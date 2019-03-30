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19:59 30 Mart 2019
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    Adil Gür

    A&G Araştırma Başkanı Gür: Ankara el değiştirecek, İstanbul'un kaderini Kürtler belirleyecek

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    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1047)
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    A&G Araştırma Şirketi'nin Genel Müdürü Adil Gür, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin anket verilerini açıkladı. 25-30 ilin yönetiminin el değiştireceğini söyleyen Gür, bunun AK Parti dahil tüm partiler düzeyinde yaşanacağını, HDP'nin en az 3 ili kaybedeceğini ve CHP'nin Karadeniz'de 'şok yaşayacağını' açıkladı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    DHA
    Erdoğan: Bu seçimlerde anket firmalarının hepsi iflas edecek
    A&G Araştırma Şirketi'nin Genel Müdürü Adil Gür, yarın gerçekleşecek yerel seçimlerle ilgili olarka "İstanbul ve Ankara'yı kazanan seçimin kazananı olacaktır" ifadelerini kullandı.

    İnternethaber.com'a açıklamalarda bulunan Adil Gür'e göre bu seçimde ekonomi ve aday etkisi belirleyici oldu. Bugüne kadar yüzlerce anket yaptığını belirten Adil Gür, bunların hiçbirini kamuoyu ile paylaşmadığının altını çizdi. Sebebini de "Bir karar aldım bu seçim döneminde hiçbir anket yayınlamayacağım dedim. Araştırmacıların ve araştırmaların itibarsızlaştırıldığı bir dönemde anket yayınlamak istemedim" şeklinde özetledi.

    Gür ayrıca, yarım puanla bir çok ilin el değiştireceğini söyledi.

    '25-30 BELEDİYE EL DEĞİŞTİRECEK'

    Gür'ün yerel seçim sonuçlarına ilişkin açıklamaları şu şekilde:

    Abdülkadir Selvi
    © Fotoğraf : YouTube
    Selvi: Anket şirketleriyle konuşuyorum, kararsız seçmenin ağırlığının AK Parti seçmeninde olduğu söyleniyor
    - Türkiye'de 25-30 belediye el değiştirecek. Bunun çok iddialı bir kelime olduğunun farkındayım. Bu 25-30 belediyenin AK Parti'den CHP ya da İYİ partiye gideceği anlamına gelmez. Uşak'ta AK Parti kaybedecek, Kütahya'yı AK Parti kaybedecek MHP kazanacak, Bayburt'ta MHP kazanacak. Isparta ve Bartın MHP'den AK Parti'ye geçecek iller.

    HDP'NİN ELİNDEN GİDECEK İLLER

    — Iğdır'da MHP ile HDP arasında yarış var. Iğdır HDP'den MHP'ye gidecek gibi görünüyor. Kars'ta da kıyasıya bir MHP-CHP yarışı var. Ağrı, Bitlis, Şırnak HDP'den AK Partiye geçebilir. Buralarda hem aday önemli hem oralardaki kayyumların başarılı işleri. Kayyum atanan illerde yaptığımız araştırmalarda 'çok iyi hizmet aldık' diyorlar. Ancak iş oy vermeye gelince idolojik nedenlerle oy vermiyorlar.

    CHP'NİN ELİNDEN GİDECEK İLLER

    Mehmet Özhaseki
    © Fotoğraf : Twiter
    Özhaseki'den anket tepkisi: 200 bin TL verin, istediğiniz sonucu ortaya çıkarsınlar
    - (CHP'nin elindeki) Giresun, Sinop, Zonguldak'da AK Parti ile CHP arasında kıyasıya yarış var. Bu üç ilde belediyelerin üçü, biri ya da ikisi CHP'den AK Parti'ye el değiştirebilir. Kırşehir'de AK Parti ile CHP yarışıyor, el değiştirebilir.

    'ADANA VE MERSİN EL DEĞİŞTİRECEK'

    — Adana ve Mersin'de Cumhur ittifakı ile Millet ittifakı arasında yarış var. Her iki şehirde de seçimin kaderinde HDP seçmeni etkili olacak. HDP etkisi ile Adana'da Cumhuriyet Halk Partisi adayı Zeydan Karalar'ın kazanacağını görüyorum. Mersin'de de CHP adayı Vahap Seçer, seçimi kazanmaya yakın olduğunu görüyorum. Adana'da fark en az yüzde 10 olacak.

    Balıkesir: AK Parti ile İYİ parti adayları arasında yarış var. İYİ Parti eski Belediye Başkanı İsmail Ok'un bir kaç puan önde olduğunu görüyorum.

    Seçim - oy - sandık
    © AA / Özkan Bilgin
    Sonar Araştırma Başkanı Bayrakçı yerel seçim anket sonuçlarını açıkladı
    Denizli: Ak Parti ile İYİ parti arasında yarış var AK Partinin bir iki puan önde olduğunu görüyorum.

    Manisa: Cumhur ittifakında MHP'ye bırakılan bir şehir. AK Parti ile MHP'nin burada güçlü seçmeni var. Sıkıntı yaşamadan MHP adayı kazanır.

    BURSA EL DEĞİŞTİRİR Mİ?

    Seçim döneminde yayınlanan anketlerde (CHP adayı) Mustafa Bozbey'in kazanacağına dair anketler var. Benim yaptığım bir kaç ankete göre Cumhur ittifakı adayının Bursa'yı kazanacağını görüyorum. Bursa bir Osmanlı kenti. AK Parti ve MHP'nin yüzde 65 tabanının olduğu bir il Bursa… Ben Bursa'da Ak Partinin seçimi kazanacağını düşünüyorum. Bozbey ise herşeye rağmen partisinden yüksek oy alacak.

    'ANTALYA'YI KAZANAN BURUN FARKIYLA KAZANACAKTIR'

    — Antalya'da CHP'nin 10 puan önde olduğuna dair anketler yayınlanıyor. 24 Haziran'a göre hesap yapanlar yanlış yapar. Aday etkisi var. Ben Menderes Türel'in CHP, İYİ Parti ve HDP tabanından bile oy alabildiğini görüyorum. Antalya'da kıyasıya bir yarış olduğunu düşünüyorum. Antalya'da kazanan burun farkıyla kazanacaktır.

    'İZMİR'DE AK PARTİ BİRKAÇ İLÇEYİ KAYBEDEBİLİR'

    31 Mart yerel seçimi- Oy pusulası
    © Fotoğraf : İHA
    Seçime 10 gün kala anket şirketlerinden açıklamalar
    - AK Parti'nin İzmir'de 7 ilçesi var. İttifaklardan dolayı yeni ilçe kazanmak bir yana 4-5 ilçeyi de kaybedeceğini öngörüyorum. İzmir'de Sayın Zeybekçi'nin Binali Yıldırım'dan daha çok oy alacağını yanındakilerin dillendirdiğini biliyorum. Binali Yıldırım yüzde 36.7 oy almıştır, Cumhur ittifakının Binali Bey kadar oy alacağı kanaatinde değilim.

    'ANKARA EL DEĞİŞTİRECEK'

    — İstanbul'un kaderini Kürtler Ankara'nın kaderini ülkücüler belirleyecek. Ankara'da seçim takvimi boyuncu tüm araştırmalarda CHP adayı hep birinci olarak çıkıyor. Bir ara yüzde 1-2'lere kadar fark düştü. Sonra malum tartışmalar senet iddiaları oldu, bu tip söylemler katkı sunmaktan daha çok cumhur ittifakının oyuna zarar verdi. Ankara'da pazar günü akşam kuvvetle muhtemeldir ki millet ittifakı adayı Mansur Yavaş kazanmaya çok yakın görünüyor. Ben puan farkını 5-6 civarında görüyoru

    'İSTANBUL'UN KADERİNİ KÜRTLER BELİRLEYECEK'

    — İstanbul dünyanın en büyük Kürt şehri. Yüzde 22 ile yüzde 24 arasında Kürt kökenli seçmenler var. Eskiden AK Partiye oy veren muhafazakar Kürt seçmenlerin bir bölümünde kırgınlık bir bölümünde bekle gör politikası var. İstanbul'da seçimin kaderini geçmişte AK Parti'ye oy veren muhafazakar Kürt seçmenler belirleyecek. AK Partiye oy verenler içinde küçük bir bölümü acaba sandığa gitmesem mi, sarı kart mı göstersem diye düşünüyor. Şayet bunlar sandığa gitmezse İstanbul'da İmamoğlu'nun kazanması benim için sürpriz olmaz.

    Seçim- Mühür- Sandık
    © AFP 2019 / Adem Altan
    EMAX Araştırma İstanbul, Ankara ve İzmir için anket sonuçlarını açıkladı
    - İstanbul'un kaderini, Esenyurt, Küçükçekmece ve Üsküdar gibi ilçeler belirleyecek. Bu ilçeleri alan İstanbul'u kazanır, bu kadar net söylüyorum.

    'ADAYLARIN ETKİSİ VAR'

    — Saadet Partisi'nin Urfa, Adıyaman'da, DSP'nin Gaziantep'de hatırı sayılır bir oy aldığını göreceğiz. Konya Ereğli ilçesinde bağımsız bir adayın kazanma ihtimali var. Mersin Erdemli'de Demokrat Parti'den bir adayın seçimi kazanacağını düşünüyorum. Adayların da etkili olduğunu gösteriyor bunlar. Meclisleri kazanıyor, belediyeyi kazanamıyorsanız genel merkez koridorlarında bunların bunların kavgası olacak.

    TÜRKİYE GENELİ İTTİFAKLAR

    — Cumhur ittifakının bir miktar oy kaybedeceğini ama 89'daki gibi müthiş yüksek bir oy farkının olmadığını düşünüyorum. Bu seçimde yarım puan o kadar önemli ki bununla değişen iller var. Cumhur ittifakı düştü millet ittifakı 10 puan artacak diye kimse hayale kapılmasın.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1047)
    Etiketler:
    seçim, anket, 31 Mart 2019 yerel seçimleri, A&G Araştırma Şirketi, Adil Gür, Ankara, İstanbul
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