Soylu: Biz 31 Mart'ta zayıflarsak, Doğu'da kaymakamları, valileri sokağa çıkartmazlar

'SEÇİMİN BAŞINDAN İTİBAREN BÖLÜCÜ KAMPANYA YÜRÜTÜYORLAR'
Türkiye'nin geçmişinde, darbeler, başörtüsü ve ekonomik sorunlar gibi birçok sıkıntı çektiğini anımsatan Soylu, "Şimdi nereden nereye geldik. Bizi tekrar o günlere döndürmek, bizi tekrar terörle, huzursuzlukla terbiye etmek için kumpas kurmaya çalışıyorlar." dedi.
Soylu, Kandil'de Murat Karayılan'ın ve HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin açıklamalarını hatırlatarak, "Adamlar seçimin başından itibaren bir bölücü kampanya yürütüyorlar. 'Kürdistan'da biz kazanacağız, Batı'da da AK Parti ve MHP kaybedecek' diyor. Bir bölücü kampanya yürütüyorlar. Zehirli dilleriyle beraber bu milletin birliğine beraberliğine zehir akıtmaya çalışıyorlar." değerlendirmesinde bulundu. Bakan Soylu, Temelli'nin "Kürdistan" sözlerine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun tepki göstermemesini de eleştirdi.
Türkiye'nin güçlü adımlar atması gerektiğine vurgu yapan Soylu, "Şimdi Doğu ve Güneydoğu'daki huzuru geri almak istiyorlar. 13-14 yaşındaki kızları dağa çıkarıp, onlara tecavüz eden, taciz eden o Murat Karayılan'ın ve o Cemil Bayık'ın burnundan fitil fitil getirmezsek, namerdiz." diye konuştu.
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