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18:00 29 Mart 2019
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    Onursal Adıgüzel

    Adıgüzel: Erken açıklamalar olacak, 'Biz kazandık' diyenler olacak

    © AA / Aytaç Ünal
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1023)
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    CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, "Erken açıklamalar olacak, 'Biz kazandık' diyenler olacak ama biz CHP Genel Merkezi olarak hızlı değil, doğru sonuçları açıklayacağız. Bunlar, YSK ile teyit edilmiş sonuçlar olacak. Bir oyun bile peşine düşeceğiz" dedi.

    Adıgüzel, CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığınca yapılan seçim çalışmalarına ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi. Yerel seçimler öncesi çok heyecanlı bir süreç izlediklerini belirten Adıgüzel, seçimin en önemli konulardan birisinin sandık güvenliği olduğunu söyledi.

    CHP örgütlerinin 973 ilçede ciddi bir çalışma yürüttüklerinin altını çizen Adıgüzel, "Özellikle sandık görevlilerin atanması, müşahitler, okul sorumlularının belirlenmesi noktasında ciddi bir çalışma yaptık" dedi.

    Türkiye 194 bin sandık bulunduğunu ancak partilerin ittifaklar dolayısıyla bütün seçim bölgelerinde görevli bulunduramadığına dikkati çeken Adıgüzel, CHP olarak seçim günü 600 bin kişilik bir ekiple çalışacaklarını söyledi.

    Yüksek Seçim Kurulu Üyeleri
    © AA / Raşit Aydoğan
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    'BU SÜRECİN KAHRAMANLARI SANDIK GÖREVLİLERİMİZ'

    Bütün sandık görevlilerine sabah sandık kurulları oluşmadan okullarda olmalarını söylediklerini belirten Adıgüzel, gün boyunca da işlemlerin şeffaf bir şekilde gerçekleşmesini sağlayacaklarını vurguladı. Adıgüzel, şöyle devam etti:

    "Seçimlerin hiçbir şaibeye yer verilmeden kurallara uygun yapılmasını sağlayacağız. Bu süreci asıl kahramanları bizim sandık görevlilerimiz. Doğru sayımların yapılmasını sağlayan ve ıslak imzalı tutanakları alıp okul sorumluları aracılığıyla ilçe başkanlıklarımıza iletecek. Erken açıklamalar olacak, 'Biz kazandık' diyenler olacak ama biz CHP Genel Merkezi olarak hızlı değil, doğru sonuçları açıklayacağız. Bunlar, YSK ile teyit edilmiş sonuçlar. Partililerimiz bunlar bizim tarafımızdan açıklanmadan hiçbir manipülasyona itibar etmesinler. Biz, sonuçları YSK ile karşılaştırarak adım adım takip ediyoruz ve bu doğrultuda en doğru sonuca ulaşıyoruz."

    Seçim - oy - sandık
    © AA / Özkan Bilgin
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    3 AŞAMALI KONTROL MEKANIZMASI

    Sandıkları 3 aşamalı bir kontrol mekanizması ile test edeceklerini bildiren Adıgüzel, sisteme önce okul sorumlularının, sonra ilçe başkanlıklarının giriş yapacağını, son olarak da YSK karşılaştırmalarının girileceğini aktardı. Sistemin eğer bir sorun varsa kırmızı renge dönüşerek uyarı vereceğini dile getiren Adıgüzel, partinin 4'üncü katında oluşturdukları izleme ve çağrı merkezinde ise bunların takip edileceğini söyledi.

    Çift vardiyalı çalışılacak çağrı merkezinde 200'e yakın kişinin görev alacağını anlatan Adıgüzel, "Arkadaşlarımız, bire bir sandıklardaki sorunları gördüklerinde örgütümüzü uyaracak. Hangi illerde ne kadar başarı gösterdik, bunu da raporlaştırdığımız bir sistemimiz var" dedi.

    Sistemlerini yapılan 3 ayrı testle kontrol ettiklerine işaret eden Adıgüzel, geri bildirimlerle de sürekli kendilerini yenilediklerini vurguladı.

    24 Haziran, oy, seçim
    © REUTERS / Sertac Kayar
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    SEÇMEN İÇİN TAKİP SİSTEMİ

    Seçmenin kendi oyunu takip etme hakkına sahip olduğunu dile getiren Adıgüzel, şöyle konuştu:

    "Biliyorsunuz YSK sonuçları biraz geç açıklıyor. Biz de onların işini kolaylaştırmak için onlara 'sts.chp.org.tr' adlı bir adres sunuyoruz. Burada kimlik numaralarını girerek kendi sandıklarında nasıl bir sonuç alındığını görüyor seçmen. YSK'ya giden sonuçla, kendi sonucunu karşılaştırıyor eğer bir sorun görmesi durumunda hata sekmesinde bize bildirimde bulunuyor. Biz de gerekli itiraz süreci başlatıyoruz."

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    CHP'li Adıgüzel'den seçim güvenliği ve 24 Haziran yorumu
    STRATEJİMİZİ REVİZE ETTİK

    Bir soru üzerine seçimde görev alan kişi sayısından ziyade işlevsel bir süreç yürütmenin önemli olduğunu ifade eden Adıgüzel, şunları kaydetti:

    "Biz hazırız ve şunu söylüyoruz, hızlı sonuç açıklamanın hiçbir faydası yok. Önemli olan doğru sonuç açıklamak. Elinde bu doğru sonuçları kanıtlayacak verilerin olması. Buna odaklanmış durumdayız. 24 Haziran'da millet ajansının Anadolu Ajansı ile yarışma noktasında bir süreci ortaya koymuştuk, öyle bir strateji belirlemiştik. Bu stratejimizi revize ettik. Çünkü şunu görüyoruz, bütün devletin imkanlarını kullanan bir çalışmaya karşı bizim sandık görevlilerimiz, dört aşamayı gerçekleştiriyorlar. Önce oyların doğru sayılmasını sağlıyorlar. Sonra sandık torbalarının ilçe seçim kurullarına ulaştırılmasına eşlik ediyorlar, ardından ıslak imzalı tutanakları ilçe başkanlarımıza gönderiyorlar ondan sonra sonuç teyidine geçiyorlar."

    Seçim koordinasyon ve çağrı merkezini de basın mensuplarına gezdiren Adıgüzel, hatalı sonuçlara itiraz edecekleri bir hukuk birimi oluşturduklarını da açıkladı. Adıgüzel, "Bir oyun bile peşine düşeceğiz. Gündüz oyumuzu kullanıp saat 5'ten sonra da bir oyun peşinde sonuçları takip edeceğiz." dedi.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1023)
    Etiketler:
    31 Mart seçimleri, 31 Mart 2019 yerel seçimleri, Seçim güvenliği, YSK, CHP, Onursal Adıgüzel
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