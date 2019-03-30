Erdoğan İstanbul Bayrampaşa'da: Mesele sadece belediye başkanları meselesi değil, işin altında başka şeyler var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçime bir gün kala İstanbul'un ilçelerini geziyor. Kağıthane'nin ardından Bayrampaşa'da konuşan Erdoğan, "Mesele sadece belediye başkanları meselesi değil, işin altında başka şeyler var" dedi.

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Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Bayrampaşa kendine yakışanı yapmıştı. İnşallah yarın da çok daha büyük bir başarıya imza atacaktır. CHP'nin başındaki zat 9 seçimdir partisinin başında, 9'unu da kaybetti. HDP sırtını nereye dayamış? Kandil'e. Saadet'in adından başka geçmişiyle hiçbir ilgisi kalmamış. Peki bu partileri kim ve nasıl bir araya getirip karşımızda bir blok oluşturdu? Tüm milletimden bu sorunun cevabını özellikle düşünmesini istiyorum.

Birilerinin Türkiye'yi yeniden ödünç oy isteme günlerine geri götürmesine rıza göstermeyiz.

Mesele sadece belediye başkanları meselesi değil, işin altında başka şeyler var.

Siyasi hayatımız boyunca milli iradenin üstünlüğüne inandık ve hep bunun için çalıştık. Şimdi diyeceksiniz biz "sadece belediye başkanı seçiyoruz." Bir kardeşiniz olarak en rahat olduğumuz alan budur.

Rastgele gökten zembille buraya bir aday göndermedik. Şimdi karşımıza birileri çıkıp ne diyor? Rövanş alacağız. Birisi çıkıyor intikam diyor. 15 Temmuz'un intikamını mı alacaksın?

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Bunları Cudi'de gömdük. Gabar'da gömdük. Kandil'de gömüyoruz. İşte lider kadroyu, geçenlerde Kuzey Irak'ta vurduk. En tepe adamları şu anda komada kıvranıyor. Yanındaki 4 kişiyi etkisiz hale getirdik.

(31 Mart) Meseleyi Türkiye'nin geleceğiyle ilgili bir karar noktasına getiren biz değiliz. Sözleriyle ve eylemleriyle karşımızdakiler.

Bayrampaşa'da iki yeni tünel inşa edeceğiz.

(İmamoğlu) Bunların gönderdiği aday? Proje, proje… Ondan İstanbul gibi bir şehre belediye başkan adayı olur mu? Bay Kemal'e göre olur."