Bahçeli: Beka bu seçimin kaderidir

Türkiye'nin başarısız kalmasını arzulayan her çevrenin seçim dönemini de kara propogandalarla kaos, kriz ve kargaşaya sürüklemek gibi bir amaç içerisinde olduğunu belirten Bahçeli, "Böyle bir süreci dikkate aldığımız vakit, Türkiye'nin bir sistem değişikliğinin yanında bir de beka sorunu ortaya çıkmaktadır. O sebepten dolayı beka bu seçimin kaderi ve bu seçimin ifade tarzıdır. Bunu sadece mahalli idareler seçimleriyle, ifade etmek doğru değildir" değerlendirmesinde bulundu.
'CUMHURBAŞKANI HEM DEVLET YÖNETİMİNDE ÇABA GÖSTERİP HEM GEÇ SAATLERE KADAR 6 MİTİNG DÜZENLEDİ'
MHP Genel Başkanı Bahçeli, 19 ilde miting, 2 kapalı salon programı, Ankara, İstanbul ve İzmir'de Cumhur İttifakı'nın ortak mitinglerine katıldığının hatırlatılması üzerine, 31 Mart seçimlerine çok farklı bir anlam yüklendiği için bu seçimler üzerinde siyasi partilerin değişik bakış açılarıyla faaliyetlerini sürdürme arzuları taşıdığını belirtti.
'UZMANLAR BU KALABALIKLARI GÖRMÜYORLAR MI?'
Miting alanlarındaki heyecan ve kalabalığa rağmen anketlerin farklı gösterilmeye çalışıldığını dile getiren Bahçeli, "Seçimlere dört gün kala bir gazetede 52, 51, 49 şeklinde zillet ittifakının önde olduğuna dair yorumluyor sunuluyor ve kararsızlar üzerinde yorumlar yapılmaya çalışılıyor. Bu ne kadar gerçekçidir? Kamuoyu araştırması yapan kişi, onun etrafında çalışan uzmanlar bu kalabalıkları görmüyorlar mı?" sorusunu yöneltti.
'1 NİSAN'DA ŞAKA YAPTIM DİYECEK'
'SEÇİME 2 GÜN KALA NEYİN İNTİKAMI'
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhur İttifakı şartlar ne olursa olsun devam edecektir. Çünkü memleketin bugün karşı karşıya kaldığı iç ve dış şartlar göz önüne alındığı takdirde güçlü bir Türkiye'ye ihtiyaç vardır." dedi.
'BUNLARIN HEPSİNİ TÜRKİYE'DE YUTACAK İNSAN VAR MI?'
Bahçeli, AK Parti içerisinde "MHP ile çok yakınsınız, çok sık görüşmeler başladı. Bazı yerlerde ittifaklar kuruluyor bu Kürt kökenli kardeşlerimizi rahatsız ediyor, biraz MHP'den uzaklaşın" telkini yapanlarla Kürtçe konuşanların hepsinin HDP'nin mensubu olduğunu iddia edenler arasında fark olmadığını söyledi. İYİ Parti'nin televizyonda yayınlanan reklamını eleştiren Bahçeli, "Bunun manası nedir? Bu nasıl bir reklamdır, bu aklı bunlara kim veriyor? Bunların hepsini Türkiye'de yutacak insan var mı? Çocuklar kullanılıyor, çocuk istismarının çiçekle beraber bir istismarı. Çocuğun vermiş olduğu yüz ifadesine bakın." ifadelerini kullandı.
'KÜRTÇE KONUŞAN KARDEŞLERİME SESLENİYORUM'
MHP'nin parti yönetiminde, milletvekilleri içerisinde ve özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki teşkilatlarda Kürtçe konuşanlar bulunduğuna dikkati çeken Bahçeli, "Biz o teşkilatlarımıza, PKK ile herhangi bir çatışma ortamına girmemek için zaman zaman sabırlı ve soğukkanlı olmalarını söylüyoruz. Sabırlı ve soğukkanlı olmalarını tavsiyemiz, oradaki örgütümüzün ve yiğitlerimizin olmadığı anlamına gelmez. Herkes ayağını denk alsın, bunları bilerek hareket etmek lazım." değerlendirmesini yaptı.
'ADALAR'A DEĞİL, YUNANİSTAN'A GÖNDERMEK LAZIM'
'TANK PALET FABRİKASI SATILMADI'
Bahçeli, "Adapazarı'ndaki tank palet fabrikası satıldı mı?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Hayır, 25 yıllığına bir başka çalışma ortamına doğru verilme hali vardı, daha kesinleşmişi de yoktur ama bu konuyu gündeme getirerek, sürekli bu konu üzerinde akıllarınca milliyetçilik, ülkücülük yapacaklarına yıllardır Amerika'dan silah almaya karşı bir sosyal demokrat olarak bir Marksist Leninist anlayışa göre 'Go home' diyenlerin hepsi şimdi Türkiye'yi 'Go home'a çevirdiler. Onun için çok yanlış propaganda var, gerçekleri de saklıyorlar."
Devlet Bahçeli, 15 Temmuz'un ardından 25 Temmuz 2016 saat 14.00'te Cumhurbaşkanı Erdoğan, o dönem başbakan olan Binali Yıldırım, Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın olduğu bir toplantıya davet edildiğini anlatarak, şöyle konuştu: "Ben ilk defa Beştepe'ye gittim. Oraya vardığımızda beraber bir protokol oturması var. Sonra Cumhurbaşkanlığı çalışma masası var, oraya oturduk. Cumhurbaşkanım bir değerlendirmede bulundu. Sonra da en fazla milletvekiline sahip olan CHP Genel Başkanı'na söz verdi. Cumhurbaşkanı'nın konuşmasını dinledikten sonra değerlendirmelerinin ışığında Kemal Kılıçdaroğlu Bey'den bir değerlendirme bekleniyor. İlk cümlesini söylüyorum; 'Kadıköy'de 5 tane imam hatip lisesi var 6'ncıyı açmanın bir manası yoktur'. 15 Temmuz'dan sonraki 25 Temmuz, hadi bunu inkar etsin, o kadar şahit var. Herkes haddini bilecek. Gelişi güzel konuşmayacak."
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Mehmetçik hapiste" ifadeleri sorulan Bahçeli, bunun bir izah şekli olmadığını belirterek, kendi partilerinde olduğundan çok daha farklı bir Akşener gördüklerini dile getirdi.
'İTTİFAK DEVAM EDECEK'
Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın seçimden sonra devam edip etmeyeceği ve kendisinin formülüne ilişkin bir soru üzerine, "Cumhur İttifakı Yenikapı ruhuna dayanır, Yenikapı 15 Temmuz gecesine dayanır. O günden bugüne kadar gelen süreç içerisinde Cumhur İttifakı bütün unsurlarıyla devam ediyor." dedi.
Yeni Zelanda'daki cami saldırısına ilişkin bir soru üzerine Bahçeli, dünyanın bu konuya kayıtsız kaldığını ifade ederek, saldırıda kullanılan silahın üzerindeki yazılara dikkati çekti.
Bunların İslamiyet'i hedef alan yaklaşımlar olduğunu belirten Bahçeli, şu değerlendirmede bulundu: "Bunların arkasında bir başka küresel zihniyet var. Bu zihniyet Ortadoğu'da kendini gösteriyor, Pakistan'da kendini gösteriyor. Ama bu olayın arkasında Türkiye Cumhuriyeti devletinin durması lazım. Çünkü oradaki Müslüman kardeşlerimizi şehit ederken öbür taraftan Türkiye'yi, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı sıfatını taşıyan kişiyi hedef gösteriyor. Bu bir projedir. Bu bir manyağın yapacağı iş değildir. Ama projeyi hazırlayanlar bunu kime yaptıracak? Bir manyak, bir cani bulurlar. Bunlar büyük unsurların kullandıkları enstrümanlardır."
ABD'nin, Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini tanıma yönündeki adımına ilişkin soruya Bahçeli, "Bir ülkenin toprak bütünlüğüne aykırı bir davranıştır, hukuk dışıdır ve kabul edilemez. Ama bunun sonucunda Trump çok büyük bir hataya düştüğünü fark edecek ve vazgeçecektir. Çünkü böyle bir şeyi kabul etmek mümkün değildir." yanıtını verdi.
'BİR GECE ANSIZIN GELİNEBİLİR'
Terörle mücadele çerçevesinde yapılan operasyonlara dikkat çekilerek, Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon beklentisinin hatırlatılması üzerine Bahçeli, şunları söyledi: "Bugünkü Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin dış politika uygulamalarında bunların hepsini zannediyorum geniş bir şekilde projelendirmiş gibi gözüküyor. Sabırla hareket ediliyor ve sonuç almada çok kararlı olduğu anlaşılıyor. Ama ben bu Kandil'deki ihanet yuvasının darmadağın edileceği kanaatindeyim. Oraya bir gece ansızın gelinebilinir, gündüz de gelinebilinir. Bir iş başlamıştır, devamı olur. Onun için 31 Mart akşamı güçlü bir sonuç alınmak suretiyle bugünkü Cumhurbaşkanlığı Hükümeti'nin elini kuvvetlendirmek lazım."
EYT'LİLER
Bahçeli, uzman çavuşların kadroya alınmasına yönelik çalışmayı MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in yaptığını ve bu konuda sonuç alacağı kanaatinde olduğunu söyledi.
'CUMHURBAŞKANI İLE SİYASETEN KANKA'
'GÜNDEM AĞIR, KİTAP OKUYACAK VAKİT YOK'
Genellikle tarih ve siyaset içerikli kitaplar ile siyasi hatıratları okuduğunu aktaran Bahçeli, "Böyle gece gündüz okuyacak halimiz kalmadı. Çünkü gündem ağır, kitap okuyacak vakit yok." diye konuştu.
Bahçeli, televizyonda "Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz" ve "Bir zamanlar Çukurova" dizilerini izlediğini belirtti. "Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz" dizisindeki "Şahin Ağa" karakterine dikkati çeken Bahçeli, "Onun her sözüne dikkat ederim. Kabadayılığın felsefesini yapıyor. Yol gösterici oluyor. Çok dengeli bir şey de… Delikanlılara önemli mesajlar da veriyor." dedi.
'2-3 BELEDİYEYE KURBAN ETMEYİN'
Bahçeli, en önemli konunun 31 Mart günü yapılacak olan seçim olduğunu dile getirerek, "Seçmen özelliği taşıyan ülkenin bütün insanlarına sesleniyorum; sandığa gidiniz, gönlünüzden ne kopuyorsa ona göre oy veriniz. Ama Türkiye'yi de düşünerek hareket ediniz ve Türkiye'de Cumhur İttifakı'nın oluşturmaya çalıştığı yeni bir yönetim sistemini 2 — 3 tane belediyeye kurban etmeyin." dedi.
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