği korumaya çalıştılar. Biz burada hepimiz omuz omuza o yeşilliği korumak için buraya kadar geldik. O küçücük yeşilliğin özgül ağırlığı belki de koca bir Türkiye'ye bedel olabilirdi. O yüzden yeşilinize, çocuğunuza, sanatınıza, yeşilinize, evinize, sokağınıza sahip çıkacak; bütün insanlığı kendine kıble yapmış biri var" diye ekledi.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1020)

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    Etiketler:
    eğlence, yerel seçim, Osmanlı, ağaç, tarih, seçim kampanyası, yeşil, İstanbul Uluslararası Film Festivali, 31 Mart 2019 yerel seçimleri, Cumhuriyet Halk Partisi, CHP, Yaşar Miraç, Baran Seyhan, Füsun Demirel, Nur Sürer, Edip Akbayram, Levent Üzümcü, Alper Taş, Levent Yılmaz, Emek Sineması, Cihangir, Şişli, Sarıyer, Beyoğlu, İstanbul, Türkiye
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