Cumhurbaşkanlığı, vatandaşları kamu spotuyla fikirlerini paylaşmaya davet etti

Kamu spotunda, "Biliyoruz, ülkemizi güzelleştirmek için çok güzel fikirlerin var. Hadi o zaman 'iletisim.gov.tr'ye gir, fikirlerini paylaş, ülkemizin geleceğinde senin de adın olsun. Ülkem için bir fikrim var projesiyle fikirlerin hayat bulsun. Türkiye sayende daha güzel bir yer olsun" ifadeleriyle vatandaşlar fikirlerini paylaşmaya davet edildi.
Proje kapsamında vatandaşlar, iletisim.gov.tr üzerinden ‘2019'da Ülkem İçin Bir Fikrim Var' platformuna tıklayarak, fikirlerini paylaşabiliyor.
Yerel, bölgesel, ulusal ve küresel düzeylerde fikirler gelmeye devam ederken, gelen fikirlerin yüzde 95'i incelenerek ilgili kurumlarla paylaşıldı.
Yeni gelen fikirler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda gerçekleşen ön değerlendirme ve ilgili kurumla paylaşma sürecine tabi tutuldu.
Uygulanmasına karar verilen fikirler, yakın zamanda kamuoyu ile paylaşılacak.
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