Erdoğan seçim yasağı öncesi son mitingini Bağcılar'da gerçekleştirdi

© AA / Özkan Bilgin Erdoğan'ın ilk miting tarihi ve yeri belli oldu

Erdoğan'ın ifadeleri şöyle:

— O zamanlar şimdiki gibi nerede cadde, sokak? Seçim kampanyamızı biz Bağcılar’da çizmelerle yaptık.

— Seçim yasakları başlıyor, kaldı şurada 40 dakikamız.

— Biz Türk'ü Kürt'ten Kürt'ü Türk'ten ayırt etmedik. 32 milyonu biz yaradılanı yaradandan ötürü sevdik.

— 31 Mart, ülkemiz ve şehrimiz için sıradan bir mahalli idareler seçimi olmaktan çıkmıştır. Kimin kimlerle bir araya geldiğini, yoldaşlık yaptığını, ittifak kurduğunu sizler de görüyorsunuz. Pensilvanya'nın ulaklarının ta okyanus ötesinden yaptığı açıklamaları, siz de izliyorsunuz. Daha seçimler bile olmadan nasıl FETÖ'cülerin heyecana kapıldığına, umutlandıklarına sizler de şahit oluyorsunuz.

— Bizler 31 Mart'ta sadece Türkiye'de değil inşallah başta İslam dünyası olmak üzere ve karşımızda dikilenlere mesajımızı farklı vereceğiz. Muhabbet, inşallah muhabbeti getirecek ama bizlere karşı tavır içinde olanlara da 'Siz kiminle uğraşıyorsunuz?' dedirteceğiz.

— Bu bir belediye seçimi, ekonomiyle alakası yok. Belediye başkanı belediyenin bütçesini yönetecek, Türkiye Cumhuriyeti’nin bütçesini değil. Şu anda bütçeyi kim yönetiyor? Recep Tayyip Erdoğan. Kim yönetiyor? Hazine ve Maliye Bakanımız.

— Eşine dostuna telefon etmeyenler varsa hemen yapsın. Yarın büyük gün. Sandıkta küslük olmaz, davaya küsmek, davayı terk etmek bize asla yakışmaz. Gün davamıza, istikbalimize, İstanbul'a sahip çıkma günüdür.

— Kaldı 10 dakikamız, size bir sürprizim var. Size keyif çayı ikram edeceğim. Erkeklere yok, sadece bayanlara. Demleyeceksiniz. Rizeliyim ya. Evde artık çocuklara, bize de dua.

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