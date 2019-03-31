Hastayı muayene etmeden ilaç yazmayan doktorun, burnunu kırdı

Araya girenlerin ayırmasının ardından kalabalık bir grupla merkeze gelen M.K., Yoğurtçuoğlu’na tekrar saldırdı ve doktorun burnu kırıldı. Araya girmek isterken saldırıya uğrayan doktor Elif Çağlayan Türk’ün öğretmen eşi Ali Türk’ün kafatasında da zedelenme meydana geldi.
Çevredeki esnafın sağlık merkezine gelerek saldırgan grubu dağıtmasının ardından Yoğurtçuoğlu ve Türk, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Polis ekipleri, olaya karıştığı belirlenen 4 kişiyi gözaltına aldı.
Yoğurtçuoğlu ve Türk’ün tedavileri Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yapıldı.
Yoğurtçuoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, karşı tarafın ilaç yazması için kendisini zorladığını anlatarak “Yasal bir suç olduğunu belirttim. Hastanın kocası gelerek ‘Yazacaksın.’ dedi. Sesini yükseltti. İleri geri konuştu. Anahtar benzeri kesici bir aletle kafama vurmaya başladı. Çalışanımız yardıma geldi. Kişi çok sinirliydi. Sonra kalabalık geldiler. 7-8 kişiyi zor zapt ettik. Yardım etmeye çalışan esnafı da darp ettiler” diye konuştu.
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