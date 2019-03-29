Avrasya Araştırma: İstanbul, Ankara ve İzmir’de Millet İttifakı önde

AKAM'ın son araştırması, şirketin sahibi Kemal Özkiraz tarafından Twitter'da yayınlandı.

30 Büyükşehirden Anket sonuçlarımız.



Akparti'nin 12

CHP'nin 12

HDP'nin 3

İYİ PARTİ'nin 2

MHP'nin 1 Büyükşehirde seçimleri Kazanacağını Ön görüyoruz. pic.twitter.com/5quZppUqxk — Kemal ÖZKİRAZ (@avrasyaanket) 29 Mart 2019

Buna göre İstanbul'da Millet İttifakı üyesi CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun yüzde 52.2 oyu var. AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım ise yüzde 46.1 olarak kayda geçti.

Ankara'da yine CHP'nin adayı Mansur Yavaş yüzde 54.8'le ilk sırada gösterilirken, AK Parti'nin adayı Mehmet Özhaseki'nin oyu yüzde 44.1 olarak kayda geçti.

İzmir'de de CHP'nin adayı Tunç Soyer yüzde 66.4'le ilk sıraya yerleşirken, onu AK Parti'nin adayı Nihat Zeybekci yüzde 32.2'yle takip ediyor.

Ankete göre AK Parti ile CHP 12, HDP üç, İYİ Parti iki, MHP de bir büyükşehir kazanıyor.