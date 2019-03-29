Fatih Portakal: İstanbul zorda mı ki üst üste mitingler yapılıyor?

Fatih Portakal kişisel Twitter hesabı üzerinden, Erdoğan'ın 8 miting yapacak olmasıyla ilgili "Cumhurbaşkanı Erdoğan #İstanbul'da 8 yerde konuşacak. Konuşuyor. Her yerde aynı sözler. Haber kanalları hep kendisini veriyor. Aslında seçmeninin zaplayıp kanal değiştirmesine neden olabilir bu durum. Soru şu: İstanbul zorda mı ki üst üste mitingler yapılıyor?" yorumunu yaptı.
#CBErdoğan #İstanbul’da 8 yerde konuşacak. Konuşuyor. Her yerde aynı sözler. Haber kanalları hep kendisini veriyor. Aslında seçmeninin zaplayıp kanal değiştirmesine neden olabilir bu durum. Soru şu: İstanbul zorda mı ki üst üste mitingler yapılıyor? #31Martpazarseçimvar— fatih portakal (@fatihportakal) 29 Mart 2019
Portakal, Erdoğan'ın İmamoğlu'na yönelttiği eleştirilerin ise, seçimlerin başa baş geçeceğini gösterdiğini iddia etti.
#CBErdoğan’in #İstanbulda #Milletittifakının adayı #Ekremİmamoğlu’nu memleketi #Trabzon üzerinden ve adamlığı ile eleştirmesi seçimin bu kentte başabaş geçeceğini gösteriyor gibi. Böylesine bir eleştiri başka nasıl izah edilebilir ki? Bu arada #Trabzonlular da alınabilir.— fatih portakal (@fatihportakal) 29 Mart 2019
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