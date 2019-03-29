Zeybekci: 'Ceketimizi koysak kazanırız' diyorlardı, ceketlerini verin gönderin

Seçim çalışmaları kapsamında Konak, Çamdibi ve Buca'yı gezen Cumhur İttifakı AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, İzmir'in hizmetkar belediyecilik anlayışıyla tanışma günü geldiğini söyledi.
İzmir'de 4 aydır sürdürdükleri seçim çalışmaları kapsamında sokak sokak dolaştığını belirten Zeybekci, bazı yerlerde kısa mesafeleri vatandaşın ilgisinden dolayı saatlerce geçemediklerini anlattı.
"Gördük ki o sene bu sene" diyen Zeybekci, İzmir'in hizmetkar belediyecilik anlayışıyla tanışma gününün geldiğini söyledi.
"Bunların niyeti yerel seçim değil, oylarını artırma da değil. Bunları yöneten bir el var o eli öpmek" ifadesini kullanan Zeybekci, "Hiçbir mantık, akıl vicdan CHP ile Saadeti Partisi'nin, MHP'nin milliyetçiliğini beğenmeyip de ayrılan İYİ Parti ile HDP'nin yan yana gelmesini açıklayamaz" dedi.
‘TERÖRLE MÜCADELEYE 500 MİLYAR DOLAR'
"500 milyar dolar demek, bu ülkenin 34 yıllık bütçesi demek. 3 yıllık bütçesinin hiçbir yere harcanmadan bu ülkede yatırıma dönüştürülmesi demek. Kısaca hesabını yaptık; Biz terörle mücadele etmeseydik, gezi olayları olmasaydı, çukur melaneti, 15 Temmuz olmasaydı, Türkiye'nin şu anki milli geliri 10 bin dolar değil, 1617 bin dolar olurdu."
"Bu huzurdu, refahtı, birlik beraberlikti, kardeşlikti" diyen Zeybekci, "Bilerek yapıyorlar, Türkiye'nin ileri gittiğinde yani Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyet hedefine ulaştığında neler olacağını biliyorlar. Veyahut bu coğrafyada Türkiye olmadığında ne kadar rahat harita çizeceklerini bildikleri için bunların hepsini başımıza getiriyorlar" dedi.
‘VARLIK İÇİNDE YOKLUK VAR'
‘ANTALYA'YA 19 MİLYON, İZMİR'E 1 MİLYON TURİST GELDİ'
"İzmir'deki otel yatak kapasitesini 5 yılda 3 katına çıkaracağız. Bu 400 bin gencimizin, çocuğumuzun istihdamı demek. İzmir'in turizm zenginliği Antalya'dan kat be kat fazla. Antalya'nın nüfusu 2,3 milyon taksi sayısı 6 bin 600, İzmir'deki taksi sayısı ise 2 bin 400, üçte biri. Antalya'daki taksiler vızır vızır çalışıyor. Maalesef buradaki taksiler sıfır çekiyor. Varlık, aşı, işi büyütmek böyle bir şey. Bunları en iyi bilen bu kardeşiniz. Beşinci yılın sonunda İzmir olması gereken yere mutlaka gelecek. Sizden İzmir'e sahip çıkmanızı istiyorum. Şundan emin olun o sene bu sene. ‘Ceketimizi koysak kazanırız" diyorlardı, şunların ceketlerini ellerine verin gönderin. Millet hizmet görsün, hizmetkar olmak nasılmış görsünler."
Buca İZBAN durağında da esnaf ziyareti gerçekleştiren Zeybekci, "Buca senin arkanda", "İnşallah kazanacağız", "İnşallah bu sene bir şeyler değişir İzmir bu kasaba görüntüsünden çıksın istiyoruz. Bu kahve de uğurlu gelir", "İzmir'i kurtar, bıktık, hizmet bekliyoruz" yorumları üzerine "İzmir'i siz kurtaracaksınız, biz hizmetkar olacağız" ifadelerini kullandı.
Zeybekci, Alsancak Gül Sokak, Doktor Mustafabey ve Plevne Caddeleri'nde esnafa uğradı vatandaşlarla sohbet etti, destek mesajı veren, beklentilerini dile getirenlere teşekkür ederek 1 Nisan'da İzmir'e hizmetkar belediyeciliğin geleceğini söyledi. Zeybekci'nin özellikle yaşlılara saygı, çocuklara ise sevgi dolu yaklaşımları ve diyalogları renkli görüntüler oluşturdu.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)