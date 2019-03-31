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02:03 31 Mart 2019
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    Temel Karamollaoğlu

    Karamollaoğlu: Türkiye'de böyle bir seçim 1950'den beri hiç yaşanmadı

    © AA / Hümeyra Kocaer
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1055)
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    Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 1950 yılından beri böyle bir seçim sürecinin yaşanmadığını söyledi

    Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu
    © AA / Bekir Ömer Fansa
    Karamollaoğlu: Seçime giderken 'cepsiz ceketi' ortaya çıkardık
    Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 17 yıllık AK Parti iktidarı döneminde insanların patates, soğan ve domatese muhtaç hale geldiğini söyledi.

    Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Ankara'nın Elmadağ ilçesinde partisi tarafından düzenlenen mitinge katıldı. Karamollaoğlu, partisinin Elmadağ Belediye Başkan adayı Nuri Yurdakul'un adaylıktan çekildiğini hatırlatarak, bu karara tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Bu trenden inen bir daha binemez' dediğini belirten Karamaollaoğlu, "Peki nasıl oluyor da bizim Elmadağ Belediye Başkan adayımız zorla yeniden bu trene bindiriliyor, ben bunu anlamakta zorluk çekiyorum. Bu ne kadar şaşkın, ne kadar telaşlı olduklarının işareti. Ben emin olun bugün bu baskı altında 'Adaylıktan çekildim' diyen kardeşimizin sözlerini dikkatle dinledim. Sayın Cumhurbaşkanının söyledikleri ile hiç bağdaşmıyor. Sayın Cumhurbaşkanı, 'Teröre bulaştıkları için onlardan ayrıldı' diyor. Böyle bir şey yok, böyle bir şey de demedi" ifadelerini kullandı.

    'BİZİM PANKARTIMIZI BİZİM BİNAMIZDAN BİLE İNDİRİYORLAR'

    Karamollaoğlu, yerel seçim sürecinde partisi ve adayların yoğun baskı yaşadığını öne sürerek, şöyle konuştu: "Türkiye'de böyle bir seçim 1950'den beri hiç yaşanmadı. Böyle bir baskı, nereye giderseniz gidin, ısrarla bir taraftan belediye zabıtaları bir taraftan yeri geldiğinde emniyet güçleri.  Bizim pankartlarımızı bizim binamızdan bile indiriyorlar. Zabıta gelmiş pankartı bizim binamızdan indiriyor. Hepimiz insanız. Biz zabıtalara da, hakimlerimize de, emniyet güçlerimize de güveniyoruz ama onlar da bir emir- komuta zinciri içerisinde hareket ediyor."

    'İÇİŞLERİ BAKANI SUÇ İŞLİYOR'

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    Temel Karamollaoğlu, konuşmasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu da eleştirdi. Bakan Soylu'nun bazı adaylar için 'Alırım görevden' dediğini belirten Karamollaoğlu, şunları söyledi: "Sen kimsin ya? Açıkça seçime giderken seçime müdahale etmek, sana hangi gururu, hangi ahlaki değerleri kazandırır. Allah'tan korkmak icap eder. Seçime gidiyoruz. Senin vatandaş üzerinde elinde bulundurduğun yetkiyle baskı kurma hakkın yok, yaparsan suç işliyorsun demektir ve yapıyor bunu. Bu millet bunun cevabını vermeli."

    'BORÇ BATAĞINDAYIZ'

    Türkiye'nin savaşa değil sadece seçime gittiğini belirten SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, şöyle konuştu: "Sayın Cumhurbaşkanı şu söylediğimizi dün tekrar etti, 'Ekonomiyi bu belediyeler düzeltemez' dedi. Doğru söyledi. 'Ekonominin sorumlusu benim' dedi. Biz döndük dedik ki; 'Allah razı olsun. Biz de zaten bunu itiraf etmeni bekliyorduk.' 16,5 yıl sonra Türk ekonomisinin geldiği hale bak. Patatese, soğana, domatese muhtaç hale geldik. Allah'tan korkun. Ekonomiyi getirdiğiniz hale bir bakın; borç batağındayız. Bütçenin en büyük kalemi faiz. Bu seneki bütçenin 117 milyar lira faiz ödemesi var. Gelecek sene bu 160 milyara çıkacak."

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1055)

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    Etiketler:
    Saadet Partisi, Temel Karamollaoğlu, Türkiye
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