Hastayı muayene etmeden ilaç yazmayan doktorun, burnunu kırdı

Doktor ile saldırganın arasına girmek isteyen bir kişinin de kafatasında zedelenme meydana geldi.

© Fotoğraf : DHA Hasta yakını, doktorun kafasında kaldırım taşı kırdı

İzmir’in Bornova ilçesi, Yunus Emre Aile Sağlık Merkezi’nde meydana gelen olayda B.K., doktor Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu’na hasta olduğunu söylediği eşi için ilaç yazdırmak istedi. Yoğurtçuoğlu’nun hastayı görmeden ilaç yazamayacağını söylemesi üzerine B.K. tepki göstererek odadan çıktı. Bir süre sonra sağlık merkezine gelen B.K.’nin eşi M.K. doktoru darp etti.

Araya girenlerin ayırmasının ardından kalabalık bir grupla merkeze gelen M.K., Yoğurtçuoğlu’na tekrar saldırdı ve doktorun burnu kırıldı. Araya girmek isterken saldırıya uğrayan doktor Elif Çağlayan Türk’ün öğretmen eşi Ali Türk’ün kafatasında da zedelenme meydana geldi.

Çevredeki esnafın sağlık merkezine gelerek saldırgan grubu dağıtmasının ardından Yoğurtçuoğlu ve Türk, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Polis ekipleri, olaya karıştığı belirlenen 4 kişiyi gözaltına aldı.

Yoğurtçuoğlu ve Türk’ün tedavileri Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yapıldı.

Yoğurtçuoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, karşı tarafın ilaç yazması için kendisini zorladığını anlatarak “Yasal bir suç olduğunu belirttim. Hastanın kocası gelerek ‘Yazacaksın.’ dedi. Sesini yükseltti. İleri geri konuştu. Anahtar benzeri kesici bir aletle kafama vurmaya başladı. Çalışanımız yardıma geldi. Kişi çok sinirliydi. Sonra kalabalık geldiler. 7-8 kişiyi zor zapt ettik. Yardım etmeye çalışan esnafı da darp ettiler” diye konuştu.