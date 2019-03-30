Kılıçdaroğlu: İzmir Büyükşehir Belediyesinin kredi notu Türkiye Cumhuriyeti'nin kredi notundan daha yüksek

'2.5 MİLYON KİŞİYE İSTİHDAM BULACAKSA ŞİMDİ BUL, NİYE SEÇİMDEN SONRA?'
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 2,5 milyon istihdam yaratılacağı şeklinde açıklama yaptığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, "2,5 milyon kişiye istihdam bulacaksa şimdi bul, oy al. Niye seçimden sonra? Sırf 'işsiz fazla görünmesin' diye Türkiye İş Kurumunda 1 milyona yakın geçici işçi alındı" diye konuştu.
"Ülkede beka sorunu ortaya çıkmıştır" açıklamalarının hatırlatılması üzerine Kılıçdaroğlu, "Her ülke kendi geleceğini düşünür. Kendi geleceğini güvence altına alır, üretimle, istihdamla. Güçlenmesi lazım ki zayıf düşmesin. Eğer bir ülke güçlenirse, dinamik yapısını korursa, üretirse, kültür, sanat, bilimde de üretmesi lazım, bunları yaparsa ülkenin beka sorunu olmaz." ifadelerini kullandı.
'ÖYLE DİYORLAR, BEN BEKA SORUNUYUM, MERAL HANIM'IN BEKA SORUNU VAR, HAPİSHANEYE ATILMASI LAZIM'
'HEM VERGİ ALIYORLAR, HEM GEÇMEYECEĞİM KÖPRÜNÜN PARASINI ALIYORLAR'
Toplanan vergilerin nereye gittiğini soran Kılıçdaroğlu, "köprü, alt geçit, 3. havalimanı gibi yapılara yatırım olarak bakmamak mı lazım?" denilmesi üzerine; bu vergilerin oraya gitmediğini, onların yap işlet devret modeliyle yapıldığını söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Belediyelerin çoğu şu an batık. Türkiye'nin ekonomisinin sorumlusu benim. Yerel yöneticilerin şu an yapacağı hiçbir şey yok. Türkiye'nin ekonomisini belediye başkanlarının düzeltme şansı mı var" diye konuştuğunu belirten Kerimoğlu, Kılıçdaroğlu'ndan bu sözlere ilişkin değerlendirme yapmasını istedi.
'ERDOĞAN'IN BUNDAN HABERİ VAR MI?'
Kılıçdaroğlu, "İtirafta bulunmuş. 'Ekonomi kötü, belediyeler düzeltemez' diyor. Büyükşehir belediyelerin gelirleri ve harcamaları var. Halk için sağladığı kaynakları kullanıyor. Kullanılan kaynak millete ait bir kaynak. Yaptığı her harcamanın hesabını vermesi lazım. Bizim belediye başkanlarımızın temel ilkesi bu. İzmir Büyükşehir Belediyesinin kredi notu Türkiye Cumhuriyeti'nin kredi notundan daha yüksek. Erdoğan buna ne diyecek. Erdoğan'ın bundan haberi var mı?" diye konuştu.
"CHP kazanırsa belediyede işçilerin işten çıkartılacağı, sosyal yardımların askıya alınacağı" şeklindeki söylemlerin hatırlatılması üzerine Kılıçdaroğlu, "Bu propagandaların hiçbir değeri ve önemi yok. Hiçbir işçiyi çıkartmayacağız. Kimsenin işiyle uğraşmayız. Hangi görüşten olursa olsun işi olsun. Yolsuzluk yapmışsa gereği yapılır. Çalışıyorsa, üretiyorsa başımızın üstünde yeri var." cevabını verdi.
'BU DEVLETİN VALİSİ, POLİSİ, SAVCISI YOK MU?'
"Seçime girmek serbest, kazanmak yasak" şeklindeki açıklamasının hatırlatılması üzerine Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: "Mansur Yavaş arkadaşımızın söylediği bir cümle. Mansur Yavaş'a her türlü şeyi yapıyorlar. Erdoğan diyor ki 'kazanırsa ben bunu başlatmam'. Kimsin sen ya? Şu anlama geliyor, 'seçime girebilirsin ama kazanamazsın, seni kazandırtmam'. O zaman ben niye seçime giriyorum? Bu ne demektir? 'Bu halkın iradesini, milli iradeyi tanımıyorum, benim demokrasi kültürüm yok demektir, ya bana tabi olursun seçime girer kazanmazsın ama kazanırsan ben seni yaşatmam.' Hiçbir şey yapamazlar."
"Bu seçim ders verme seçimi mi sizce?" şeklindeki soruya da Kılıçdaroğlu "Bu seçimler halkın daha önce kullandığı oyları sorgulama seçimi." dedi.
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