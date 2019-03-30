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06:14 30 Mart 2019
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    Bilal Erdoğan

    Bilal Erdoğan: Dünyadaki mazlumların umudu olan bir liderimiz varken, CHP'li kardeşlerim yazık değil mi?

    © AA / Orhan Akkanat
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1031)
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    Okçular Vakfı Kurucu Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, "Dünyaya meydan okuyan, dünya 5'ten büyüktür diyen bir Cumhurbaşkanımız var. Dünyadaki mazlumların umudu olan, Filistin'in, Gazze'nin, Somali'nin, Yemen'in, Myanmar'ın umudu olmuş bir liderimiz varken çok değerli kardeşlerim, CHP'li kardeşlerim yazık değil mi?" dedi.

    Bilal Erdoğan, AK Parti Bursa Gençlik Kolları tarafından düzenlenen Gençlik Buluşmasında yaptığı konuşmada, iddialı gençler için ileriye dönük plan yapabilmenin önem taşıdığını belirtti.
    © AA /
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    Okmeydanı'ndan Kasımpaşa'ya yaklaşık 400 metrelik Türk bayrağıyla "Bayrak Yürüyüşü" gerçekleştirildi. Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, yürüyüşün ardından Kasımpaşa Kızılay Meydanı'nda düzenlenen mitingde, seçimlerin Türkiye için son derece önemli olduğunu söyledi.

    15 Temmuz'daki darbe girişiminde halkın sokağa çıktığını anımsatan Erdoğan, "15 Temmuz'da cesur, dirayetli bir liderimiz olduğu için, kendisi korkmadan İstanbul'a geldiği için bizler de sokağa çıktık. Biz de tankların, helikopterlerin, uçakların karşısına çıktık. Şanlı tarihimiz var. 18 Mart'ı kısa zaman önce geride bıraktık. Malazgirt, İstanbul'un fethi ve Kurtuluş Savaşı'yla tarih yazmış bir milletiz. 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanımız milletiyle, Devlet Bahçeli milletiyle sokağa çıktı. Cumhur İttifakı böyle ortaya çıktı." diye konuştu.

    Erdoğan, seçimlerin sadece Türkiye için değil tüm dünya için de kritik bir öneme sahip olduğunun altını çizdi.

    Dünyaya meydan okuyan, dünya 5'ten büyüktür diyen bir Cumhurbaşkanı olduğunu ifade eden Bilal Erdoğan, şunları kaydetti: "Dünyadaki mazlumların umudu olan, Filistin'in, Gazze'nin, Somali'nin, Yemen'in Myanmar'ın umudu olmuş bir liderimiz varken çok değerli kardeşlerim, CHP'li kardeşlerim yazık değil mi? Liderimizin arkasında duralım. En çok çalışan, en çok koşturan, en cesur, en dirayetli olan da o. O zaman 15 Temmuz ruhuyla buluşan Cumhur İttifakı'nı bizler seçimlerde sandıkları patlatarak getireceğiz."

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1031)

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    Etiketler:
    Okçular Vakfı, Recep Tayyip Erdoğan, Bilal Erdoğan, İstanbul, Türkiye
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