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07:47 30 Mart 2019
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    Kırklareli'nde metruk binada öldürülen 11 yaşındaki Zeynep Esin'in cenazesi toprağa verildi.

    Başına tuğla ile vurulmuş halde ölü bulunan 11 yaşındaki Zeynep için 'sessiz yürüyüş'

    © AA / Özgün Tiran
    Türkiye
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    Kırklareli Valiliği, 11 yaşındaki Zeynep Esin için mevlit programı düzenledi, belediyenin organize ettiği 'sessiz' yürüyüş gerçekleştirildi.

    Kırklareli'nde akşamdan bu yana haber alınamayan Zeynep Esin isimli kız çocuk başına tuğla ile vurulmuş halde metruk binada ölü bulundu
    © AA / Özgün Tiran
    Kırklareli'nde kaybolan 11 yaşındaki Zeynep, başına tuğla ile vurulmuş halde ölü bulundu
    Kırklareli'nde metruk binada öldürülmüş halde bulunan 11 yaşındaki Zeynep Esin için Valilik tarafından mevlit okutuldu. Sultan Reyhani Camisi'nde düzenlenen programda müezzin ve imamlar tarafından kaside okundu, dualar edildi. İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, vaazında, Zeynep Esin için herkesin dua etmesi gerektiğini söyledi.

    Kırklareli halkının bugün birlik ve beraberlik içerisinde olduğunu belirten Demirtaş, bu tür olayların bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.

    Kılınan yatsı namazının ardından Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Esin ailesinin evini ziyaret etti.

    Vali Bilgin, babaanne Semra Esin'e taziyelerini iletti. Her zaman ailenin yanında olacaklarını ifade eden Bilgin, bu tür olayları nefretle kınadıklarını dile getirdi.

    ​'ZEYNEP İÇİN SUSUYORUZ'

    Öte yandan Kırklareli Belediyesi'nce "Zeynep için susuyoruz" yürüyüşü düzenlendi.

    Özgürlük ve Demokrasi Meydanında, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu öncülüğünde toplanan vatandaşlar, cenaze evine kadar yürüdü.

    Kesimoğlu ile eşi Sibel Kesimoğlu, Esin ailesine başsağlığı diledi.

    KUZENİ TUTUKLANDI

    Zeynep Esin'in dün eve gelmemesi üzerine ailesi polise kayıp başvurusunda bulunmuştu.

    Başvurunun ardından yapılan arama çalışmalarında çocuğun cesedi evlerine yaklaşık iki kilometre uzaktaki Bademlik Mahallesi'nde metruk bir binada bulunmuş, Zeynep Esin'in başına tuğla ile vurularak öldürüldüğü tespit edilmişti.

    11 yaşındaki kız çocuğunun ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan kuzeni Kerem Solako (28), tutuklanmıştı.

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    Etiketler:
    Yürüyüş, Çocuk cinayeti, Zeynep Esin, Kırklareli, Türkiye
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