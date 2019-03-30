Erdoğan'ın İstanbul'daki 5. miting yeri Bahçelievler: Terör koridorunu ne hale getirdiğimizi gördünüz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimden bir gün önce İstanbul'un ilçelerinde mitingler düzenledi. Erdoğan, burada yaptığı konuşmasında "Terör koridorunu ne hale getirdiğimizi gördünüz. Biz kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz" dedi.