‘Türkiye ve Çin 2021’de 5 milyar dolarlık ticari hedefe ulaşmalı’

İstanbul'da, Türk-Çin İş Geliştirme Dostluk Derneği (ÇİNİŞDER), Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve Sektörel Dernekler Federasyonu'nun (SEDEFED) ev sahipliğinde ‘Türkiye-Çin: Akıllı Şehir Mühendisliğinin Yerel Kalkınmaya Etkileri' adlı bir konferans gerçekleştirildi. İstanbul Vali Yardımcısı İsmail Gültekin ve SEDEFED Yönetim Kurulu Başkanı Ali Avcı'nın da katıldığı konferansa Çin Shenzhen Bao'an Yerel Hükümeti Belediye Başkanı Guo Ziping ve heyeti de katıldı.

© AP Photo / Ng Han Guan ‘Doğru stratejilerle Çin'den Türkiye'ye gelen turist sayısı 1 milyona ulaşabilir'

Konferanstaki konuşmasında Türkiye ve Çin'in ‘kazan-kazan' modeliyle büyük işler yapacağına inandığını söyleyen Guo "Shenzhen, Çin'in kurduğu ilk özel ekonomik bölge olup dünyanın en güçlü şirketlerinin de beşiği. Ekonomi, sanayi ve ihracat açısından önemli bir nokta olan Shenzhen, dışa açılma için de önemli bir alan. Bölge ekonomisinde elektronik ve bilişim sektörü aktif. 27 milyar dolarlık büyük ölçekli sanayiye sahibiz. İnsan odaklı, yenilikçi ve finans açısından uluslararası ölçekte en iyi iş alanlarını yaratmaya çalışıyoruz. Türkiye ve Çin'in ‘kazan kazan' modeli üzerinden büyük işler yapacağına inanıyoruz. Türkiye, yabancı yatırımcı için yatırım ve tüketim pazarında önemli bir ülke. Bu toplantıyla beraber bağlarımız güçlenecek" dedi.

‘TÜRKİYE VE ÇİN ARASINDAKİ İLİŞKİ İŞBİRLİĞİ POTANSİYELİ TAŞIYOR'

SEDEFED Yönetim Kurulu Başkanı Ali Avcı konferansta yaptığı konuşmada Türkiye ve Çin arasındaki ilişkinin işbirliği potansiyeline değinerek "Çin, dünya ekonomisi, ticaret sisteminde ve küresel politikalar düzenini yönlendirmede güçlü bir devlet olarak öne çıkıyor. Biz Çin'i, bu anlamda hem Türkiye'nin hem de komşu kıtaların ekonomik kalkınmasının önemli paydaşlarından biri olarak görüyoruz. Yakın bölgedeki tüm aktörler için Çin'e rağmen değil, Çin ile birlikte büyümenin önemini vurguluyoruz. İki ülkenin iş dünyası, yerel yönetimleri ve sivil toplumu arasındaki ticaret, kalkınma ve karşılıklı yatırımların yanı sıra altyapı, akıllı şehirler, bilgi teknolojileri alanlarından işbirliklerinin gelişmesi yolunda ciddi bir potansiyelin mevcut olduğunu gözlemliyoruz. İki ülke halihazırda turizm, hizmetler, gıda sektörlerinde önemli mesafeler kaydetti. Çin, bugün Türkiye'nin en büyük ikinci ithalat partneridir" ifadelerini kullandı.

‘TÜRKİYE'NİN BÜYÜME HEDEFLERİNE TÜRKİYE-ÇİN İŞBİRLİĞİ ÖNEMLİ KATKIDA BULUNACAKTIR'

Türkiye ve Çin diplomatik ilişkilerinin 50. yılı olan 2021'de ithalat ve ihracat için 5 milyar dolar hedefine ulaşılması gerektiğini söyleyen Avcı "Asya ve Avrupa'yı bağlayan ‘Kuşak ve Yol' projesinde Türkiye büyük bir aktör olarak öne çıkmaktadır. Bu girişimin yaratacağı faydanın katlanarak devam etmesini ümit ediyoruz. Türkiye'nin yakın dönem büyüme hedefleri yolunda Türkiye-Çin işbirlikleri de önemli katkılarda bulunacaktır. İki ülkenin diplomatik ilişkilerinin 50. yılında, yani 2021'de, 5 milyar dolar hedefinin üstünde olmasını karşılıklı olarak koymalıyız. Aynı zamanda bu rakam 2021'de Çin'in Türkiye'deki yatırımlarının ulaşması gereken rakam olmalı"dedi.

‘1000'İN ÜZERİNDE ÇİNLİ FİRMA TÜRKİYE'DE FAALİYET GÖSTERİYOR'

© AFP 2019 / Greg Bake ‘Türkiye ile Çin, ilişkileri zora sokmak istemiyor’

İstanbul Vali Yardımcısı İsmail Gültekin Türkiye'de binin üzerinde Çinli firmanın faaliyet gösterdiğini vurgulayarak "‘Bir Kuşak Bir Yol' planıyla birlikte Türkiye de Çin'in ekonomik ve siyasal yatırım yaptığı, önem verdiği ülkeler arasında. Çok sayıda Çinli firma bu avantajla birlikte, İstanbul başta olmak üzere ülkemizde yer almaya başladılar. Binin üzerinde Çin firması şu anda Türkiye'de faaliyet gösteriyor. Türkiye'nin altyapısı, enerji, ulaşım, finans alanlarında yer almaya başladılar. Bundan da çok mutluyuz, memnunuz. İlişkilerin daha da gelişmesi hedefimiz. Çin-Türkiye ilişkileri her iki ülke liderinin ortaya koymuş olduğu hedefler doğrultusunda şekilleniyor. Dolayısıyla biz İstanbul olarak bu hedefler doğrultusunda iki ülke ilişkilerini oluşturmaya çalışıyoruz" dedi.

‘HEDEFİMİZ, ÇİN'DEN GELEN TURİST SAYISININ SÜRATLE BİR MİLYONA ULAŞMASI'

Çin'den gelen turist sayısının artması gerektiğini ve bunun için tedbirler almaya hazır olduklarını söyleyen Vali Yardımcısı Gültekin "Bundan önce sadece Türk Hava Yolları'nın sağladığı bir imkanla Çin'e doğrudan uçuş sağlanıyordu. 4 şehre günde birer uçuş yapabiliyorduk. İstanbul Valiliği ve Çin tarafıyla yapılan görüşmeler ve oluşturulan mutabakatla Southern China, Pekin-İstanbul doğrudan uçuşlarına, haftada üç gün olarak başladı. Önümüzdeki aydan itibaren uçuş kararları alındı ve satışlarına başlandı. Bu uçuşlar arttıkça yüzde 70'e yakın bir artışla 400 bine ulaşmış olan Çin'den gelen turist sayısının süratle, önce 1 milyona, arkasından da daha yüksek rakamlara ulaşması hedeflerimiz arasında. Doğrudan uçuş olmadan bunu sağlamamız çok zor. Sayıyı artırmak iletişimle mümkün. Biz daha çok Çinli turist görmek istiyoruz. Bunun için tedbirler alacağız" dedi ve ekledi:

"Turizmle başlayan bu hareket, doğrudan yatırım ve ticarete gidecek diye düşünüyoruz. Bizim yatırımcılarımızın istediği en önemli şeylerden bir tanesi, vize kolaylığı. Vize kolaylığı olmalı ki yatırımcılar kolaylıkla Shenzhen'e ulaşabilsin. İthalat ve ihracat çok yetersiz ve dengesiz. İlişkilerimiz sürdürülebilir olmalı. İleride daha sıkı ilişkiler kurup sürdürülebilir büyüklüklere ulaşacağız."