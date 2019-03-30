Kayıt
17:01 30 Mart 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Ekrem İmamoğlu

    İmamoğlu: Laf aramızda, kazanıyoruz arkadaşlar

    © AA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1042)
    0 65

    CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "İnşallah yarın yeni bir başlangıç olacak. İnşallah demokrasinin pırıl pırıl parladığı bir gün olacak. Çok güzel olacak göreceksiniz. Laf aramızda, kazanıyoruz arkadaşlar" ifadelerini kullandı.

    Ekrem İmamoğlu
    © REUTERS / Murad Sezer
    İmamoğlu'ndan 'Mesele şehir değil adam olup olmadığın' diyen Erdoğan'a: Adamlığımla ilgili konular onların dağarcığını aşar
    Beşiktaş Meydanı'nda gerçekleştirdiği final mitinginde konuşan Ekrem İmamoğlu, 102 gündür İstanbul'un ilçe, mahalle ve köylerini dolaşarak herkesle buluşmaya çalıştığını anlattı.

    İmamoğlu, kimsenin kalbini kırmadığını belirterek, "Ama olur da kırdıysam o vatandaşım beni duysun, ondan özür diliyorum. Çünkü kimsenin kalbini kırmak istemiyorum. Göreceksiniz bu sefer İstanbul'da sevgi, saygı ve iyilik kazanacak. İlk günden bugüne, bu kentin çocuklarına bir söz verdik ve hep beraber bu sözü tutacağız. Çocuklarla ilgili çok şey anlattık, Beşiktaşlı çocuğumuzla, Sultanbeyli çocuğuyla, Bağcılarlı çocuk eşit olacak. Bu kentin çocuklarını eşitlemeye geldim" diye konuştu.

    Gençler ve kadınlara yönelikte projeleri olduğunu belirten İmamoğlu, şöyle devam etti:

    "'Gençlerin Ekrem ağabeyi olmaya geldim' dedim. Gençlerin Ekrem ağabeyi olacağım. Gençler için çalışacağım, Gençler için üreteceğim, bu şehirde nasıl ki ülkenin geleceği çocuklar, aynı şekilde gençlerin tekrar bu kentte hayal kurmalarını sağlayacağım. İstanbul'dan beyin göçü olmayacak. Gençlerin üretiminden faydalanacağız. Gençler buradan gitmeyecek, söz veriyorum. Kadınlar çok önemli, eğer bir kentte kadınlara yönelik güvenli bir ortam yaratamıyor ve hayata katılmalarını sağlayamıyorsanız o kentin mutlu olma, üretme şansı yok. Dolayısıyla kadınlara dönük çok özel politikalarımızla, eşitlikçi, kadın dostu olmaya yolunda çalışmalarımız var. Bu kent, kadın eşitliği konusunda çok güzel bir kent olacak, söz veriyorum. Eşim de burada diye korkuyorum ama onun için söz vermiyorum, kızım Beren'in hayata dair umutları için yapıyorum. Eşime karşı boynum büyük olmasını istemiyorum, annem ve kız kardeşim için istiyorum. Tüm kadınlar için çok eşitlikçi bir ortam kuracağım."

    'GERÇEKTEN BEĞENİYOR, BANA OY VEREBİLİR'

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Emrah Yorulmaz
    Erdoğan'dan İmamoğlu'na: Çıkmış 'Trabzonluyum' diyor, mesele hangi şehirden olup olmadığın değil adam olup olmadığın
    Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kastederek, "Beni beğeniyor, aramızda kalsın. Gerçekten beğeniyor. Bana oy verebilir. Oy, kulla Allah arasında ama bana oy verebilir. Dayandı dayandı ama son 2-3 gün dayanmadı artık. Dolayısıyla ben o tarafa girmeyeceğim. Kötü söz söyleyenleri Allah'a ve toplumun vicdanına havale ediyorum. Kimseye kötü söz söylemedim, asla da kötü söz söylemeyeceğim. Çünkü ben çocukların sevgisiyle siyaset yapacağım. Çünkü çocukların beni izlediğini biliyorum. Cennet gibi bir vatanımız var, bozmaya çalışsalar da çocuklar için cennet gibi yapacağız." ifadelerini kullandı.

    'İŞSİZ BİR İSTANBUL OLMAYACAK'

    102 gün boyunca projelerini anlattığını ama İstanbul'un iyi durumda olmadığını belirten İmamoğlu, şunları söyledi:

    "Bağcılar, Esenler, Sultanbeyli 25 yıldır oy veriyor olabilir. Ama bilin ki çok kötü durumdalar. Buna üzülüyorum. Bu şehrin her yeri eşti olmalı. Diyor ya Beşiktaş'ı kastederek ‘kaymak tabakası.' Ben de diyorum ki doğru ama göreceksiniz bu kardeşiniz İstanbul'un 39 ilçesini de kaymak tabakası yapacak. Bu kentin her tarafını eşitlersek, bu şehrin parkları, çevresi her yeri dünya güzeli bir ilçe olursa o zaman İstanbul'a doyum olmaz. Bu şehir çevre dostu olacak. Çevreyi unuttular. Bu şehre insana saygıyı biz yaşatacağız. Çok güzel işler yapacağız. İşsiz bir İstanbul olmayacak."

    Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesini kazanacağını belirterek, "Biz İstanbul Büyükşehir belediyesini devraldığımızda, buradan müjdeyi verelim. Belediyede çalışan, alın teri döken, emek harcayan herkes bizim başımızın üstünde olacak. Hiç kimsenin işine dokunmayacağız. Bundan kimse kuşku duymasın. Dün bir toplantı yapmışlar. Oraya bir ekran koymuşlar, o aklı kıt yöneticiler kimse artık oraya ‘son istiklal savaşımız' diye yazmışlar. Gülün buna gülün. Çalışanların çoğu da terk etmiş orayı zaten. Yahu kardeşim ne savaşı? Seçime gidiyoruz. O büyükşehirde çalışan binlerce kardeşim de Ekrem başkanlarını bekliyor. Birilerin adamı değil, üretmek için, İstanbullular için beni bekliyorlar. Ha çalışıyor gözüküp, para alan varsa şimdiden terk etsin, gitsin. Ama çalışan alın teri döken herkes başımın üstünde yeri var." ifadelerini kullandı.

    Ekrem İmamoğlu
    © AA / Berk Özkan
    İmamoğlu: Taksim Meydanı dönüştürülmeli, Gezi Parkı korunmalı
    İmamoğlu, yarınki seçim için uyarılarda bulunarak, "Yarın sandık günü. Şunu hatırlatayım, hepiniz oy kullanmaya gideceksiniz. Oy kullanmak için kuyrukta bekliyorsunuz, baktınız işi uzuyor bekleyin. O kardeşimiz bana oy vermek için düşünüyor. Çünkü ben İstanbul'a güzel şeyler söyledim ve herkesin oyunu bekliyorum. Uzun yıllardır başka partiye oy veriyordur, ona zaman verin. Düşünmeye hakkı var. Kimi oy verecek, kimisi gönlünü verecek göreceksiniz." dedi.

    'BİZ BÜTÜN TEKNİK TEDBİRLERİ ALDIK'

    Oy kullandıktan sonra vatandaşlardan okullarda beklemelerini isteyen İmamoğlu, "Hatta okullardan sonra ilçe seçim kurulların önünde bekleyeceğiz. Biz bütün teknik tedbirleri aldık ama isteriz ki demokrasi kazansın. Günün sonunda biz başkaları gibi sevinç çığlıkları atmayacağız, kimsenin gönlünü kırmayacağız. Herkesi kucaklayacağız. Onlar bizi ayrıştırmak, bölmek, kırmak istediler ama biz birleşeceğiz. Bu cennet vatanı, bayrağı, Atamızı çok seviyoruz. Bu sınırlar içinde yaşayan herkes birdir. Biz bir olmaya, iri olmaya, diri olmaya, birlik olmaya alışığız." diye konuştu.

    AK Partili, HDP'li, Saadet'li, İYİ Parti'li herkesin oyuna talip olduğunu ifade eden İmamoğlu, seçildiği takdirde tüm İstanbul'un kazanacağını ve bir kişinin talimatıyla değil 16 milyonun talimatıyla İstanbul'u yöneteceklerini söyledi.

    '16 MİLYONLUK KENT ÇALIŞIRSA TÜRKİYE KAZANIR'

    Ekrem İmamoğlu
    © Fotoğraf : DHA
    İmamoğlu: Kalpleri kıra kıra seçim kazanmak istiyor olabilirler, ben 16 milyonun kalbini kazanarak seçimi kazanacağım
    Kendisini aday gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür eden İmamoğlu, İstanbul'da bir seferberlik başlatacaklarını belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

    "16 milyonluk kent çalışırsa Türkiye kazanır, 16 milyonluk şehir mutlu olursa Türkiye mutlu olur. Türkiye için de çalışacağız. İnşallah yarın yeni bir başlangıç olacak. İnşallah demokrasinin pırıl pırıl parladığı bir gün olacak. Çok güzel olacak, çok güzel olacak, çok güzel olacak göreceksiniz. Başaracağız. Son söz, laf aramızda kazanıyoruz arkadaşlar. 1 Nisan'da 16 milyonla gönül mitinginde hazır mıyız? Ayrıca istanbul'u kazandıktan sonra herkesi kucaklamaya hazır mıyız? Hepinizi çok seviyorum, hakkınızı helal edin."

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1042)
    Etiketler:
    Konuşma, miting, 31 Mart 2019 yerel seçimleri, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Millet İttifakı, Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Rusya'da Ren Geyiği Çobanı Günü kutlamaları
    Sibirya’daki Ren Geyiği Çobanı Günü kutlamalarından renkli kareler
    Karikatür
    Guaido, 91 yurtdışı seyahatini nasıl finanse ettiğini açıklamayı reddetti
    İnfografik
    Türkiye, iki yıl üst üste Rus turistlerin ilk tercihi oldu
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet