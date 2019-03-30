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12:25 30 Mart 2019
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    Kılıçdaroğlu: Hayatımda bu kadar bel altı vurulan bir seçime ilk kez giriyorum

    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1033)
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    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçimler öncesinde Eskişehir'de STK Temsilcileri, üretici birlikleri ve muhtarlarla düzenlenen buluşma etkinliğinde yaptığı konuşmasında "Hayatımda bu kadar bel altı vurulan bir seçime ilk kez giriyorum" dedi.

    Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde: 

    — Sayın Büyükerşen yaptıklarını anlattı. İki isim var Büyükşehir denilnce bunlardan birisi Yılmaz Büyükerşen'dir. 1960'lı yıllardan bu yana Eskişehir'i bilirim. Büyükerşen'in kentin ne olması gerektiğini, sadece Eskişehir'e değil bütün Türkiye anlatması çok önemlidir.

    — İkinci isim ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Aziz Kocaoğlu'dur. Tüm baskılara rağmen yaptığı çalışmalarla örnek oldu.

    — Hayatımda bu kadar belaltı vurulan bir seçime ilk kez giriyorum. İYİ Parti ile işbirliğimiz var. Saadet Partisi ile dirsek temasımız var. Yerel seçime gidiyoruz. Yerel seçimde adaylar projelerini anlatır. Siyaset budur. Şimdi iftira üzerinden hareket ediyorlar. Tutmuyor tutmaz da zaten.

    — Yapacaklarınızı anlatın yok, 7/24 beni anlatıyor. Bay Kemal diyor. İdam sehpaları kurdular benim için. Dedim benim asılmam ile sorunlar çözülecekse buyurun asın dedim. Şimdi gittiler sayın Meral Akşener'i hapisle tehdit ediyorlar. Beka sorunu var diyorlar, ne alakası var. Muhtar seçeceğiz, belediye başkanı seçeceğiz.Türkiye'de bir beka sorunu varsa sizin yüzünüzden var. 17 yıldır bu ülkeyi siz yönetiyorsunuz. Türkiye'yi bir beka sorunu ile karşı karşıya getirdiyseniz o koltukları bırakın!

    — Bizim ittifak kurduğumuz partiler bellidir. Siyasi işbirliklerimiz hak ve hukuk içindir. Bu işbirliğinin Türkiye'nin geleceği için önemini halkımızın bilmesi lazım. Evet İYİ Parti ve Saadet Partisi ile farklılıklarımız var, ortak paydamız ise demokrasi, bir arada yaşama isteği.

    — Bizimle onların arasında ciddi farklar var. Bakın bizim toplantılarımızda önce adayımız anlatır projelerini. Onlar ne yapıyor, bakın İstanbul projelerini Yıldırım geri çekildi Erdoğan anlattı. Biz ne diyoruz belediyeler olduğu yerden yönetilsin, Ankara'dan yönetilmesin.

    — Biz bu seçimde bir ilçe belediye başkanı başarı sergilemişse o başkanı aldık sen ile aday olacaksın dedik. İmamoğlu öyle oldu. Ekrem İmamoğlu'nun da feyz aldığı kişi sizin belediye başkanınız. Bu liyakate önem vermektir. Herşeyi ben bilirim anlayışından gidip ustasına sorayım anlayışıdır.

    — Eskişehir bozkırdı aynı yıllarda Bursa ise yeşildi. Yeşil Bursa'ydı şimdi beton ormanına çevirdiler. İnsan ağacı, nehri görmek ister. Bütün bunları yaratacak olan belediye başkanlarıdır. Bunu Bozbey hayata geçirecektir. Bunun kanıtı var mı diyeceksiniz evet var Nilüfer Belediye Başkanlığı yaptı. Bursa nefes almak için Nilüfer'e geliyor.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1033)
    Etiketler:
    etkinlik, Konuşma, 31 Mart 2019 yerel seçimleri, Millet İttifakı, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Kemal Kılıçdaroğlu, Eskişehir
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