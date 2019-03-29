Erdoğan: CHP'ye Osmanlı tokadını sandıkta atalım

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

— Şuanda beş milyon 300 bin haneye doğalgaz veriyoruz. Artık İstanbul'da temiz hava var.

— CHP'den aldığımızda çöp dağları var mıydı? Ümraniye'deki çöp deposunun patladığını hatırlayın orda da CHP vardı.

— CHP, HDP, bunlarla beraber hareket eden İYİ Parti ve ne yazık ki Saadet var. Pazar günü bunlara hesap soruyor muyuz?

— Çekmeköy'ün hikayesi Türkiye'nin hikayesidir. Size müjde veriyorum: Sancaktepe'ye şehir hastanesi yapıyoruz.

— CHP'ye Osmanlı tokadını sandıkta atalım.

— Türkiye'nin ekonomisi Türkiye hükümetinin elinde. Faiz, kur, enflasyon seçimle ne alakası var?

— Bir tane çıkmış, beyni sulanmış. Pazar günü için ne diyor? 'İntikam günüdür' diyor. Ya beyni sulanmış ya, akıl git gel yapıyor. Neyin intikamını alıyorsun? Bu yapılan yatırımların mı intikamını alacaksın?

— Hey George, size daha çok hesap soracağız, çok. Türkiye'yi bu yollarla terbiye edemeyeceksiniz. Bunun bedelini de ağır ödeyeceksiniz.

— Bize nasıl saldırdıklarını görüyorsunuz ama istedikleri gibi saldırsınlar. Onların doları varsa bizim de Allah'ımız var.

— Suistimale fırsat vermedik. Çekmeköy yatırımlarımızdan en çok istifade eden ilçemiz.

— Karşımızda oluşan ittifakı biliyorsunuz değil mi? Emirleri Kandil'den Pensilvanya'dan alıyorlar.

— HDP'ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum. Biz ırkçı olmayacağız, vatansever olacağız. Bu oyunu hep birlikte bozacağız.

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