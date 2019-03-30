Kayıt
13:56 30 Mart 2019
Canlı Yayın
    Arama
    dolar

    Türkiye'nin milyoner sayısında 2 ayda 3481 kişilik artış

    © REUTERS / Dado Ruvic/Illustration
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    1111

    Türkiye'nin yurt içinde ve dışındaki milyonerlerinin toplam sayısı şubat sonu itibarıyla 183 bin 607'ye çıktı. Böylece 2018 sonunda 180 bin 126 olan milyoner sayısı, 2 ayda 3481 kişi arttı.

    TL
    © REUTERS / Murad Sezer
    Yurt dışındaki Türk milyoner sayısında 5 bin 779 artış yaşandı
    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre Türkiye'nin yurt içinde ve dışında yerleşik milyonerlerinin toplam sayısı şubat sonu itibarıyla 183 bin 607'ye çıktı. Böylece 2018 sonunda 180 bin 126 olan milyoner sayısı, 2 ayda 3481 kişi arttı.

    MİLYONERLERİN TOPLAM MEVDUATI 1,1 TRİLYON LİRAYI GEÇTİ

    Milyonerlerin toplam mevduatı şubat sonu itibarıyla 1 trilyon 137 milyar 39 milyon liraya ulaştı. Böylece milyoner başına düşen ortalama mevduat, 6 milyon 193 bin lira oldu.

    2 AYDA 27,1 MİLYARDAN FAZLA ARTIŞ

    TL - para - Türk lirası - BES
    © AA /
    Milyonerlere 7 ayda 27 bin kişi eklendi

    2018 sonunda 1 trilyon 109 milyar 859 milyon lira seviyesinde bulunan milyonerlerin toplam mevduatı, 2 ayda 27 milyar 180 milyon lira artış kaydetti.

    YURT İÇİ YERLEŞİK MİLYONER SAYISINA 3 BİNDEN FAZLA KİŞİ EKLENDİ

    Yurt içinde yerleşik milyonerlerin sayısı, 2 ayda 3 bin 65 artarak 164 bin 865'e ulaşırken, bu kişilerin toplam mevduatı da 1 trilyon 52 milyar 635 milyon liraya yükseldi.

    YARISINDAN FAZLASI DÖVİZ HESABI

    TL - para - Türk lirası - BES
    © AA /
    Milyonerlerin mevduatı ilk kez 1 trilyon lirayı aştı
    Söz konusu dönemde yurt içinde yerleşik milyonerlerin mevduatlarının 453 milyar 538 milyon lirası yerel para cinsi, 592 milyar 762 milyon lirası döviz tevdiat hesabı, 6 milyar 334 milyon lirası kıymetli maden depo hesaplarından oluştu.

    Yurt içinde yerleşik milyoner başına düşen ortalama mevduat da 6 milyon 385 bin lira olarak hesaplandı.

    YURT DIŞINDAKİLERİN VERİLERİ

    BDDK verilerine göre, yurt dışında yerleşik mudi milyoner sayısı şubat sonu itibarıyla 18 bin 742'ye ulaştı.

    Para, Türk Lirası (TL)
    © AA /
    Milyoner sayısı 150 bine dayandı
    Yurt dışındaki milyonerlerin sayısı 2018 sonuna göre 416 kişi artarken, hesaplarındaki para miktarı 84 milyar 404 milyon lira oldu.

    NEREDEYSE TAMAMI YABANCI PARA

    Yurt dışında yerleşik mudilerin bankalardaki mevduatlarının 7 milyar 851 milyon lirası yerel para, 76 milyar 192 milyon lirası yabancı para ve 362 milyon lirası da kıymetli maden depo hesaplarından oluştu. Yurt dışında yerleşik milyoner başına düşen ortalama mevduat da 4 milyon 503 bin lira olarak hesaplandı.

    Etiketler:
    milyoner, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Rusya'da Ren Geyiği Çobanı Günü kutlamaları
    Sibirya’daki Ren Geyiği Çobanı Günü kutlamalarından renkli kareler
    Karikatür
    Guaido, 91 yurtdışı seyahatini nasıl finanse ettiğini açıklamayı reddetti
    İnfografik
    Türkiye, iki yıl üst üste Rus turistlerin ilk tercihi oldu
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet