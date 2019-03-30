Türkiye yarın sandık başına gidiyor

Türkiye'de 5 yıl boyunca görev yapacak olan yerel yönetimleri belirlemek için 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri'nde, yaklaşık 57 milyon seçmen, 194 bin 390 sandıkta oy kullanacak.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararı uyarınca, Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi seçime katılacak.

Yüksek Seçim Kurulu tarafından 23 Mart tarihinde güncellenen seçmen listesine göre 56 milyon 911 bin 967 kişi oy kullanabilecek.

Pazar günü yapılacak yerel seçimlerde 18 yaşını dolduran 1 milyon 156 bin kişi, ilk kez oy kullanacak.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamasına göre, seçimlerde, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçen 53 bin 99 Suriyeli de sandık başına gidebilecek.

DOĞUDA 1 SAAT ÖNCE BAŞLAYACAK

Oy verme işlemi Tükiye'nin doğusundaki illerde saat 07.00'de başlayıp, saat 16.00'da sona erecek. Bu iller şöyle: "Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis."

Diğer illerde ise oy kullanma işlemi saat 08.00'de başlayıp, saat 17.00'de bitecek.

EN AZ SEÇMEN BAYBURT'TA

Yüksek Seçim Kurulu'nun verilerine göre, seçmenin yüzde 50,7'si kadın, yüzde 49,3'ü ise erkek. En fazla seçmen, 10 milyon 560 bin 963 ile İstanbul, en az seçmen ise 58 bin 562 ile Bayburt'ta bulunuyor.

Seçmen sayısının en fazla olduğu ilçe ise 680 bin 254 ile Ankara'nın Çankaya ilçesi. Çankaya'daki seçmen sayısı, 'büyükşehir' statüsündeki Erzurum (498 bin 253), Eskişehir (651 bin 356), Malatya (561 bin 708), Mardin (484 bin 284), Ordu (581 bin 352), Trabzon (594 bin 589) ve Van'ın (652 bin 878) da aralarında bulunduğu 58 ilin seçmen sayısından fazla.

SEÇİME 12 PARTİ GİRİYOR

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 12 partinin adayları ve bağımsız adaylar yarışacak. Seçimlere katılan partiler; AK Parti, Bağımsız Türkiye Partisi (BTP), Büyük Birlik Partisi (BBP), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Demokrat Parti (DP), Demokratik Sol Parti (DSP), Halkların Demokratik Partisi (HDP), İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Saadet Partisi (SP), Türkiye Komünist Partisi (TKP), Vatan Partisi (VP).

TOPLAM 8 BİN 270 ADAY

Pazar günü 30 büyükşehirde 316 aday büyükşehir belediye başkanı, diğer 51 il ve 922 ilçe ve 386 beldede ise 7 bin 954 aday ise belediye başkanı olabilmek için yarışacak. Seçimler sonunda 30'u büyükşehir belediyesinde olmak üzere, toplam 1389 aday, 5 yıllığına başkan seçilecek.

İSTANBUL'DA 24 BAĞIMSIZ ADAY VAR

Yerel seçimlere 8 bin 270 adaydan 630'u, bağımsız olarak girecek. Bu adaylardan 71'i büyükşehir belediye başkanı olabilmek için yarışacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı en çok bağımsız aday sayısıyla dikkat çekti. İstanbul'da 24, Ankara ve Diyarbakır'da 5, İzmir'de ise bağımsız 4 aday büyükşehir belediye başkanlığına talip.

51 İLDE İTTİFAK

İttifak kapsamında AK Parti, Adana, Manisa ve Mersin'de MHP adaylarını, MHP ise diğer 27 büyükşehirde AK Parti adaylarını destekleyecek.

İki parti, büyükşehirler dışında 21 ilde daha ittifak yapacak. MHP; Rize, Ağrı, Artvin, Bilecik, Bitlis, Bolu, Burdur, Çanakkale, Edirne, Giresun, Hakkari, Muş, Siirt, Sinop, Şırnak, Ardahan ve Yalova'da AK Parti'nin adaylarını destekleyecek. AK Parti ise Iğdır, Kars, Kırklareli ve Osmaniye'de MHP'nin adaylarına destek verecek.

© AFP 2019 / Adem Altan Avrasya Araştırma: İstanbul, Ankara ve İzmir’de Millet İttifakı önde

Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendi adaylarını çıkaran CHP ve İYİ Parti de yerel seçimler için 'Millet İttifakı' çatısı altında bir araya geldi. Buna göre iki parti, 30 büyükşehrin 24'ünde ittifaka gidecek. Kurulduktan sonra ilk kez yerel seçimlere katılacak olan İYİ Parti; Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Eskişehir, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Malatya, Muğla, Ordu, Tekirdağ'da CHP adaylarını destekleyecek.

CHP ise Balıkesir, Denizli, Gaziantep, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun ve Trabzon'da İYİ Parti'nin adaylarına destek verecek. İki parti, Mersin, Mardin, Van ve Erzurum'da ise kendi adaylarıyla seçime girme kararı aldı. Mersin'de İYİ Parti aday çıkaramadığı için Demokrat Parti'nin adayı Ayfer Yılmaz'ı destekleyecek. Diyarbakır'da İYİ Parti aday çıkarmazken, bu ilde ittifaka yönelik de bir açıklama yapılmadı. Şanlıurfa'da ise her iki parti, büyükşehir belediye başkanlığı için aday göstermedi.

CHP ve İYİ Parti, 24 büyükşehrin dışında, 27 ilde daha ittifak yapacak. Buna göre; 16 ilde CHP, 11 ilde ise İYİ Parti adayları desteklenecek. CHP; Artvin, Bartın, Bilecik, Bolu, Burdur, Çanakkale, Edirne, Erzincan, Giresun, Kastamonu, Kırklareli, Kırşehir, Sinop, Tunceli, Yalova ve Zonguldak'ta, İYİ Parti ise Afyonkarahisar, Aksaray, Düzce, Elazığ, Isparta, Kilis, Kırıkkale, Nevşehir, Osmaniye, Tokat ve Yozgat'ta aday gösterdi.