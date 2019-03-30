Dur ihtarına uymayan sürücü 425 promil alkollü çıktı

Sürücü Emir Şimşek ve araçtaki Metin Yağız ekiplerce gözaltına alınırken, yapılan kontrollerde Emir Şimşek'in 425 promil alkollü olduğu görüldü. Araçta çok sayıda içki şişesi bulundu.
Polis merkezine götürülen Şimşek ve Yağız'a 'yetkililerin dur ihtarına uymamak', 'emniyet kemeri takmamak', 'drift yapmak', 'tek yönlü kara yolunda ters şeritten ilerlemek', 'trafiği tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirmek', 'kırmızı ışık ihlali' ve 'araçla çevreye rahatsızlık vermek' suçlarından yaklaşık 20 bin lira ceza kesildi.
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