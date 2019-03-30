İngiliz gazeteciye gözaltı ve sınırdışı

Yerel seçimleri izlemek üzere Türkiye’ye gelen İngiliz gazeteci Steve Sweeney bir günlüğüne gözaltına alınıp sınırdışı edildi.

DW Türkçe'nin haberine göre, İngiltere'de yayın yapan Morning Star gazetesinin dış haberler editörü Steve Sweeney, yerel seçimleri izlemek üzere İstanbul'a geldi.

© AFP 2019 / BARBARA SAX Akreditasyon alamayan Alman gazeteciler Türkiye’yi terk etmek zorunda kaldı

Havalimanında gözaltına alınıp bir gece nezarethanede tutulan Sweeney, işlemlerin tamamlanmasının ardından cuma günü sınırdışı edildi.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Kürtlere karşı savaş suçu işlemekten yargılanması gerektiğini' iddia eden sosya medya paylaşımları bulunan Sweeney, yerel seçimleri doğu ve güneydoğu illerinde takip etmeyi planlıyordu.

Morning Star gazetesinin Twitter'dan yapılan açıklamasına göre Sweeney cuma günü öğle saatlerinde ülkesine geri döndü.

The Star's international editor @SweeneySteve is back in Britain after being deported from Turkey, where he was to report on the contentious local elections. He is exhausted but ok. Says he is more determined than ever to speak out on the Erdogan regime's human rights abuses pic.twitter.com/fciIHvj8Ua — Morning Star (@M_Star_Online) 29 Mart 2019

​ © REUTERS / Fabrizio Bensch Seyahat uyarısı güncellendi: Türkiye'de Almanya'daki gibi konuşursanız tutuklanabilirsiniz DAHA ÇOK YÜKSELTECEK'

Açıklamada “Star’ın uluslararası editörü Sweeney, tartışmalı yerel seçimleri takip etmek üzere gittiği Türkiye’den sınır dışı edildikten sonra Britanya’ya geri döndü. Kendisi yorgun ama iyi. (Recep Tayyip) Erdoğan rejiminin insan hakları ihlallerine karşı daha fazla sesini yükseltmeye kararlı olduğunu söylüyor” ifadesi yer aldı.

Siyasi çizgisini 'dünyada İngilizce dilinde yayın yapan tek sosyalist günlük gazete' olarak tanımlayan Londra merkezli Morning Star, 1930 yılından bu yana çeşitli isimlerle faaliyet gösteriyor.