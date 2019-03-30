İstanbul'da 127 adrese operasyon: HDP'li meclis üyeleri ve müşahitler gözaltı alındı

31 Mart yerel seçimlerinin arifesinde İstanbul'da polis, 127 adrese eşzamanlı baskın düzenledi. HDP belediye meclis üyesi ve müşahitlerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, 127 adrese Özel Harekât polislerinin desteğiyle baskın düzenledi.

Operasyon kapsamında Sultangazi'de bulunan bir binanın giriş katındaki daireye terörle mücadele ekipleri ve Özel Harekât polisleri baskın yaptı. Ekipler, içeride bir süre arama yaptı. Bu sırada diğer ekipler de binanın çevresinde geniş güvenlik önlemi alarak tetikte bekledi.

İstanbul'da dev operasyon: Çok sayıda gözaltı varhttps://t.co/lEUvTnnJUr pic.twitter.com/gRIi65dJ7L — Demirören Haber Ajansı (@dhainternet) 30 Mart 2019

© Fotoğraf : HDP Demirtaş'tan seçim tahmini

Gözaltına alınanlar, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Gözaltına alınanların isimleri şöyle: Ümit Bayram, Fatih Gündüz, Mehmet Şah Akgül, Gökhan Özer, Recep Kar, Azad Kaplan, Hüseyin Kayra, Özcan Gokcur, Kadir Kaya, Sacit Tunç, Dinçer Yalın, Murat Aranır, Lokman Akıncı, Süleyman Demir, Mine Kahraman, Mehmet Şirin Balos, Özlem Erbaş, Mizgin Akman, Turgay Türşak, Sinan Yıldız, Umut Çeçen, Serhildan Taşdemir, Azat Taşdemir, Mahsum Akpınar, Ramazan Tilbaç, Cemal Kümicen, Hülya İlbars, Enis Yiğit, Barış Piranoğlu, İrfan Kaya, Kenan Beyhan, Mahmut Doğan.