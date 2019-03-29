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21:06 29 Mart 2019
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    Mermi

    CHP'li Yeşil'in mermi fiyatlarına yapılan indirime ilişkin soru önergesine yanıt: Enflasyonun psikolojik etkilerini azaltmak

    CC0 / Pixabay
    Türkiye
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    CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, Enflasyonla Topyekün Mücadele kapsamında mermi fiyatlarında yüzde 7.5 indirim yaparak enflasyonla mücadelede endirekt etki bırakmayı hedefleyen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın cevap metniyle ilgili bilgi paylaştı.

    AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal
    © AA / Murat Kaynak
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    Cumhuriyet'in haberine göre, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu'nun "Enflasyonla Topyekün Mücadele Kapsamında Mermi'de yüzde 7,5 İndirim" kampanyasıyla ilgili Milli Savunma Bakanı'nın yanıtlaması talebiyle soru önergesi veren CHP Ankara milletvekili Nihat Yeşil, bakanlıktan gelen yanıtı basın mensuplarıyla paylaştı.

    Yeşil 8 Ocak 2019'da Milli Savunma Bakanı'nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na verdiği yazılı soru önergesinde şu soruları sormuştu:

    "1- Fiyat artışlarının tespiti için TÜİK tarafından düzenlenen enflasyon sepetinde ateşli silah mermisi bulunmadığı halde, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nun duyurusu ne anlama gelmektedir?

    2. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, enflasyon sepetine ateşli silah mermilerinin alınması için herhangi bir bildirimde bulunmuş mudur, bulunmadı ise bulunacak mıdır?

    3. Vatandaşlarımızın hayatlarını idame ettirmelerinin güçleştiği bir zamanda, temel ve asgari ihtiyaçların, gıdaların, akaryakıt ve elektriğin enflasyonla topyekün mücadele kapsamına alınmaması için yapılan zamlar ortadayken, enflasyon oranının artması ile mermi fiyatlarının yükselmesi arasında ilgili kurum ne tür bir bağ kurmaktadır?"

    TBMM içtüzüğüne göre en geç 25 Mart'ta verilmesi gereken yanıt ise ancak bugün Yeşil'in eline ulaştı.

    Akar'ın verdiği yazılı yanıtta şöyle denildi:

    "Enflasyonla mücadele konusuna, ister kamu ister özel sektör kuruluşları olsun tüm kuruluşların aynı duyarlılıkla yaklaşmasının gerekliliğine inanan Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) mermi fiyatlarında indirim yaparak enflasyonun psikolojik etkilerinin azaltılmasına yönelik endirekt bir etki yaratmayı hedeflemiştir."

    Yeşil, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Sayın bakan imzasıyla verilen cevap metninden de görüleceği üzere, sormuş olduğum üç soruya yönelik cevap alamamış olmakla birlikte, MKE'nin kurum bünyesinde görev tanımı gereği Enflasyonla mücadele etmek de bulunuyormuş gibi, Enflasyonun düşürülmesinde endirekt etkinin kurumca yaratılmasının hedeflendiği hususu vurgulanmıştır. Sayın bakanın enflasyonla mücadelede mermi üzerinden endirekt etki yaratma gayesini fazla iyiniyetli karşılıyor ve MKE'nin enflasyonun düşürülmesi noktasında vermiş olduğu katkı etkisiyle birlikte,,işbu trajikomik durumu kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunuyorum" dedi.

    Etiketler:
    Enflasyonla Topyekün Mücadele, Mermi, CHP, Hulusi Akar, Nihat Yeşil
    Topluluk kurallarıTartışma
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