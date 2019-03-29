İstanbul’da gerçekleştirilen ‘Türkiye-Çin: Akıllı Şehir Mühendisliğinin Yerel Kalkınmaya Etkileri’ konferansında konuşma yapan SEDEFED Yönetim Kurulu Başkanı Ali Avcı “Çin, dünya ekonomisini ve küresel politikalar düzenini yönlendirmede güçlü bir devlet olarak öne çıkıyor. Türkiye ve Çin 2021’de 5 milyar dolarlık ticari hedefe ulaşmalı” dedi.
İstanbul'da, Türk-Çin İş Geliştirme Dostluk Derneği (ÇİNİŞDER), Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve Sektörel Dernekler Federasyonu'nun (SEDEFED) ev sahipliğinde ‘Türkiye-Çin: Akıllı Şehir Mühendisliğinin Yerel Kalkınmaya Etkileri' adlı bir konferans gerçekleştirildi. İstanbul Vali Yardımcısı İsmail Gültekin ve SEDEFED Yönetim Kurulu Başkanı Ali Avcı'nın da katıldığı konferansa Çin Shenzhen Bao'an Yerel Hükümeti Belediye Başkanı Guo Ziping ve heyeti de katıldı.
Konferanstaki konuşmasında Türkiye ve Çin'in ‘kazan-kazan' modeliyle büyük işler yapacağına inandığını söyleyen Guo "Shenzhen, Çin'in kurduğu ilk özel ekonomik bölge olup dünyanın en güçlü şirketlerinin de beşiği. Ekonomi, sanayi ve ihracat açısından önemli bir nokta olan Shenzhen, dışa açılma için de önemli bir alan. Bölge ekonomisinde elektronik ve bilişim sektörü aktif. 27 milyar dolarlık büyük ölçekli sanayiye sahibiz. İnsan odaklı, yenilikçi ve finans açısından uluslararası ölçekte en iyi iş alanlarını yaratmaya çalışıyoruz. Türkiye ve Çin'in ‘kazan kazan' modeli üzerinden büyük işler yapacağına inanıyoruz. Türkiye, yabancı yatırımcı için yatırım ve tüketim pazarında önemli bir ülke. Bu toplantıyla beraber bağlarımız güçlenecek" dedi.
‘TÜRKİYE VE ÇİN ARASINDAKİ İLİŞKİ İŞBİRLİĞİ POTANSİYELİ TAŞIYOR'
SEDEFED Yönetim Kurulu Başkanı Ali Avcı konferansta yaptığı konuşmada Türkiye ve Çin arasındaki ilişkinin işbirliği potansiyeline değinerek "Çin, dünya ekonomisi, ticaret sisteminde ve küresel politikalar düzenini yönlendirmede güçlü bir devlet olarak öne çıkıyor. Biz Çin'i, bu anlamda hem Türkiye'nin hem de komşu kıtaların ekonomik kalkınmasının önemli paydaşlarından biri olarak görüyoruz. Yakın bölgedeki tüm aktörler için Çin'e rağmen değil, Çin ile birlikte büyümenin önemini vurguluyoruz. İki ülkenin iş dünyası, yerel yönetimleri ve sivil toplumu arasındaki ticaret, kalkınma ve karşılıklı yatırımların yanı sıra altyapı, akıllı şehirler, bilgi teknolojileri alanlarından işbirliklerinin gelişmesi yolunda ciddi bir potansiyelin mevcut olduğunu gözlemliyoruz. İki ülke halihazırda turizm, hizmetler, gıda sektörlerinde önemli mesafeler kaydetti. Çin, bugün Türkiye'nin en büyük ikinci ithalat partneridir" ifadelerini kullandı.
Türkiye ve Çin diplomatik ilişkilerinin 50. yılı olan 2021'de ithalat ve ihracat için 5 milyar dolar hedefine ulaşılması gerektiğini söyleyen Avcı "Asya ve Avrupa'yı bağlayan ‘Kuşak ve Yol' projesinde Türkiye büyük bir aktör olarak öne çıkmaktadır. Bu girişimin yaratacağı faydanın katlanarak devam etmesini ümit ediyoruz. Türkiye'nin yakın dönem büyüme hedefleri yolunda Türkiye-Çin işbirlikleri de önemli katkılarda bulunacaktır. İki ülkenin diplomatik ilişkilerinin 50. yılında, yani 2021'de, 5 milyar dolar hedefinin üstünde olmasını karşılıklı olarak koymalıyız. Aynı zamanda bu rakam 2021'de Çin'in Türkiye'deki yatırımlarının ulaşması gereken rakam olmalı"dedi.
İstanbul Vali Yardımcısı İsmail Gültekin Türkiye'de binin üzerinde Çinli firmanın faaliyet gösterdiğini vurgulayarak "‘Bir Kuşak Bir Yol' planıyla birlikte Türkiye de Çin'in ekonomik ve siyasal yatırım yaptığı, önem verdiği ülkeler arasında. Çok sayıda Çinli firma bu avantajla birlikte, İstanbul başta olmak üzere ülkemizde yer almaya başladılar. Binin üzerinde Çin firması şu anda Türkiye'de faaliyet gösteriyor. Türkiye'nin altyapısı, enerji, ulaşım, finans alanlarında yer almaya başladılar. Bundan da çok mutluyuz, memnunuz. İlişkilerin daha da gelişmesi hedefimiz. Çin-Türkiye ilişkileri her iki ülke liderinin ortaya koymuş olduğu hedefler doğrultusunda şekilleniyor. Dolayısıyla biz İstanbul olarak bu hedefler doğrultusunda iki ülke ilişkilerini oluşturmaya çalışıyoruz" dedi.
‘HEDEFİMİZ, ÇİN'DEN GELEN TURİST SAYISININ SÜRATLE BİR MİLYONA ULAŞMASI'
Çin'den gelen turist sayısının artması gerektiğini ve bunun için tedbirler almaya hazır olduklarını söyleyen Vali Yardımcısı Gültekin "Bundan önce sadece Türk Hava Yolları'nın sağladığı bir imkanla Çin'e doğrudan uçuş sağlanıyordu. 4 şehre günde birer uçuş yapabiliyorduk. İstanbul Valiliği ve Çin tarafıyla yapılan görüşmeler ve oluşturulan mutabakatla Southern China, Pekin-İstanbul doğrudan uçuşlarına, haftada üç gün olarak başladı. Önümüzdeki aydan itibaren uçuş kararları alındı ve satışlarına başlandı. Bu uçuşlar arttıkça yüzde 70'e yakın bir artışla 400 bine ulaşmış olan Çin'den gelen turist sayısının süratle, önce 1 milyona, arkasından da daha yüksek rakamlara ulaşması hedeflerimiz arasında. Doğrudan uçuş olmadan bunu sağlamamız çok zor. Sayıyı artırmak iletişimle mümkün. Biz daha çok Çinli turist görmek istiyoruz. Bunun için tedbirler alacağız" dedi ve ekledi:
"Turizmle başlayan bu hareket, doğrudan yatırım ve ticarete gidecek diye düşünüyoruz. Bizim yatırımcılarımızın istediği en önemli şeylerden bir tanesi, vize kolaylığı. Vize kolaylığı olmalı ki yatırımcılar kolaylıkla Shenzhen'e ulaşabilsin. İthalat ve ihracat çok yetersiz ve dengesiz. İlişkilerimiz sürdürülebilir olmalı. İleride daha sıkı ilişkiler kurup sürdürülebilir büyüklüklere ulaşacağız."
Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir: Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.
sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.
Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;
Mevcut gönderiyle alakalı değilse.
Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.
Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,
Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.
Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.
Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.
Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.
Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.
İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.
Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.
Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.
Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.
Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.
Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.
Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.
Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).
Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).
Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).
Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).
Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.
Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.
Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir: Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı, hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.
Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.
Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)