Türkiye'nin milyoner sayısında 2 ayda 3481 kişilik artış

MİLYONERLERİN TOPLAM MEVDUATI 1,1 TRİLYON LİRAYI GEÇTİ
Milyonerlerin toplam mevduatı şubat sonu itibarıyla 1 trilyon 137 milyar 39 milyon liraya ulaştı. Böylece milyoner başına düşen ortalama mevduat, 6 milyon 193 bin lira oldu.
2 AYDA 27,1 MİLYARDAN FAZLA ARTIŞ
2018 sonunda 1 trilyon 109 milyar 859 milyon lira seviyesinde bulunan milyonerlerin toplam mevduatı, 2 ayda 27 milyar 180 milyon lira artış kaydetti.
YURT İÇİ YERLEŞİK MİLYONER SAYISINA 3 BİNDEN FAZLA KİŞİ EKLENDİ
Yurt içinde yerleşik milyonerlerin sayısı, 2 ayda 3 bin 65 artarak 164 bin 865'e ulaşırken, bu kişilerin toplam mevduatı da 1 trilyon 52 milyar 635 milyon liraya yükseldi.
YARISINDAN FAZLASI DÖVİZ HESABI
Yurt içinde yerleşik milyoner başına düşen ortalama mevduat da 6 milyon 385 bin lira olarak hesaplandı.
YURT DIŞINDAKİLERİN VERİLERİ
BDDK verilerine göre, yurt dışında yerleşik mudi milyoner sayısı şubat sonu itibarıyla 18 bin 742'ye ulaştı.
NEREDEYSE TAMAMI YABANCI PARA
Yurt dışında yerleşik mudilerin bankalardaki mevduatlarının 7 milyar 851 milyon lirası yerel para, 76 milyar 192 milyon lirası yabancı para ve 362 milyon lirası da kıymetli maden depo hesaplarından oluştu. Yurt dışında yerleşik milyoner başına düşen ortalama mevduat da 4 milyon 503 bin lira olarak hesaplandı.
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