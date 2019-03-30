CHP'li Büyükçekmece Belediye Başkanı: CNN Türk'te konuştuğum program 'yukarıdan gelen baskı' sonucu yayımlanmadı

CNN Türk'ün İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkanı ve CHP'nin Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Dr. Hasan Akgün'ün (@drhasanakgun) bugün saat 11:00'da yayınlanacağı belirtilen röportajını yayından kaldırdığı öğrenildi.
Cnn Türk ekranlarında yayınlanan Seçim Tırı programının konuğu oldum. Projelerimizden ve #Büyükçekmece'mizden konuştuğumuz bu keyifli sohbetin tamamını yarın (30 Mart Cumartesi) saat 11:00'de CNN Türk TV'den izleyebilirsiniz. #MutlulukŞehriBüyükçekmece pic.twitter.com/qRc7LlEpFi— Dr. Hasan AKGÜN (@drhasanakgun) 29 Mart 2019
Akgün, Twitter hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı:
"Sevgili büyük #Büyükçekmece ailem. CNN'de bugün yapacağımı duyurduğum program "yukarıdan gelen baskı" gerekçesiyle durdurulmuştur. Yukarıdan ne baskı gelirse gelsin, ‘en yukarıda' Allah var… Bu baskıları ve bu adaletsizlikleri önce Hakk'a, sonra halkımıza havale ediyorum."
Sevgili büyük #Büyükçekmece ailem.— Dr. Hasan AKGÜN (@drhasanakgun) 30 Mart 2019
CNN’de bugün yapacağımı duyurduğum program “yukarıdan gelen baskı” gerekçesiyle durdurulmuştur.
“Yukarıdan” ne baskı gelirse gelsin, “en yukarıda” Allah var… Bu baskıları ve bu adaletsizlikleri önce Hakk’a, sonra halkımıza havale ediyorum. pic.twitter.com/YVW4H8Z50O
Akgün’ün yeni dönem projelerini anlattığı röportajın 30 Mart Cumartesi günü saat 11.00–11.30 arasında CNN Türk TV’de yayınlanacağı belirtilmişti.
CNN Türk, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün İstanbul'daki miting maratonunu canlı yayımlıyor.
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