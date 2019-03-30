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15:03 30 Mart 2019
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    Türkiye, turistler için en popüler ülkeler listesinde

    İstanbul'a en çok gelen turist sıralaması değişti: İlk 50 sırada hangi ülkeler var?

    © AP Photo / Mucahid Yapici
    Türkiye
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    Kültür ve Turizm BAkanlığı'nın açıkladığı verilere göre, İstanbul'a en çok gelen turist sıralaması geçen yılın aynı dönemine göre değişti. Buna göre, geçen yıl Ocak-Şubat döneminde ilk sırada yer alan İran vatandaşları bu yıl listede ikinci sıraya geriledi.

    Ortaköy - İstanbul boğazı - turist - selfi
    © REUTERS / Murad Sezer
    İstanbul’a en çok Arap ve İranlı turist geldi
    İstanbul'a bu yılın ilk iki ayında gelen turist sıralaması geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre değişti. Geçtiğimiz yıl Ocak-Şubat döneminde ilk sırada yer alan İran vatandaşları bu yıl listede ikinci sıraya geriledi. Alman vatandaşları ise bu yıl 126 bin gelişle ilk sıraya yerleşti. Geçtiğimiz yıl kente gelen turist sıralamasında listede 4. sırada yer alan Suudi Arabistan vatandaşlarının bu yıl gelişleri yüzde 39.4 azalış ile sayıları 41 bine geriledi. Suudi Arabistan listede 11'inci sırada yer aldı.İlk iki ayda kente gelen yabancı sayısı ise son beş yılın en yüksek rakamına ulaştı.

    Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre İstanbul'a bu yılın ilk iki ayında gelen turist sayısı 1 milyon 903 bin 657 oldu. Ocak ayında 918 bin 944, Şubat ayında ise 984 bin 693 yabancı kente geldi. İstanbul'a gelen yabancılar listesinin ilk sırasına ise 126 bin gelişle Alman vatandaşları yerleşti. Geçtiğimiz yıla göre yüzde 23.4 gelişleri azalan İran vatandaşları kente yaptıkları 123 bin ziyaretle listede ikinci sıraya geriledi. ABD'nin ekonomik yaptırımları nedeniyle İran para biriminin değer kaybetmesi ve İran'ın uyguladığı yurt dışı çıkış harcının olumsuz etkisiyle İran vatandaşlarının gelişleri azaldı.

    FRANSIZLARIN GELİŞLERİ ARTTI

    Antalya- Turist
    © Sputnik /
    Türkiye'ye gelen yabancı turist sayısı belli oldu
    98 bin gelişle Rus vatandaşları geçtiğimiz yıl olduğu gibi 3. sıradaki yerini korudu. Listede geçtiğimiz yılın Ocak-Şubat döneminde 5'inci sırada yer alan Iraklılar, 87 bin gelişle 4., yedinci sırada yer alan Fransızlar 62 bin gelişle bu yıl 5'inciliğe yükseldi. İngilizler 59 bin gelişle listede 6'ıncı sıradaki yerini korudu.

    9. sırada yer alan Ukraynalılar kente 51 bin gelişle 7. sıraya yükselirken, Çinliler 50 bin gelişle 8'inci sıradaki yerlerini korudu.

    SUUDİ ARABİSTAN VATANDAŞLARININ GELİŞLERİ AZALDI

    Geçtiğimiz yıl 10. sırada yer alan Kuveyt vatandaşları 49 bin 515 gelişle listede 9. sıraya yükseldi. 13. sırada yer alan ABD'liler ise 45 bin gelişle 10. sıraya yükseldi. Geçtiğimiz yıl listenin ilk sırasındaki yüzde olarak en büyük düşüş ise Suudi vatandaşlarının gelişinde yaşandı.Geçtiğimiz yıl 4. sırada yer alan Suudi Arabistanlıların gelişleri 41 bine geriledi. Yüzde 39,4 gelişleri azalan Suudi vatandaşları listede 11'inci sırada yer aldı.

    EN ÇOK ATATÜRK HAVALİMANI'NDAN GİRİŞ YAPTILAR

    Rus turistler
    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye 2019'da Rusya'dan kaç turist bekliyor?
    İstanbul'a havayolu ile gelişler yüzde 13,3, denizyolu ile gelişler ise yüzde 9,3 arttı. İstanbul, Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanları ile Haydarpaşa, Pendik, Tuzla, Zeytinburnu, Ambarlı ve Karaköy limanlarından alınan verilere göre; 2019 yılı Ocak ve Şubat ayında İstanbul'a gelen yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında yüzde 13 arttı. İki ayda havayolu ile İstanbul'a gelen yabancıların yüzde 22,4'ü Sabiha Gökçen Havalimanı'na, yüzde 1,3'ü İstanbul Havalimanını ve yüzde 76,9'u Atatürk Havalimanı'nı kullandı.Atatürk Havalimanı'na 1 milyon 449 bin 47, Sabiha Gökçen Havalimanı'na 424 bin 871, İstanbul Havalimanı'nı 23 bin 877 yabancı ziyaretçi kullandı.

    İSTANBUL'A GELEN YABANCILARIN DAĞILIMI ŞÖYLE

    2019 yılı Ocak-Şubat döneminde İstanbul'a gelen yabancıların toplamdaki yüzdeleri şöyle: Almanlar: yüzde 6.6, İranlılar: yüzde 6.5, Ruslar: yüzde 5.2, Iraklılar: yüzde 4.6, Fransızlar: yüzde 3.3, İngilizler: yüzde 3.1, Ukraynalılar: yüzde 2.7, Çinliler: yüzde 2.6, Kuveytliler: yüzde 2.6, Amerikalılar: yüzde 2.4, Suudi Arabistanlılar: yüzde 2.2, Türkmenistanlılar: yüzde 2.1, Libyalılar: yüzde 2.1, Azerbeycanlılar: yüzde 2.1, Hollandalılar: yüzde 2.2, Diğer ülkeler: 49,7

    İSTANBUL'A OCAK-ŞUBAT DÖNEMİNDE GELEN YABANCILAR (İLK 50)

    Çinli turist
    © AP Photo / Ng Han Guan
    ‘Doğru stratejilerle Çin'den Türkiye'ye gelen turist sayısı 1 milyona ulaşabilir'
    1.Almanya-126 bin 217-yüzde 10,3 artış

    2.İran-123 bin 816-yüzde 23,4 azaldı

    3.Rusya Federasyonu-98 bin 510-yüzde 19,1 artış

    4.Irak-87 bin 77- yüzde 41,46 artış

    5.Fransa-62 bin 343-yüzde 23,6 artış

    6.İngiltere-59 bin 654- yüzde 5,5 artış

    7.Ukrayna-51 bin 192-yüzde 10,5 artış

    8.Çin Halk Cumhuriyeti-50 bin 211-yüzde 2,2 artış

    9.Kuveyt-49 bin 515-yüzde 31,9 artış

    10.ABD-45 bin 765-yüzde 35,8 artış

    11.Suudi Arabistan-41 bin 653- yüzde 39,4 azaldı

    12.Türkmenistan-40 bin 254-yüzde 35 artış

    13.Libya-40 bin 48-yüzde 99 artış

    14.Hollanda-41 bin 603-yüzde yüzde 3,2 artış

    15.Azerbaycan-39 bin 357-yüzde 10,8 artış

    16.İsrail-36 bin 854-yüzde 10,1 artış

    17.Cezayir-34 bin 817-yüzde 30,5 artış

    18.İtalya-33 bin 968-yüzde 17,5 artış

    19.Lübnan-32 bin 540-yüzde 29,1 artış

    20.Ürdün-31 bin 398-yüzde 24,4 artış

    21.Özbekistan- 31 bin 172-yüzde 27,8 artış

    22.Güney Kore-29 bin 24-yüzde 49,9 artış

    23.Kazakistan-26 bin 670-yüzde 14,2 artış

    24.Fas-25 bin 744-yüzde 39 artış

    25.Endonezya-24 bin 892-yüzde 35,3 artış

    26.Suriye-23 bin 853-yüzde 32,4 artış

    27.Mısır-22 bin 900-yüzde 21,6 artış

    28.İspanya-22 bin 387-yüzde 30,8 artış

    29.Tunus-22 bin 271-yüzde 27,1 artış

    30.Avusturya-19 bin 882-yüzde 19,1 artış

    31.İsveç-19 bin 94-yüzde 8 artış

    32.Romanya-18 bin 978-yüzde 22.9 artış

    33.Belçika-18 bin 369-yüzde 7,9 artış

    34.KKTC-18 bin 136-yüzde 29,7 azaldı

    35.Kırgızistan-17 bin 43-yüzde 4,1 artış

    36.Yunanistan-16 bin 739-yüzde 72 artış

    37.Bahreyn-15 bin 541-yüzde 102,9 artış

    38.Bulgaristan-15 bin 458 bin-yüzde 13,1 artış

    39.Tayvan-14 bin 708-yüzde 36,5 artış

    40.Malezya-14 bin 706-yüzde 11,8 artış

    41.Hindistan-14 bin 415-yüzde 26,4 artış

    42.İsviçre-14 bin 406-yüzde 8,2 artış

    43.Pakistan-13 bin 599-yüzde 27,9 artış

    44.Japonya-12 bin 745-yüzde 29,7 artış

    45.Kosova-11 bin 966-yüzde 14,7 azalış

    46.Kanada-11 bin 552-yüzde 24,7 azalış

    47.Katar-11 bin 389-yüzde yüzde 10,4 artış

    48.Danimarka-10 bin 906-yüzde 4,2 artış

    49.Brezilya-10 bin 790-yüzde 64,9 artış

    50.Gürcistan-9 bin 931- yüzde 5 azalış

    Etiketler:
    veri, turist, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye, İstanbul
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