Erdoğan'ın İstanbul'daki 5. miting yeri Bahçelievler: Terör koridorunu ne hale getirdiğimizi gördünüz

— Bay Kemal 9 seçim kaybetti, koltuğu bırakmıyor. Türkiye'de onun seçim kazanma şansı yok, 'Hiç olmazsa koltuğu kaybetmeyeyim' diyor.
— Birileri gibi sırtımızı, eli kanlı terör örgütlerine değil Allah'a dayadık.
— Ecdadımız karaları gemiden yürütmüştü, biz de Marmaray'ı Boğaz'ın altında inşa ettik.
— Ezanlarımız, semalarımızı süslemeye devam etsin, bayrağımız gururla dalgalansın diye gecemizi gündüzümüze katıyoruz.
— Cudi'de, Gabar'da, Kandil'de inlerine girdik. Teröristler bitene kadar operasyonlar devam edecek.
— Kürt kardeşlerimizin sırtından menfaat sağlamaya çalışıyorlar.
— Terör koridorunu ne hale getirdiğimizi gördünüz. Biz kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz.
— Her alanda Cumhuriyet tarihimizin en büyük yatırımlarını ülkemize yaptık.
— Başakşehir'de Türkiye'nin en büyük şehir hastanesini yapyırouz.
— CHP, çöp, çukur, çamur demektir. İstanbul'da çöp dağlarını kaldırdık.
— Hep birlikte oylarımızı kullanacağız. Herkesten, özellikle de İstanbullu hemşehrilerimden yarın mutlaka sandığa gitmelerini rica ediyorum.
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