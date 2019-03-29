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19:34 29 Mart 2019
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    Pervin Buldan

    Buldan: Dolmabahçe Sarayı’nda biz kimin bakanlarıyla görüştük?

    © AA / Bülent Mavzer
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1025)
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    Son mitingini Iğdır'da yapan HDP Eş Genel Başkanı Buldan, "Dolmabahçe Sarayı’nda biz kimin bakanlarıyla görüştük? Sen gönderdin yanımıza, o açıklamayı birlikte yapmamız için. Biz, kendi kendimizle görüşmedik. Biz o süreçte AKP heyetleriyle görüştük" dedi.

    Buldan, "Sevgili halkımız, ilk mitingimizi Cizre'de yapmıştık. Final mitingimizi Iğdır'da yapıyoruz. Bu benim son mitingim" dedi. Mitinge katılanlara "Iğdır bugün bir başka güzel. Iğdır'ın kadınları, gençleri, Iğdır'daki Kürtler, Azeriler, Terekemeler, Türkler bugün bir başka güzel" diye seslenen Buldan, AK Parti iktidarının 31 Mart'ta gidici olduğunu söyledi.

    HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan
    © AA / Şükrü Gündüz
    Buldan: Sandığa gitmemezlik yapmayın sakın
    'SÜREÇTEN ONUR DUYUYORUZ'

    Buldan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Dolmabahçe Mutabakatı ile ilgili açıklamalarına ise şöyle yanıt verdi: "Bizden barış istediğimiz için, demokrasi dediğimiz için, adalet dediğimiz, hukuktan bahsettiğimiz için korkuyorlar. Onun için dün Tayyip Bey bir kez daha Dolmabahçe Mutabakatı'nı ve Çözüm Süreci'ni hedef olarak gösterdi. Oysa herkes biliyor ki 2011 ve 2015 yıllarında başlayan Çözüm Süreci'nde, bu ülkede huzur vardı, güven vardı. Bu ülkede insanlar yarınlarına, geleceğe güven içinde bakıyordu. Kimse yaşamını yitirmiyordu. Ancak o süreci bozdular, bozmakla da kalmayıp o süreci inkar ettiler. Yaptıklarını, görüşmelerini inkar ettiler. Dolmabahçe Sarayı'nda biz kimin bakanlarıyla görüştük? O bakanlar bizim değil, AKP'nin bakanlarıydı. Sen gönderdin yanımıza, o açıklamayı birlikte yapmamız için. Biz, kendi kendimizle görüşmedik. Biz o süreçte AKP heyetleriyle görüştük. Recep Tayyip Erdoğan'ın Çözüm Sürecini inkar etmesi, kendi iktidarını korumak, kendi iktidarını ayakta tutmak için, bugün özellikle milliyetçi cepheden oy alabilmek için o süreci inkar etmesi büyük bir hadsizliktir. Bizler o süreçten büyük bir onur duyuyoruz. Çünkü, o süreçte gençlerimiz yaşamını yitirmiyordu. Ne bir asker ne bir polis ne de bir sivil yaşamını yitirdi. Ne mutlu bize ki o süreçte vardık, o sürece katkı sunduk! Biliyorlar ki barış olsaydı yolsuzluk, hırsızlık yapamayacaklardı. Barış olsaydı, ellerinde sopa ile bu ülkeyi yönetemeyeceklerdi. İşte inkarlarının sebebi budur. Reddetmelerinin nedeni budur!"

    Pervin Buldan
    © AA / Burak Bir
    Buldan: Demirtaş cezaevinde olmasaydı Türkiye'nin cumhurbaşkanı olacaktı
    'AKP-MHP-İYİ PARTİ BİR ARAYA GELDİLER'

    Iğdır'da belediyeyi HDP'nin yönettiğine dikkat çeken Buldan, "Hepimiz tanık oldunuz, belediye eşbaşkanlarımız hiçbir ayrım yapmadan, bu belediyenin kapılarını herkese açık tuttu. Kürtlerin, Türklerin, Azerilerin, Terekemelerin, dışarıdan gelenlerin, herkesin belediyesidir. Bu birliktelikten rahatsız olanlar var, birleşenler var. AKP-MHP-İYİ PARTİ bir araya geldiler. Ancak bu oyun tutmayacak. Haklarımız buna izin vermeyecek. Onların HDP'ye karşı birleştiklerini biliyoruz. Ama bu, halklarımızın 31 Mart'ta yapacağı tercihle mutlaka bozulacak."

    28 Şubat 2015'te Dolmabahçe'deki Başbakanlık Ofisi'nde gerçekleşen toplantıya HDP heyetinden Pervin Buldan, İdris Baluken ve Sırrı Süreyya Önder ile dönemin Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, İçişleri Bakanı Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal ve Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarı Muhammed Dervişoğlu katılmıştı.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1025)
    Etiketler:
    HDP, Pervin Buldan
    Topluluk kurallarıTartışma
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