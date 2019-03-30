Bahçeli: Dağda yok ettiklerinizi belediyelerde göreve getiremezsiniz

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerel seçim öncesinde Ankara'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmasında "Huzur yaklaşıyor, terörün sonu görülüyor ve kökü kazınıyor. Böyle bir ortamda dağda yok ettiklerinizi belediyelerde göreve getiremezsiniz" ifadelerini kullandı.

© AA / Eren Bozkurt Bahçeli: Beka bu seçimin kaderidir

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

— Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin devamı mecburidir çünkü etrafımız ateşle doludur. Bunu aşabilmek için güçlü irade hızlı karar verecek güç gereklidir.

— Ana gaye kalıcı istikrar sağlayıcı olması isteğidir. Cumhur İttifakı 31 Mart gecesi cumhurbaşkanlığı sistemine ikinci bir güç verecektir.

— İttifakların ruhuna iyi bakmak lazım. Bu seçimler ihmal edilmemelidir. Türkiye bugün çok ılımlı bir noktaya doğru geliyor. Terörün sonu geliyor. Böyle bir ortamda dağda yok ettiklerimizi belediyelerde göreve getiremezsiniz. Binlerce şehidimizi unutamazsınız.

— Huzur yaklaşıyor, terörün sonu görülüyor ve kökü kazınıyor. Böyle bir ortamda dağda yok ettiklerinizi belediyelerde göreve getiremezsiniz.

— Bir şahsiyet çıkıyor, '31 Mart seçimleri parlamenter sistemin Cumhurbaşkanlığı sisteminden intikamı olacaktır' diyor. Neyin intikamı olacak, niçin intikam meselesinden bahsediyorsunuz? Bir sistem değişikliği bir intikama gerekli olabilir mi? Bir sistem değişikliği 'Türkiye'de intikam alacağım' diyerek kardeşi kardeşe kırdıracak bir hareket olabilir mi?

— Partilere mensubiyet duyabilirsiniz ama öyle zamanlar olur ki partilerin üstünde, öncelikle beka ve memleketi düşünmek mecburiyetindesiniz.